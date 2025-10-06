Magnifique 3e hier aux Championnats d’Europe, le Français Paul Seixas a célébré ses… 19 ans le 24 septembre dernier.

Ouf!

Devant lui, deux noms: Tadej Pogacar et Remco Evenepoel (bis repetitas de Kigali oui).

C’est très simple: ce que Paul Seixas a fait hier est tout à fait exceptionnel. Il s’est battu comme un chiffonnier pour se débarrasser de l’Italien Christian Scaroni dans le final, ce dernier étant pourtant dans la forme de sa vie.

Quel mental de Seixas dans la dernière ascension du Val d’Enfer!!! Je n’ai pas compté combien de fois il a accéléré pour lâcher l’Italien, mais probablement 6-7 fois. Sur les premières accélérations, Scaroni ne lâchait rien – ou très peu – pour revenir dans la roue du Français. Loin de se décourager, ou de céder au défaitisme, Seixas a trouvé la force mentale de se dire « je ré-essaie » à chaque fois.

L’Italien n’a pas cédé facilement: mètre par mètre! Il faut avoir un sacré mental pour faire ce que Seixas a fait hier. Parce que forcément, vient un moment, tu doutes.

C’est pas compliqué, je ne me rappelle pas d’avoir vu chez un coureur français un talent aussi précoce et aussi grand au cours des trois dernières décennies.

Salué voire porté au triomphe partout en France depuis hier, c’est bien mérité. Espérons seulement que Seixas pourra vivre le tout sereinement, la pression pouvant être négative lorsque trop grande pour de jeunes épaules. On ne compte plus les jeunes coureurs qui se sont brûlés les ailes trop vite.

Seixas sera du départ du Tour de Lombardie avec Pogacar et Evenepoel, on aura encore droit à une belle bagarre sur fond de revanche des deux dernières courses, les Mondiaux et les Championnats d’Europe. Ca risque d’être très intéressant pour la dernière grande course de la saison 2025.

Confirmer, Seixas l’a fait hier: rappelons qu’il a remporté en septembre le Tour de l’Avenir, quand même une très belle référence quant on regarde le palmarès de cette épreuve et ce que la plupart des vainqueurs ont réalisé par la suite. Seixas a aussi été 3e du chrono des Championnats de France, et 8e du Dauphiné, à 18 ans.

Pas besoin de « confirmer » donc en Lombardie, juste se faire plaisir en appuyant le plus fort possible sur les pédales.

Pour la suite, je rappelle aussi que Paul Seixas sait également faire du cyclo-cross…

Faudra suivre sa progression la saison prochaine avec grand intérêt.

Un chiffre pour hier: 17 classés, pour 101 au départ… ca témoigne de la difficulté de la course et de la portée de la 3e place de Seixas hier, dont on ne connaît pas les limites.

