Pogacar-Seixas, prise 2

Suite à la démonstration impressionnante de sa classe sur le Tour du Pays Basque et la Flèche Wallonne, le prodige français Paul Seixas débarque sur Liège-Bastogne-Liège, la Doyenne des Classiques, en favori.
Il y retrouvera un certain Tadej Pogacar, incontestablement le meilleur coureur cycliste professionnel en activité et auteur d’une saison 2026 remarquable jusqu’ici.
Prise 2 cette saison entre les deux coureurs, après un premier match sur les Strade Bianche ou Pogacar avait logiquement eu le dessus, malgré la belle résistance de Seixas, dernier homme à accompagner le champion slovène sur les routes poussiéreuses.
L’intérêt de ce Liège-Bastogne-Liège est donc ce nouveau clash renouvelé entre le champion, et l’aspirant champion.
Être calife à la place du calife, un classique.
Je ne vois toutefois pas comment Seixas pourrait devancer Pogacar sur la ligne d’arrivée.
Il faut considérer la longueur (260km) et la difficulté de la Doyenne, habituellement présentée comme la course d’un jour de loin le plus difficile de la saison.
Pogacar, déjà triple vainqueur notamment sur les deux dernières éditions, a tout pour lui: la connaissance du parcours, l’expérience, la maturité, l’équipe, ainsi que l’imprévisibilité, n’hésitant pas à surprendre ses adversaires en partant de loin.
Le gros avantage de Seixas, outre l’explosivité et les facultés de récupération de sa jeunesse, c’est qu’il n’a rien à perdre, et donc selon moi beaucoup moins de pression sur ses épaules. Sa course est simple ce dimanche: accompagner Pogacar le plus loin possible, le marquer à la culotte. S’il se retrouve seul avec lui, pourquoi relayer?
Son équipe devra le protéger le plus longtemps possible également, car ca sera long, notamment la descente vers Bastogne.
Si Seixas parvenait à l’emporter dimanche en battant Pogacar à la régulière, ca, ca serait vraiment monstrueux.
Et le Tour?
La question de l’heure sur la planète cycliste, c’est à savoir si Seixas devrait ou non faire le Tour.
Pour Bernard Hinault, réponse classique basée sur la tradition: non. Quand tu as un tel talent et que tu es attendu, tu veux t’assurer que la première est la bonne. C’est ce qu’il avait lui-même fait. Réponse peu surprenante de la part d’Hinault.
Pour d’autres, pourquoi Seixas devrait-il attendre? Le Tour n’est-il pas la meilleure école pour apprendre, passer un cap?
Mais le Tour peut aussi bruler les ailes…
Perso, si j’étais Seixas et son équipe, j’attendrais encore un an. Un premier grand tour peut-être en 2026, mais pas le Tour. Dans ce contexte, la Vuelta m’apparaît la bonne option.
Patrick SCHWARTZ
Oui Laurent , Seixas doit attendre 2027 , se consacrer aux Classiques , aux courses de 8 jours et à la Vuelta tout en restant pondéré dans ses choix … Perso , la « Seixas mania » m’énerve , ce sont les « jeux du cirque » , on en parle de trop , on en fait trop , tout le monde est après lui (surtout ceux qui n’y connaissent rien ) !!!heureusement qu’il a l’air « zen » et possiblement bien entouré … Comme à mon habitude je ne serais pas malheureux si un « presque inconnu » sortait de la boîte pour « niquer » tout ce joli monde … J’ai toujours l’impression que les « autres » ne sont pas respectés et pris pour des « buses » !!!
Yvon
J’ai perdu mon post, je faisais remarquér que des de Français etaient devant. À l’exception de Gaudu
Thierry Mtl
On ne parle pas trop de Seixas. On n’en parle pcq c’est inévitable.
On ne peut simplement pas demander aux média et aux gens de ne pas en parler.
Laurent en parle et même Patrick S. s’empresse d’en parler en disant qu’on en parle trop.
Oui, Seixas est extraordinaire, et français.Il provoque l’eixtasse.
Dimanche il ne gagnera pas, mais au moins il amènera un grand intérêt (pour la population en générale) à cette course et au cyclisme dans cette époque Pogacar.
La Vuelta est sans intérêt, sans visibilité. Il n’est pas fait pour les demi-mesures. Je dis oui pour le Tour, dès cette année. Ce sera un événement cycliste et médiatique encore plus grand.
Yvon
Jacques Anquetil a gagné la gd prix des Nations 140 km contre la montre à 19 ans dans la vallée de Chevreuse. Je souhaite à Paul Seixas la même carrière.
bigmouse
Personnellement que seixtas soit quasi au même niveau que pogi me gène mais alors beaucoup
Charlesgralk
пояснения
читы арена брейкаут
Frederick4724
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Thierry Mtl
Sur ce Giro, on pourrait avoir une parade du vainqueur dès la première montagne. Ca risque d’être long. Finalement, le poissonnier pourrait arrivé sur le Tour moins fatigué que ce qu’on pouvait anticipé.
Pour le Tour…
Je m’attend à ce que Remco se présente au départ du Tour, beaucoup, beaucoup plus léger qu’il était en avril.
Et Seixas, une étape et qqs attaques avec les cadors, ce serait très bien.