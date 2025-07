C’est ce soir jeudi à Sherbrooke, avant la grande finale la semaine prochaine (jeudi 17) à Drummondville. Les détails sont ici.

Pour s’inscrire, c’est ici.

Et la bataille fait rage entre le Siboire, Cycles Régis et Felt Mathias Sport pour la 2e place du classement par équipe, ainsi qu’entre le jeune Jérémy Bouchard (Café William), Merlin Dallaire (Cycles Régis), Maxime Turcotte (Siboire) et Francis Brunelle (Felt Mathias Sport) pour les grands honneurs de la série. Ca sera intéressant ce jeudi!

Un grand merci aux commanditaires et aux bénévoles de la Bataille, parmi lesquels le Club Cycliste de Sherbrooke, le Siboire, Trek, Café William, Qui Roule, Mill et l’Agence Marco Daigle, Construction Longer, ainsi que l’équipe Studio Vélo, partenaire indispensable de l’organisation de la série.

