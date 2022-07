Le Tour de France s’est conclu hier sur les Champs Élysées avec la 2e victoire d’étape de Jasper Philipsen, ce qui a bien dû faire plaisir à MVDP devant sa télévision, lui qui est passé au travers de sa Grande Boucle.

Quelques conclusions de ce Tour de France.

1 – La nouvelle dimension d’Hugo Houle

Entré dans l’histoire en devenant le 2e coureur canadien et le premier Québécois à remporter une étape du Tour, on mesurera à quel point Hugo est aussi entré dans une nouvelle dimension sur les prochains Grands Prix Cyclistes de Québec et Montréal.

Ca risque d’être de la folie!

24e à Paris au général, c’est une belle place plus que respectable également. Carton plein.

2 – Jumb0-Visma, la meilleure équipe de grands tours

Après les éditions 2020 et 2021 crève-coeur au niveau du général, la Jumbo-Visma s’est bien reprise cette année: on n’a vu qu’eux en juillet!

Six victoires d’étape, ca aurait pu être sept si Van Aert n’avait pas décidé de zapper le sprint des Champs Élysées. Je soupçonne que les Comm de la Jumbo-Visma ont influencé derrière, car déjà la veille, après le doublé Van Aert-Vingegaard, les questions fâcheuses n’avaient pas manqué de surgir…

3 – Vingegaard, combien de temps?

Comme personne ne l’a vu venir, on a du mal à imaginer la suite pour le coureur danois: vient-il d’ouvrir son compteur sur le Tour de France, où sa performance 2022 était due à un « état de grâce »? Pourrait-on voir Vingegaard gagner les deux ou trois prochains Tour de France?

4 – Pogacar reconnait son erreur

Je vous l’avais dit, Pogacar l’a reconnu hier à Paris: il a perdu le Tour en essayant de contrer seul toutes les attaques de Roglic et Vingegaard dans le col du Galibier, lançant lui-même quelques mines. Il a payé ses efforts dans le haut du Granon, quand toutes les lumières de son tableau de bord se sont allumées en même temps: rideau! Une erreur de jeunesse, il se console à Paris avec le maillot blanc.

Une chose est sûre: vous verrez la UAE Team Emirates très active sur la saison des transferts afin de renforcer leur formation pour 2023 et pouvoir mieux entourer Tadej Pogacar.

5 – Gaudu, mais pas de podium

Bardet, Pinot ont pu monter sur le podium du Tour, mais pas Gaudu, 4e et premier coureur français à l’arrivée. Il doit cette belle place en partie à ses équipiers, notamment Valentin Madouas, qui ont su l’épauler dans certains moments critiques. Une 4e place grâce au collectif!

6 – Woods et Boivin, la déception

Deux coureurs québécois à l’arrivée, Houle et Duchesne, mais pas de Woods ni Boivin, dernières victimes malheureuses de la Covid-19 la veille de l’arrivée à Paris. C’est vraiment pas de chance, terminer un Tour de France étant marquant dans une carrière de coureur cycliste professionnel.

Fin de Tour en apothéose pour les amateurs de cyclisme du Québec, Antoine Duchesne nous a régalé d’une belle petite échappée sur la plus belle avenue du monde! Merci Antoine!

7 – Les couacs

Lotto-Soudal et Caleb Ewan, assez inexistants sur ce Tour. Pour une formation qui doit marquer des points WorldTour, c’est un bilan très maigre en juillet.

Total-Énergies et Peter Sagan. On ne les a pas trop vu ces trois dernières semaines.

Astana, avec la nuance que Lutsenko termine dans les 10 premiers du général à Paris, 9e. Pouvez-vous simplement me nommer un autre coureur de cette équipe et qui était présent sur ce Tour?!

Movistar, Enric Mas n’a pas pu aller jusqu’à Paris. Les années Indurain et sa Banesto sont loin!

AG2R-Citroen. Merci Bob Jungels!

8 – Vitesse moyenne

42,026 km/h, soit le record absolu. Le précédent record « appartenait » à Lance Armstrong sur le Tour 2005, 41,654.

Autrement dit, vous avez bien vu: on a roulé plus vite que jamais sur ce Tour de France.

Évidemment, propre, car les études scientifiques montrent que les pneus tubeless offrent une résistance au roulement moindre que les pneus ou les boyaux…

9 – Tour de France féminin

Il est parti hier sur les Champs Élysées, et c’est un très belle nouvelle. Une semaine de course, qui nous amènera jusqu’à la Super Planche des Belles Filles dimanche prochain. Trois Canadiennes au départ, toutes Québécoises: Simone Boilard, Olivia Baril et Magdeleine Vallières. Toutes trois peuvent croire à une victoire d’étape!

