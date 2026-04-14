la flamme rouge

Tous les jours, la passion du cyclisme

Wout, l’inspiration

Par

Le 14 avril 2026

76 commentaires

Alors que je suis encore si loin de ce monde du cyclisme, l’inspiration me vient de ce texte publié hier sur les médias sociaux par un collègue de ski de fond Jeff Leduc, excellent fondeur s’il en est, et auteur de ces lignes sur Paris-Roubaix, je n’aurais pas écrit mieux.

De quoi me redonner l’inspiration, progressivement.

Chose certaine, sur ce Paris-Roubaix, j’ai vibré.

« Un héros s’est effondré en larmes, après la plus grande victoire de sa carrière sur un événement mythique, davantage théâtre et champ de bataille que simple course de vélo.

J’ai pleuré, il a pleuré… on a tous pleuré.

Tous ceux qui franchissent L’Enfer du Nord, comme tous ceux qui franchissent les galères de la vie, ont leur histoire à raconter: celle des chutes, des déceptions, des peines et des corps abimés. Et malgré tout, ils avancent, remontent en selle et toujours se refusent le rôle de la victime, par delà les circonstances. Pas de cinéma, pas de bullshit, que du courage, de la douleur et une volonté brute, portés par l’honneur.

Ses premiers mots n’étaient pas pour lui, mais pour un de ses frères d’armes, tombé au combat sur ce même sol, il y a quelques années.

Wout Van Aert, c’est autre chose : La Classe et l’Honneur des Grands. Quel spectacle, quel Homme.

Puissiez-vous vous en inspirer.

76 Commentaires

  1. Régis

    En effet une magnifique victoire qui fait plaisir pour Van Aert !
    Il ne faut pas oublier que l’écart avec Pogacar et VDP reste énorme :
    VDP était le plus fort de la course, et de loin, sa force, son pilotage et ses trajectoires frisaient la perfection, c’était beau!
    Pogacar était très fort et a gaspillé pas mal de force aussi dans sa poursuite et il ne l’a pas joué tactique quand Van Aert a commencé à ratonner un peu… Il a continué à rouler comme toujours. L’an prochain il ne fera plus cette erreur et attendra les poursuivants quitte à perdre… Il faut dire que pour lui cette situation était nouvelle!

    Dommage que ces 3 coureurs ne soient annoncés à l’Amstel avec Seixas, tous avaient une chance au vu de leur condition actuelle…

    • jmax

      Cette situation est déjà arrivée au Tour des Flandres 2022 où Pogui était seul avec Mathieu, ils se sont arrêtés et van Baarle et Madouas sont revenus et au sprint, VDP l’emporte et Pogui fait 4. Pas certain qu’il veuille renouveler l’expérience d’être au pied du podium.

  2. Denis

    Comme le printemps et les tulipes, Laurent nous est revenu. Merci.

  17. Yvon

    Enfin des nouvelles de Laurent, quel plaisir d’avoir des nouvelles, prudence les pollueurs se pointent déjà.

  19. Patrick SCHWARTZ

    Tout le monde aura tout dit sur Wout , moi pareil … Classe , courage , abnégation , résilience , altruisme . Moi aussi j’ai eu ma larme , pourtant j’ai hésité à regarder les 5 derniers kilomètres , de peur de le voir crever , tomber sa chaine , déchausser en plein sprint ou se prendre la « n ième » gamelle « à la con » …
    Mais au risque d’être « vieux jeu » ou quelque part trop sentimental , indéniablement , ce qui m’a tellement fait plaisir (presque en priorité !) ce sont toujours ses attitudes , sa douceur retrouvée après ce fantastique combat de guerrier , envers les siens , sa femme et ses deux gamins , cette faculté à partager , à retrouver en quelques secondes et en larmes , sa simplicité , sa modestie , cette humanité , sa paternité … Aucun geste provocateur (rarement dans le vélo on peut l’écrire !) , aucune attitude ostentatoire ou vulgaire … La classe absolue sur un vélo comme dans sa vie privée … et je pense que ce sont ces attitudes là qui ont marqué  » l’inconscient collectif  » , révélé et réveillé des pudeurs enfouies en chacun d’entre nous … Merci Wout de nous avoir fait vibrer comme jamais et pleurer sans gène et sans calculs …

  21. lbi

    Dur de s’inspirer des tricheurs… La visma et UAE ne font pas rêver, Laurent.

  69. Thierry MTL

    Paul Seixas

L'auteur de ce blog encourage tous les lecteurs à laisser un commentaire en réaction à l'article du jour, cela contribue à enrichir le propos. Vous pouvez contribuer à la qualité de ce site en utilisant un langage décent, poli et respectueux d'autrui, et en étant pertinent et concis envers le sujet traité. L'auteur peut modérer les commentaires, et se réserve le droit de censurer sans avertissement les commentaires considérés hors sujet, diffamatoires, irrespectueux d'autrui, portant atteinte à l'intégrité d'une personne ou encore haineux.

