Le nouveau Merckx, c’est Pogacar!

Le maillot jaune à Paris, très probablement. Son 2e consécutif.

À moins de 23 ans.

Du jamais vu dans l’histoire du vélo.

Indurain a gagné son 5e Tour à 31 ans. Armstrong, dopé, à 34 ans. Si Tadej Pogacar continue comme ca, il pourrait bien remporter 10 Tours de France en carrière!

Juste cette année, il a gagné le Tour des Émirats Arabes Unis, Tirreno-Adriatico, Liège-Bastogne-Liège, le Tour de Slovénie, une étape au Tour du pays Basque et, jusqu’ici, trois étapes du Tour. Sauf gros pépin d’ici dimanche, il devrait remporter ce Tour de France, avec en prime le classement du meilleur grimpeur et du meilleur jeune, comme l’an dernier.

Et une quatrième victoire d’étape peut-être (probablement?) sur le chrono samedi. Ca se jouera entre Pogo, Kung, Van Aert, Vingegaard (qui devra ouvrir la machine pour ne pas voir Carapaz lui chiper la 2e place du général), Asgreen, Cattaneo et Bissegger.

Le 2e du classement général est déjà à près de 6 minutes, et l’écart pourrait encore se creuser samedi. On n’a pas vu ce genre d’écart entre le 1er et le 2e depuis… l’ère Armstrong, à l’exception de 2014 lorsque Nibali s’était imposé par plus de 7 minutes sur JC Péraud (on y sera peut-être samedi!). Et avant l’ère l’Armstrong, l’ère Indurain, à l’exception de 1997 où Jan Ullrich s’était imposé par… 9 minutes (!) sur Richard Virenque.

Enfin, depuis Bernard Hinault, aucun maillot jaune du Tour n’avait réussi à remporter deux étapes de suite avec ce maillot sur les épaules.

C’est du lourd. Du très très lourd. Ne cherchez pas ailleurs le nouveau Merckx, ne cherchez pas du côté de Remco, le nouveau Merckx est slovène et il est sous vos yeux.

Woods, Poels, Quintana et les pois: oubliez ca!!!

Tadej Pogacar a mis tout le monde d’accord en deux petites étapes, qu’il a remporté. Carton plein du côté des points au classement de la montagne.

Mike Woods a bien essayé hier dans le haut du Tourmalet, question de surprendre Poels. C’était une bonne idée. Poels ne s’est pas laissé avoir. Une nouvelle fois, Mike est probablement parti trop tôt avant le sommet, brulant ses jambes avant d’arriver dans les derniers 200m, là où il faut vraiment mettre la gomme.

Dommage, Mike Woods repartira probablement de ce Tour de France les mains vides: pas de victoire d’étape, pas de maillot à pois, pas de bonne place au général. Mais la tête haute: il aura essayé.

La révélation

Sans l’ombre d’un doute, Jonas Vingegaard chez Jumbo-Visma. Âgé de 24 ans, le Danois est passé pro en 2019 et n’a pas eu grands résultats au cours de ses deux premières années en WorldTour. Mais cette année, c’est l’explosion: une étape du Tour des Émirats Arabes Unis, le général et deux victoire d’étape sur la Semaine Coppi & Bartali, 2e du général du Tour de Pays Basque.

Il est en passe de terminer 2e du Tour de France derrière Pogacar, mais devant Richard Carapaz, qui touche 2,2 millions d’euros par an. Gageons que Vingegaard va passer à la caisse dans les prochains mois!

Il terminait… 46e de son premier grand tour l’an dernier, en Espagne.

On est d’accord avec lui, il a vraiment « franchi un cap cette année« . Le Cap Horn.

Le pire, c’est qu’il a été le dernier sélectionné de son équipe pour le Tour! (voir le vidéo)

Ben O’Connor, 25 ans, aura aussi été une révélation sur ce Tour. Il est actuellement 4e du classement général avant le chrono de samedi, avec 32 secondes de priorité sur Wilco Kelderman. C’est jouable, les deux avaient fait jeu égal sur le premier contre-la-montre du Tour.

Uran, l’explosion

Deux places au général de perdues au sommet du col du Portet avant-hier, six places de perdues hier à Luz Ardiden, Uran est passé en deux jours de la 2e à la 10e place du général.

Turrim horribilis.

Perquisition chez la Bahrain-Victorious

L’info du jour sur le Tour hier, c’était la perquisition ayant eu lieu la veille dans l’hôtel de l’équipe Bahrain-Victorious, après qu’une enquête ait été débutée par le parquet de Marseille et l’Office Central de Lutte contre les Atteintes à l’Environnement et la Santé Publique (OCLAESP).

S’ils ont perquisitionné, c’est qu’ils avaient des bonnes raisons pour le faire.

Manifestement, ca a eu le don de beaucoup énerver les coureurs de cette équipe, qui est d’ailleurs en tête du classement par équipe. On a vu Matej Mohoric rouler comme une moto en début d’étape hier, Alaf et Périchon ayant bien du mal à rentrer sur le Slovène et ses deux compagnons d’échappée devant. Clairement, Matej en avait gros.

Mais sur France Télévision, pas un seul mot de cette histoire, sur les 3h30 de direct.

I don’t feel uncomfortable that they went through all my stuff because I have nothing to hide. I don’t care. I still find it a bit weird that even in the year 2021 they still believe we are doing something illegal. Matej mohoric, 15 juillet 2021

La déclaration de Mohoric au départ de l’étape hier a du vrai, mais il faut plutôt lire « Je trouve ça un peu étrange qu’en 2021, ils croient encore que nous n’avons rien appris des scandales de dopage dans le cyclisme depuis 25 ans. On n’est pas des idiots, on n’amène plus de produits dans les hôtels car on a appris que des descentes de police y sont probables, surtout sur le Tour. On est pas mal plus malins que ca, on se dope ailleurs les boys…«

Bref, il faudra voir ce que tout cela donne, mais je n’ai personnellement pas grand espoir. Quelle équipe, en 2021, prendrait encore le risque de voyager avec des produits dopants sur le Tour?! Faudrait être con.

Contrôles inopinés (hors compétition)

Selon le journaliste Bertrand Guyot, dans cet article publié hier sur ChronoWatts, baisse de moitié du nombre de contrôles inopinés (hors compétition) entre 2019 et 2020. De janvier à août 2020, baisse de 63,5%.

Il est raisonnable de se montrer prudent et lucide en ce moment dans l’interprétation de certaines perfs observées en WorldTour. À propos, Pogo a mis 12 petites secondes de plus que Lance Armstrong en 2003 (la belle époque!) pour escalader Luz Ardiden hier (35min45sec versus 35min33sec).

Cav, le seul intérêt qui demeure sur ce Tour

Avec deux chances (aujourd’hui et dimanche sur les Champs-Élysées) de battre le record de victoires d’étape sur le Tour détenu par Eddy Merckx (34 victoires), Mark Cavendish représente pour beaucoup le seul intérêt qui subsiste sur ce Tour de France. Un Tour de France qui a bien débuté avec les victoires d’Alaf et de Mathieu, l’histoire de Cav, il y avait de belles histoires. On dirait que la fin de ce Tour est franchement moins drôle. On rit jaune.

Test de récup

Le dernier chrono du Tour est toujours intéressant, car un bon test de récup. Les experts en cyclisme vont scruter attentivement les résultats, pour les coureurs qui feront le chrono à bloc.

L’an dernier, on avait vu que Pogo était plutôt doué dans le registre de la récupération. Misez sur lui samedi, même si Kung sera revanchard puisqu’il avait été battu de peu sur le premier chrono du Tour il y a deux semaines.

Un peu d’humour, pour terminer

