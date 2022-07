Le Tour sens dessus dessous!

Méchante étape hier, on s’en souviendra de celle-là!

C’est pas compliqué, il y a eu davantage d’attaques contre le maillot jaune sur l’étape d’hier qu’en sept Tours de France sous Lance Armstrong!!!

Et je vous avoue que j’ai trouvé le résultat surprenant, Vingegaard prenant une dimension que je ne soupçonnais pas possible il y a encore 24 heures. Après tout, ce garçon n’a jamais rien gagné de probant chez les juniors ou les amateurs, et voilà que depuis le Tour 2021, il atomise en juillet.

Depuis deux-trois ans, le cyclisme version moderne ne cesse de me surprendre… et je ne comprends manifestement pas tout ce qui s’y passe.

Ceci étant, chapeau bien bas aux Jumbo-Visma qui ont fait exactement ce qu’il fallait faire pour déboulonner Pogacar: l’attaquer tôt, de loin, et sans relâche.

Ils ont lancé le bal avec des attaques dans le Télégraphe, déjà.

Ils ont surtout remis ca avec une pluie d’attaques (Roglic puis Vingegaard à tour de rôle) dans les rampes du pied du Galibier, juste après Valloire. C’était impressionnant.

Rapidement isolé, Pogacar a cruellement manqué d’équipiers et surtout, surtout, a commis l’erreur de vouloir répondre à chacune des attaques, coup pour coup.

Ben du coup, il s’est usé prématurément, a puisé dans ses réserves et il saute à 5 kilomètres de la ligne, sur les pentes abruptes du Granon.

Explosé complet, Pogacar! Assurément une belle défaillance, la rapidité avec laquelle elle est survenue n’a laissé aucun doute.

Il lui a manqué une équipe pour assurer un bon tempo longtemps, Télégraphe, Galibier et les premières rampes du Granon. On savait que la faiblesse de son jeu, c’était son collectif. Ca n’a pas loupé hier devant l’organisation irréprochable de la Jumbo-Visma.

Pogacar pourrait-il être atteint de la Covid façon Majka, son coéquipier? Pas impossible… et pour l’heure, son équipe UAE tait l’information pour ne pas lui nuire. L’étape d’aujourd’hui vers l’Alpe d’Huez, où personne ne pourra se cacher, nous apportera la réponse: pas bien, Pogi pourrait bel et bien être malade. S’il est à l’attaque, la défaillance hier était alors passagère et probablement due à une erreur d’alimentation ou d’hydratation.

Pour Vingegaard, je ne comprends pas. Magistral dans le final, il explose le Tour. On avait vu venir Van Der Poel, on avait vu venir Van Aert, on avait vu venir Pogacar, on a vu venir Evenepoel et Pidcock, on voit venir Cian Uijtdebroeks, mais Jonas Vingegaard, niet.

Bardet, 2e du Tour!

Il peut être content, Romain Bardet. Très belle étape hier, et il s’installe 2e du Tour, quelques secondes devant Pogacar.

Le plus dur reste cependant à faire s’il veut rester sur le podium: pas moins de 7 coureurs sont encore dans la course pour une place sur ce podium à Paris, dont les Thomas, Quintana, Yates et Gaudu. Ca va batailler ferme.

Et ca n’arrangera pas les affaires de Pogi: outre les Jumbo-Visma et les Ineos, voilà qu’il pourrait avoir les DSM sur le dos aussi!

Van Der Poel, abandon

Devant en début d’étape pour répondre à son éternel rival Wout Van Aert, Mathieu Van Der Poel a abandonné hier au pied du Télégraphe.

Manifestement, le champion néerlandais n’est pas dans son assiette, et perso je pense qu’il est encore cramé de son Giro tonitruant. Il lui faut du repos, et encore du repos.

Pas inquiet pour lui, il reviendra.

Les pois

Ca va assurément pimenter la course aujourd’hui: rien n’est encore décidé dans la course au maillot à pois, un maillot prestigieux chaque fois âprement disputé.

Warren Barguil, auteur d’un sacré numéro hier, est dans la course, avec Pierre Latour, Simon Geschke, mais aussi Pogacar et Vingegaard, par la force des choses. On verra plus clair ce soir.

14 juillet

Misez aujourd’hui sur un coureur français devant pour remporter la prestigieuse étape de l’Alpe d’Huez, le jour du 14 juillet, fête nationale des Français: Thibault Pinot, qui s’est réservé hier, Warren Barguil, Romain Bardet, Pierre Latour, David Gaudu, Valentin Madouas pourquoi pas, ou encore Benjamin Thomas.

Je vous rappelle que les coureurs français n’ont pas encore remporté d’étape sur ce Tour, et ca s’est remarqué. La pression monte!

Tour 1986

L’étape d’aujourd’hui est pour ainsi dire identique à celle du Tour 1986, aussi entre Briançon et l’Alpe d’Huez et remportée par Bernard Hinault, main dans la main avec Greg Lemond.

Il sera très intéressant de comparer les temps d’ascension du Galibier, Croix de Fer et l’Alpe d’Huez, ainsi que le temps total de course. À plus de 35 ans de différence!

