Pogacar intouchable

Je vois mal comment le Tour de Lombardie ce week-end pourrait encore échapper à Tadej Pogacar.

Ce dernier rejoindrait Fausto Coppi dans le livre d’histoire de cette course, avec cinq succès. On pourrait même dire qu’il ferait mieux que le « Campionissimo », car ses cinq succès seraient consécutifs, ce que n’a pas pu faire Coppi.

Pogacar a remporté hier les Tre Valle Varesine – une course que le Québécois David Veilleux a déjà remporté, j’aime le rappeler! – comme s’il s’était payé une sympathique sortie d’entrainement décontractée.

Payez-vous les images! (il s’échappe du groupe à 21,6km de l’arrivée, sur le vidéo c’est à la 55e minute). Pogacar semble simplement passer son relais, il appuie un peu et il prend quelques mètres qui, en fait, ne seront jamais bouchés.

Réalisant le danger, on a un Quinn Simmons qui semble bien appuyer sur les pédales, mais il ne rentre jamais. Écoeuré probablement, l’Américain a dit « basta » et termine 69e, à plus de 5min!

Hallucinant!

L’effort de Pogacar pour s’échapper n’était ni dans une bosse, ni dans un col. Au train, au bas d’une descente, à un endroit très roulant.

C’est vrai que Simmons a manqué de soutien pour rentrer sur le coureur slovène, alors qu’il ne restait plus que quelques longueurs de vélo à boucher.

L’aisance de Pogacar face aux autres est quand même exceptionnelle, nous sommes chez les professionnels.

Belle 2e place d’un jeune de 19 ans que je ne connais pas vraiment, le Danois Albert Withen Philipsen, vainqueur plus tôt cette saison de Paris-Roubaix espoirs.

Alaphilippe 3e, on lui souhaite un bon Tour de Lombardie ce week-end avec son équipe Tudor. Son compatriote Lapeira est 4e, ce qui confirme la bonne fin de saison des AG2R-Decathlon qui seront à surveiller ce week-end en Italie.

Décidément, ce cyclisme moderne est difficile à expliquer… mais le spectacle, lui, demeure d’intérêt et il ne faudra pas manquer ce Tour de Lombardie, la der de der.

