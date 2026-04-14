Wout, l’inspiration

Alors que je suis encore si loin de ce monde du cyclisme, l’inspiration me vient de ce texte publié hier sur les médias sociaux par un collègue de ski de fond Jeff Leduc, excellent fondeur s’il en est, et auteur de ces lignes sur Paris-Roubaix, je n’aurais pas écrit mieux.

De quoi me redonner l’inspiration, progressivement.

Chose certaine, sur ce Paris-Roubaix, j’ai vibré.

« Un héros s’est effondré en larmes, après la plus grande victoire de sa carrière sur un événement mythique, davantage théâtre et champ de bataille que simple course de vélo.

J’ai pleuré, il a pleuré… on a tous pleuré.

Tous ceux qui franchissent L’Enfer du Nord, comme tous ceux qui franchissent les galères de la vie, ont leur histoire à raconter: celle des chutes, des déceptions, des peines et des corps abimés. Et malgré tout, ils avancent, remontent en selle et toujours se refusent le rôle de la victime, par delà les circonstances. Pas de cinéma, pas de bullshit, que du courage, de la douleur et une volonté brute, portés par l’honneur.

Ses premiers mots n’étaient pas pour lui, mais pour un de ses frères d’armes, tombé au combat sur ce même sol, il y a quelques années.

Wout Van Aert, c’est autre chose : La Classe et l’Honneur des Grands. Quel spectacle, quel Homme.

Puissiez-vous vous en inspirer.

