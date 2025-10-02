Remco et l’heure?

En remportant le chrono des Championnats d’Europe une semaine après son titre de champion du monde de la discipline, et en battant nul autre que Filippo Ganna le détenteur du record de l’heure, la question brûle: Remco Evenepoel peut-il faire mieux que 56,792 km sur 60 minutes?

Je suis d’avis que le belge va sentir la pression augmenter au cours des prochaines semaines pour s’attaquer au défi ultime en cyclisme. À quelque part, s’il réussissait bien, un parallèle serait presque automatique avec la performance d’un autre belge, Merckx celui-là… et ca, ca doit trotter dans la tête de Remco.

Surtout qu’il a déjà déclaré en juillet dernier qu’il y avait moyen de battre le record de Ganna, et signalé son intention à l’UCI, sans fixer d’échéance.

Personnellement, je n’ai aucun doute qu’il peut le faire, mais il devra régler de nombreux défis avant de s’élancer sur une piste quelque part.

Un record de l’heure aujourd’hui, ca m’apparait en effet une sacrée entreprise.

Les sponsors, premièrement, qui doivent non seulement allonger le budget, mais aussi fournir l’équipement le plus pointu: vélo sur mesure, développement aérodynamique, combinaison, usage de l’imprimerie 3D, recherche des coefficients de friction les moindres, étude posturale en soufflerie, tout le bataclan.

Remco change d’équipe en 2026, se dirigeant vers Red-Bull Bora Hansgrohe, une autre équipe aux gros moyens financiers. Red Bull, en particulier, aime les défis de tous genres, finançant de par le monde toutes sortes d’activités « extrêmes » dans une vaste sphère d’activités. Je les vois bien « embarquer » dans pareille aventure d’un record de l’heure, médiatisation tout azimut bien entendu.

La nouvelle équipe de Remco est également équipée par Specialized, un monde donc familier au coureur belge. La compagnie américaine a probablement les moyens de cette ambition, tout comme BioRacer la compagnie de vêtements. Ses autres sponsors, dont Esso, sont aussi des joueurs non-négligeables.

Avec une telle association et un tel exploit dans la poche, Specialized pourrait possiblement dorer encore plus son image publique, et donc mieux rivaliser avec son concurrent Trek, un des leaders européens du vélo.

Un lieu devra être trouvé: Mexico et son indice de pénétration dans l’air moindre n’ayant plus trop la cote étant donné les défis de l’altitude, Ganna s’était élancé de Granges en Suisse, tout comme son prédécesseur Bigham, reconverti quelques mois plus tard en « ingénieur de course » pour le record de Ganna. Quoi de mieux que de tester « live » quelques mois plus tôt?! Le vélodrome de Manchester serait-il une option? Celui de Granges, au coeur de l’Europe, comporte de nombreux avantages.

La question du braquet sera épineuse. Pour rouler à 57 km/h, Ganna avait utilisé un 64-14, alignement de chaine oblige. Ca veut aussi dire une cadence d’environ 98 tours par minute, qu’il faut supporter en position couchée sur une heure de course. Ouf!

Que choisira Remco Evenepoel? Les possibilités sont grandes, selon son style, sa cadence, etc.

La longueur des manivelles est également à étudier.

Remco Evenepoel pourra compter sur un atout de taille par rapport à Ganna, celui de son coefficient de pénétration dans l’air, exceptionnel. Couché sur son vélo, capable de « fermer » ses bras contre son visage, capable aussi de rouler avec une tête très basse, il aura besoin de moins de watts que Ganna pour se porter à vue du record, puis le battre.

Après, il faudra travailler le spécifique, le coup de pédale de la piste certes, le passage répété des virages, ainsi que la capacité de maintenir la ligne idéale de course, avec la fatigue qui inévitablement s’installe en cours d’effort.

Il devra aussi régler le moment de la saison, les saisons de Remco Evenepoel étant souvent assez remplies. Ayant observé un break après le Tour cette saison, il a repris au Tour de Grande-Bretagne pour ensuite se concentrer sur les Mondiaux de Kigali, puis les Championnats d’Europe. Préparation idéale?

Bref, on n’y est pas encore, mais gageons que nous verrons Remco Evenepoel au départ du test ultime en cyclisme dans un horizon de 12 à 24 mois.

