La revanche de Remco?

C’est rare dans le cyclisme qu’on a droit à un vrai match revanche à une semaine d’intervalle, pour un titre prestigieux dans notre sport.

Dimanche, Remco Evenepoel et son équipe nationale belge auront la chance de faire oublier la journée difficile dimanche dernier sur les Mondiaux de Kigali, et d’aller chercher le titre de champion d’Europe.

De l’autre côté du ring, Tadej Pogacar et son équipe slovène, apparemment Primoz Roglic en moins, pour entrer dans l’histoire et réaliser un doublé inédit, champion du monde et champion d’Europe à une semaine d’intervalle.

Je pense que ces deux coureurs vont se surveiller étroitement, et à ce petit jeu, un troisième larron pourrait bien en profiter.

Et plusieurs jokers pourraient foutre la pagaille, dont un certain Jonas Vingegaard, récent vainqueur d’une Vuelta très perturbée. Le « Vinge » cherchera forcément à exister durant cette course face aux deux autres, à ce niveau l’orgueil est présent. Le Danois est capable de rouler vite, s’il attaquait dans la dernière bosse il pourrait peut-être tenir jusqu’à l’arrivée située à peine six bornes plus loin.

Joao Almeida, Juan Ayuso, Pavel Sivakov, Romain Grégoire, Alberto Bettiol, Mattias Skjelmose et Paul Seixas seront les autres coureurs à surveiller.

Avec plusieurs coureurs en forme, l’équipe de France de Thomas Voeckler a un beau coup à jouer, même en l’absence de Julian Alaphilippe. Il faut y croire.

Rappelons que le tenant du titre, le belge Tim Merlier, n’est pas au départ, pour des raisons évidentes.

Au menu côté parcours, quand même 203 kilomètres de course casse-pattes, avec ce fameux « Val d’Enfer », une bosse de 1,6km à 9,7% de moyenne, ouch. Les coureurs devront se la farcir six fois, dont quatre dans les 100 derniers kilomètres.

Beau temps annoncé et pas trop chaud, de bonnes conditions pour les coureurs.

