La surprise du jour est venue de la « contre-performance » de Jonas Vingegaard sur ce premier chrono du Tour.

Il termine « seulement » 13e du chrono, à 1min21 de Remco et, plus important, à 1min05 de Tadej, qui est, outre le champion belge, l’autre grand vainqueur du jour.

Tadej, 16 secondes seulement sur Remco, ouf, une grande grande performance pour lui, car le parcours était tout plat. Ca en dit long sur la puissance qu’est capable de générer le coureur slovène, et sur son actuelle condition physique.

Pour Vinge, ben c’est la cata: la puissance n’y était pas. J’ai eu beau chercher sur le visuel, je ne trouvais rien qui clochait dans son style, son apparence sur le vélo. La puissance n’était simplement pas la même que pour les premiers.

Pas bon signe pour la suite, mais ca peut aussi être le fameux « jour sans ».

Drôle de coïncidence, même résultat décevant pour son équipier Matteo Jorgenson, seulement deux secondes plus rapides que lui.

C’est donc la Jumbo-Lease a Bike qui a loupé son chrono, sauf évidemment Edoardo Affini le spécialiste, 3e de l’étape. Je l’avais oublié celui-là!

Misons cependant pour une réaction d’orgueil de l’équipe néerlandaise, et les étapes piégeuses, à commencer par celle de demain jeudi, sont là pour donner le terrain propice à une guerre de tranchée. Un homme devient alors ultra-important dans l’effectif Jumbo, un certain Wout Van Aert.

Pour Tadej, faudra désormais gérer le maillot jaune et la pression de la course; Paris est encore loin.

Pour Remco, une opportunité en or d’améliorer son classement de l’an dernier à Paris, et de faire donc 2e du Tour 2025. Ce n’est cependant pas gagné d’avance, la haute montagne de la dernière semaine étant tout un défi, et autour de lui peu d’équipiers pour l’épauler, sauf peut-être Valentin Paret-Peintre.

Enfin, mention très, très bien à Bruno Armirail et Kevin Vauquelin, respectivement 4e et 5e de ce chrono. Pour ces deux coureurs français, c’est vraiment une très belle performance, à ce niveau sur le Tour. Vauquelin tout particulièrement vient à mes yeux de confirmer son excellent Tour de Suisse, et il faudra le garder à l’oeil pour le reste du Tour. C’est excitant.

Demain vers Vire-Normandie

202 km vers la Normandie demain, avec un profil d’étape plutôt compliqué, pas moins de 3500m de dénivelé dans la journée!

Après un chrono que beaucoup auront fait « en dedans », gageons qu’ils seront nombreux demain matin sitôt M. Prudhomme abaissera le drapeau pour passer à l’attaque et vouloir prendre l’échappée matinale. Belle guerre durant la première heure à prévoir, il ne faudra pas manquer ca.

La première heure est, parfois, plus intéressante que la dernière!

