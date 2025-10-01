À l’heure où certains(nes) se demandent si Tadej Pogacar est le nouveau Merckx, une question à mes yeux futile et dénudée d’intérêt, j’ai adoré ce reportage sur Eddy, coureur hors norme et à ce jour, le plus grand cycliste de tous les temps.
À ne pas manquer pour découvrir le Cannibale, et mesurer toute l’étendue de ses exploits qui sont, à mes yeux, intouchables aujourd’hui.
Produit par ARTE, excellente chaine culturelle européenne qui, dans un monde de désinformation et de contenus médiocres, devient de plus en plus une bouffée d’oxygène.
