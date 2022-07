Que de monde dans l’Alpe d’Huez!

Les images à la télé étaient impressionnantes hier dans la montée mythique de l’Alpe d’Huez: la foule était immense!!

Je ne me rappelle pas d’avoir vu autant de monde sur les 21 lacets. Ou si peut-être: en 1995, année de la première victoire là haut de Marco Pantani. J’y étais.

Par moment, et comme à la grande époque, la foule s’ouvrait tout juste devant les coureurs. Thomas Pidcock, très beau vainqueur hier à 22 ans, a exprimé ses émotions de cette foule après l’arrivée, lui qui connait les foules des circuits de cyclo-cross ou les gens sont aussi « au contact » des coureurs.

La montée de l’Alpe d’Huez ? Je n’ai jamais vu ça, les spectateurs, les drapeaux… Il n’y a rien de plus fort. Thomas pidcock

Jumbo-Visma en contrôle

Quelle belle équipe cette Jumbo-Visma!

Hier, ils ont tous contribué à garder Vingegaard en jaune.

Ce fut Van Hooydonck et Laporte sur les portions plates, voire les rampes plus faciles du Lautaret.

Ce fut surtout un gigantesque Wout Van Aert a assumé un gros tempo souvent dans l’étape. C’est le genre d’équipier qui manque cruellement à Tadej Pogacar en ce moment. Vraiment fort, Van Aert, il mérite une statue.

On a vu Benoot aussi contribuer du pied des cols jusque mi-pente.

Ce fut ensuite aux grimpeurs de prendre le relais dans les plus forts pourcentages de la Croix de Fer puis dans l’Alpe d’Huez: Kruijswijk, Roglic, puis un très bon Sepp Kuss pour finir le boulot dans les derniers kilomètres de l’étape.

Parfait!

Huit minutes

C’est l’écart en temps du vainqueur de l’étape en 1986 (Bernard Hinault, 5h03) et en 2022 (Thomas Pidcock, 4h55).

Huit petites minutes sur un parcours presque identique, autrement dit à peu près rien du tout.

On a beau dire, on savait rouler vite aussi il y a 35 ans… avec des vélos un peu moins performants qu’aujourd’hui. Le plus utile serait une comparaison au niveau des watts moyens sur l’étape bien sûr.

Pogacar trop juste

Sinon, pour l’étape elle-même, le « perdant » du jour s’appelle Romain Bardet, qui a cependant bien limité les écarts. Il glisse en dehors du podium, mais seulement d’une poignée de secondes. Rien n’est perdu.

Pogacar a tenté deux belles accélérations dans le final, contré immédiatement par Vingegaard. Je sais pas vous, mais connaissant très bien la montée de l’Alpe d’Huez, je n’ai pas trouvé que Pogi a attaqué au bon moment… il y avait des pentes plus raides à d’autres endroits pour tenter de casser son adversaire, non? Notamment certains virages au pied, ainsi qu’à mi-pente.

Pogacar semble en tout cas avoir relativement bien récupéré de sa défaillance hier. On devrait le revoir à l’attaque et le connaissant un peu, on peut penser qu’il n’hésitera pas à exploiter toutes les étapes afin de surprendre les Jumbo-Visma. Pour moi, il n’attendra pas les Pyrénées mais attaquera avant.

Hugo Houle bien

Souvent premier coureur canadien à l’arrivée, Hugo Houle a affirmé vouloir tenter sa chance dans les prochains jours et se glisser dans les échappées.

Ca sera intéressant à suivre. Il est en excellente condition, il faut y croire. Pourquoi pas aujourd’hui vers St-Étienne? La route comporte quelques jolies bosses et un final difficile, correspondant bien à ses qualités.

Michael Woods continue pour sa part de récupérer de sa gamelle l’autre jour. Les Pyrénées sont certainement sa prochaine occasion de se distinguer.

Partager