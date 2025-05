Deuxième jour de repos hier sur le Giro, le temps de faire le point avant d’amorcer aujourd’hui la troisième et dernière semaine.

Plusieurs constats.

Le premier, c’est que ce Del Torro, 21 ans, semble plus solide que prévu, et est fermement installé en tête du général avec 1min20 de priorité sur Simon Yates chez Visma-Lease a Bike. C’est à se demander qui chez UAE sera le leader désigné cette dernière semaine; je crois en fait qu’on laissera simplement la course se décanter d’elle-même, et qu’Ayuso, actuellement troisième, pourra profiter du moindre coup de mou du jeune Mexicain, surtout s’il reste au contact de Yates. Dans le cyclisme moderne et ses enjeux, vaut mieux deux options qu’une seule… Si Del Torro devait réussir à suivre sur toutes les étapes, je crois bien qu’Ayuso devra se contenter d’au mieux la 2e place.

Le deuxième, c’est que Roglic éprouve encore – et toujours – de la malchance sur un grand tour, une histoire qui se répète sans fin. Ayant chuté samedi, il a lâché 1min30 sur les principaux favoris dimanche hier, et pointe désormais à presque 4 min au général: Giro terminé. Je ne serais pas surpris de voir le Slovène abandonner son Giro pour panser ses plaies, et modifier son calendrier de courses à venir pour envisager d’autres options.

Il faut en tout cas que Roglic revoit quelque chose dans sa gestion de course, son placement, ou son attention durant les grands tours.

Troisièmement, le Canadien Derek Gee, sans faire de vagues et en toute discrétion, pointe désormais en… 5e place de ce Giro, à seulement 1min25 du podium. La suite va être intéressante pour Gee, même si ceux qui le précède sont de sacrés coureurs: Yates, Ayuso, Carapaz et le leader Del Torro. Pour Gee, le podium se jouera davantage sur ceux qui craqueront en dernière semaine, car les bons de sortie, oubliez ca!

Quatrièmement, l’énigme Richard Carapaz. Le gus est un remuant, on l’a vu à l’offensive dimanche, et il veut gagner. Plus isolé que les autres, cela peut être un avantage pour utiliser la stratégie des autres équipes à son avantage. Bahrein ont Caruso et Tiberi, les Ineos Bernal et Arensman, Carapaz pourra éventuellement profiter de la course d’équipe de ces deux formations pour profiter d’un coup d’ascenseur vers le maillot rose.

L’étape d’aujourd’hui

C’est du costaud avec 203 kilomètres à parcourir et presque 5000m de dénivelé. Arrivée en altitude surtout à San Valentino, au terme d’une ascension de 18km avec quelques belles rampes surtout en milieu d’ascension.

Dégâts garantis!

Partager