La revanche de Remco?

C’est rare dans le cyclisme qu’on a droit à un vrai match revanche à une semaine d’intervalle, pour un titre prestigieux dans notre sport.
Dimanche, Remco Evenepoel et son équipe nationale belge auront la chance de faire oublier la journée difficile dimanche dernier sur les Mondiaux de Kigali, et d’aller chercher le titre de champion d’Europe.
De l’autre côté du ring, Tadej Pogacar et son équipe slovène, apparemment Primoz Roglic en moins, pour entrer dans l’histoire et réaliser un doublé inédit, champion du monde et champion d’Europe à une semaine d’intervalle.
Je pense que ces deux coureurs vont se surveiller étroitement, et à ce petit jeu, un troisième larron pourrait bien en profiter.
Et plusieurs jokers pourraient foutre la pagaille, dont un certain Jonas Vingegaard, récent vainqueur d’une Vuelta très perturbée. Le « Vinge » cherchera forcément à exister durant cette course face aux deux autres, à ce niveau l’orgueil est présent. Le Danois est capable de rouler vite, s’il attaquait dans la dernière bosse il pourrait peut-être tenir jusqu’à l’arrivée située à peine six bornes plus loin.
Joao Almeida, Juan Ayuso, Pavel Sivakov, Romain Grégoire, Alberto Bettiol, Mattias Skjelmose et Paul Seixas seront les autres coureurs à surveiller.
Avec plusieurs coureurs en forme, l’équipe de France de Thomas Voeckler a un beau coup à jouer, même en l’absence de Julian Alaphilippe. Il faut y croire.
Rappelons que le tenant du titre, le belge Tim Merlier, n’est pas au départ, pour des raisons évidentes.
Au menu côté parcours, quand même 203 kilomètres de course casse-pattes, avec ce fameux « Val d’Enfer », une bosse de 1,6km à 9,7% de moyenne, ouch. Les coureurs devront se la farcir six fois, dont quatre dans les 100 derniers kilomètres.
Beau temps annoncé et pas trop chaud, de bonnes conditions pour les coureurs.
Éric
202,5 km et non pas 262 km !
J’espère que cela ouvrira un peu la course…
Surtout que le parcours est fantastique.
Tadej Pogacar a largement dominé la course en ligne des championnats du monde. On aurait pu en dire autant de Remco Evenepoel en l’absence de Tadej Pogacar. C’est les deux favoris avec un net avantage pour Tadej Pogacar mais j’espère que le parcours permettra une course de mouvement ou d’autres pourraient s’exprimer.
Super performance des filles de l’équipe de France sur le relais mixte des championnats d’Europe qui parviennent à combler les 23 secondes perdus sur l’équipe italienne de Ganna. Bravo !
Laurent
En effet Éric, 202,5km et non 262, une erreur de frappe. Le texte est corrigé, merci de ta vigilance.
Thierry Mtl
Avec aisance, Pogacar a géré seul on avance sur ses opposants pendant plus de 66 km dimanche dernier. Il les a fait exploser à 104 km de l’arrivée et il s’est appliqué à les tenir une minutes derrière lui jusqu’à la fin.
Dans le top 10, il était l’un des moins épuisés, malgré son escapade solo. J’en suis encore stupéfait et incapable de l’expliquer.
Même si Remco est affûté comme la hache de Daniel Boon, je ne vois comment Pog pourrait être battu dimanche. Sinon, sur un malentendu.
D’ailleurs, comparativement à Remco, le physique de Pogacar n’annonce pas les performances qu’il concrétise.
Éric
Oui Tadej Pogacar est le principal favori.
Néanmoins, Si quand c’est long et très difficile avec une course d’usure, comme sur ce championnat du monde ou ou sur le Tour de Lombardie, la supériorité physique individuelle du plus fort est souvent imparable, cela peut être différent dans une course de mouvement.
Le circuit du championnat d’Europe est lui aussi très difficile mais il est plus favorable à une course de mouvement. Et Tadej Pogacar évoluera avec son équipe nationale sans Primoz Roglic.
Curieusement, l’équipe de Belgique pourrait être la meilleure alliée de Tadej Pogacar sur ces championnats d’Europe.
noirvélo
Poggy a encore passé quelques heures dans son caisson « hyperbare » à « Monac » , ça va le faire … Je pense que les filles (dans le haut de la page !) s’y mettent aussi … La nouvelle Championne d’Europe ne fait pas les choses à « demi » , pas de rictus de souffrance dans ces longues bosses à pourcentages dantesques et revêtement « moyenâgeux » …
Antonio4022
