Pogo, au nom de l’équipe, mais le doute subsiste…

La victoire hier de Pogo au sommet du col du Portet est un statement.

Un statement pour son équipe.

On a dit de cette équipe qu’elle était faible, incapable de bien entourer Pogo. J’avais moi-même de sérieux doutes.

Il est vrai qu’elle a bien bossé sur les dernières étapes pour entourer le leader slovène. Hier, ils ont roulé, avec notamment dans le final Formolo, McNulty et enfin Majka.

Costa, Hirschi, ont également abattu du boulôt en 2e semaine.

Alors Pogo a voulu mettre les points sur les « i » et gagner l’étape pour eux hier.

Pour Alan Peiper aussi, un des directeurs sportifs de l’équipe resté à la maison pour combattre une récidive de cancer de la prostate.

Ca s’appelle livrer la marchandise. Et c’est pour ca que les UAE Team Emirates ont confiance en leur leader.

Carapaz attaque encore trop tôt?

Je sais pas vous mais moi, je trouve que ça devient une habitude: Carapaz démarre trop tôt!

On l’a vu à plusieurs reprises sur des courses cette saison: il est fort, attaque trop tôt dans le final, plafonne et se fait reprendre puis souvent doublé dans les derniers mètres.

Hier, c’est clair que Carapaz plafonne aux 400m, Vingegaard bouche soudainement le trou très rapidement et Pogo démarre juste après, ayant eu une petite récupération salutaire dans la roue de l’Equatorien.

Hier, si Carapaz démarre aux 400m plutôt qu’à 1500m de la ligne, il prend peut-être 30 secondes sur Vingegaard en plus des bonifs…

Le podium acquis

Uran ayant craqué, on connait le podium: outre Pogo, c’est Vingegaard et Carapaz qui le compléteront.

Reste à savoir si Carapaz pourra chiper la 2e place à Vingegaard.

Je n’en crois rien. Notamment parce qu’il reste le dernier chrono, favorable à Vingegaard.

Les pois

Pour Mike Woods, ca va être très compliqué, ayant glissé à la 3e place du classement, ex-aequo avec Quintana. Poels est toujours en tête et Pogo a fait un bon de cinq places hier pour se hisser 2e du classement, 9 petits points derrière Poels.

Ca se jouera dans l’ascension finale vers Luz Ardiden: si Pogo arrive pour la gagne, il pourrait très bien rafler le jaune, le blanc et les pois sur ce Tour. Si une échappée résiste, alors ca dépendra de sa composition.

Le doute: l’hémoglobine de synthèse

Les performances de Pogo engendrent de nombreuses questions, de nombreux articles sont publiés chaque jour sur le sujet dans la presse française et européenne.

Pour Antoine Vayer, pas de doute, on n’a pas vu de performances comparables à celles de cette année depuis le Tour… 1999 de Lance Armstrong. C’est dire!

Dans une intéressante entrevue avec Marc Kluszczynski, Vayer et lui évoquent les possibles pistes actuelles de dopage au sein du peloton, et comment il est facile de déjouer les contrôles.

L’eldorado? Ce serait l’hémoglobine de synthèse. Extrait:

On mise plutôt sur les nouvelles hémoglobines au point. JE LE REPÈTE. C’est miraculeux, sans risque, atoxique, pas de réaction allergique, cela transporte 40 fois plus d’oxygène tout en étant 250 fois plus petit. Les microdoses suffisent. La durée de vie dans l’organisme n’est que de 2,5 jours et elle disparaît de l’organisme en 5 jours. On va toujours au plus facile et au plus sûr. C’est sûr à 100% aussi bien au niveau des effets que de l’assurance de ne pas être pris ! En 2021, le passeport sanguin est bien devenu la ligne Maginot de l’antidopage. Déjà mise à mal à cause de la pandémie du SARS-CoV-2, la lutte antidopage est encore une fois dépassée, ridicule. Rien ne bouge au niveau des instances. Pourtant, il suffit de regarder, de constater. Marc Kluszczynski, chronowatts, 12 juillet 2021

Marc avait aussi partagé cet article avec La Flamme Rouge en avril 2020 justement sur le sujet des hémoglobines de synthèse.



Et si un homme peut être au fait de ces hémoglobines de synthèse, c’est bien Mauro Gianetti, le manager général de l’équipe UAE et ex-dopé aux PFC (un substitut d’hémoglobine), transporteur alternatif lui-aussi de l’oxygène, au lieu des globules rouges qui sont comptabilisables au moyen du taux d’hématocrite.

La pandémie n’a rien arrangé non plus au niveau des contrôles hors compétitions et inopinés (cet article publié sur ce site en parlait déjà l’an dernier), et le financement mondial de la lutte contre le dopage en a pris pour son rhume ces dernières années, les instances dirigeantes, bien sûr l’UCI, voulant manifestement « passer à un autre appel », fatiguées de tous ces scandales sur scandales.

On a également mieux contrôlé les journalistes d’enquête, les seuls qui pouvaient faire tomber les dopés. L’accès aux hôtels est désormais restreint, on contrôle aussi les lieux des stages d’entrainement, tout est scruté, n’a pas accès qui veut aux équipes sur et surtout, hors des courses. Des « black list » existent.

Je l’écris souvent: il convient de rester réaliste quant aux performances actuelles sur le Tour, même s’il n’y a pas de contrôles positifs pour l’instant. De nombreux coureurs n’ont probablement rien à se reprocher: on voit la fatigue, les jours sans, un jour devant puis trois jours derrière, pour récupérer.

Mais pour certains autres, la pluie, le froid, la chaleur, la vitesse des étapes (ce Tour est en passe de devenir le plus rapide de l’histoire, malgré sa difficulté et sa mauvaise météo), être devant tous les jours et gagner, répondre à chaque attaque, en loger 4 de suite dans des rampes à 10% après 170 bornes dans l’étape en troisième semaine, pas de problème!

Freins à machoire

Intéressant, Pogo utilisait hier un vélo équipé de freins à mâchoire plutôt que des freins à disque pour cette étape de montagne, question de s’assurer d’être à 6,8 kilos max pour son vélo.

L’étape d’aujourd’hui

Très courte! 130 bornes et c’est plié.

Deux ascensions classiques, mythiques: Tourmalet, Luz Ardiden.

Assurément une étape nerveuse, beaucoup de mouvement dès le départ à prévoir, c’est la dernière chance pour tellement de coureurs.

Tout peut arriver. Et en fin de Tour, c’est la récupération qui jouera un grand rôle dans les coureurs que l’on verra à l’énergie devant.

