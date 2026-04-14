Wout, l’inspiration

Alors que je suis encore si loin de ce monde du cyclisme, l’inspiration me vient de ce texte publié hier sur les médias sociaux par un collègue de ski de fond Jeff Leduc, excellent fondeur s’il en est, et auteur de ces lignes sur Paris-Roubaix, je n’aurais pas écrit mieux.
De quoi me redonner l’inspiration, progressivement.
Chose certaine, sur ce Paris-Roubaix, j’ai vibré.
« Un héros s’est effondré en larmes, après la plus grande victoire de sa carrière sur un événement mythique, davantage théâtre et champ de bataille que simple course de vélo.
J’ai pleuré, il a pleuré… on a tous pleuré.
Tous ceux qui franchissent L’Enfer du Nord, comme tous ceux qui franchissent les galères de la vie, ont leur histoire à raconter: celle des chutes, des déceptions, des peines et des corps abimés. Et malgré tout, ils avancent, remontent en selle et toujours se refusent le rôle de la victime, par delà les circonstances. Pas de cinéma, pas de bullshit, que du courage, de la douleur et une volonté brute, portés par l’honneur.
Ses premiers mots n’étaient pas pour lui, mais pour un de ses frères d’armes, tombé au combat sur ce même sol, il y a quelques années.
Wout Van Aert, c’est autre chose : La Classe et l’Honneur des Grands. Quel spectacle, quel Homme.
Puissiez-vous vous en inspirer.
Régis
En effet une magnifique victoire qui fait plaisir pour Van Aert !
Il ne faut pas oublier que l’écart avec Pogacar et VDP reste énorme :
VDP était le plus fort de la course, et de loin, sa force, son pilotage et ses trajectoires frisaient la perfection, c’était beau!
Pogacar était très fort et a gaspillé pas mal de force aussi dans sa poursuite et il ne l’a pas joué tactique quand Van Aert a commencé à ratonner un peu… Il a continué à rouler comme toujours. L’an prochain il ne fera plus cette erreur et attendra les poursuivants quitte à perdre… Il faut dire que pour lui cette situation était nouvelle!
Dommage que ces 3 coureurs ne soient annoncés à l’Amstel avec Seixas, tous avaient une chance au vu de leur condition actuelle…
jmax
Cette situation est déjà arrivée au Tour des Flandres 2022 où Pogui était seul avec Mathieu, ils se sont arrêtés et van Baarle et Madouas sont revenus et au sprint, VDP l’emporte et Pogui fait 4. Pas certain qu’il veuille renouveler l’expérience d’être au pied du podium.
Denis
Comme le printemps et les tulipes, Laurent nous est revenu. Merci.
User_onMl
Подробности смотрите здесь: продвижение сайтов top в канале.
LuckySpins_ro7
Quick pros:
* Interface is intuitive
* Account verification happens fast
* Good game variety
* Mobile app works smoothly
* Support responds within reasonable timeframe
lucky spins site
women's clothing online
For the reason that the admin of this site is working, no uncertainty very quickly it will be renowned, due to its quality contents.
Cybersecurity & VPN Solutions
Pretty! This has been a really wonderful post. Many thanks for providing these details.
شركة مكافحة حشرات بالعيدابي
You’re so awesome! I don’t believe I have read a single thing like that before. So great to find someone with some original thoughts on this topic. Really.. thank you for starting this up. This website is something that is needed on the internet, someone with a little originality!
Invest
Ne zamandır web sitelerim için aradığım içeriği sonunda buldum. Bu kadar detaylı ve net açıklama için teşekkürler.
Asia4538
https://shorturl.fm/ERYKx
Edwardlut
Эта статья сочетает в себе как полезные, так и интересные сведения, которые обогатят ваше понимание насущных тем. Мы предлагаем практические советы и рекомендации, которые легко внедрить в повседневную жизнь. Узнайте, как улучшить свои навыки и обогатить свой опыт с помощью простых, но эффективных решений.
Все материалы собраны здесь – https://www.tropos.no/veiledning/me-veiledning
Neal1236
https://shorturl.fm/zb4nI
User_jxMl
Подробности смотрите здесь: продвижение сайтов в канале.
Amanda1251
https://shorturl.fm/Nbm2r
Ellie779
https://shorturl.fm/8ellE
Liam192
https://shorturl.fm/Imap3
Gianna4234
https://shorturl.fm/jvzii
Yvon
Enfin des nouvelles de Laurent, quel plaisir d’avoir des nouvelles, prudence les pollueurs se pointent déjà.
Nicholas184
https://shorturl.fm/GRIq0
Patrick SCHWARTZ
Tout le monde aura tout dit sur Wout , moi pareil … Classe , courage , abnégation , résilience , altruisme . Moi aussi j’ai eu ma larme , pourtant j’ai hésité à regarder les 5 derniers kilomètres , de peur de le voir crever , tomber sa chaine , déchausser en plein sprint ou se prendre la « n ième » gamelle « à la con » …
Mais au risque d’être « vieux jeu » ou quelque part trop sentimental , indéniablement , ce qui m’a tellement fait plaisir (presque en priorité !) ce sont toujours ses attitudes , sa douceur retrouvée après ce fantastique combat de guerrier , envers les siens , sa femme et ses deux gamins , cette faculté à partager , à retrouver en quelques secondes et en larmes , sa simplicité , sa modestie , cette humanité , sa paternité … Aucun geste provocateur (rarement dans le vélo on peut l’écrire !) , aucune attitude ostentatoire ou vulgaire … La classe absolue sur un vélo comme dans sa vie privée … et je pense que ce sont ces attitudes là qui ont marqué » l’inconscient collectif » , révélé et réveillé des pudeurs enfouies en chacun d’entre nous … Merci Wout de nous avoir fait vibrer comme jamais et pleurer sans gène et sans calculs …
Devin2736
https://shorturl.fm/I4zDO
lbi
Dur de s’inspirer des tricheurs… La visma et UAE ne font pas rêver, Laurent.
Jonas4009 https://shorturl.fm/w8dNO
Jonas4009
https://shorturl.fm/w8dNO
Walterfup
Нарколог на дом в Самаре: оперативный выезд врача, помощь при запое, снятие абстиненции и поддержка на дому в наркологической клинике «Похмельная служба»
Детальнее – врач нарколог на дом в самаре
Rafaelsup
веб-сайте http://www.google.ba/url?q=https://letundra.com/ru/news/?taglist=cyprus-airlines,rejsy
Gwen4549
https://shorturl.fm/zfcTq
Nicholas4373
https://shorturl.fm/EiInU
Ernest4970
https://shorturl.fm/4WXpC
Burtonbaile
страница https://images.google.jo/url?q=https://letundra.com/es/news/?taglist=mattala-2
Lila1892
https://shorturl.fm/TRoKs
Burtonbaile
смотреть здесь https://images.google.com.tj/url?q=https://letundra.com/es/news/red-wings-realiza-una-promocion-hasta-el-22-de-enero-para-vuelos-a-partir-del-26-de-enero/
DavidWak
Перейти на сайт https://maps.google.ca/url?q=https://letundra.com/ru/news/?taglist=aeroport-imeni-robertsa-rob,atlanta
Jonas4009
https://shorturl.fm/w8dNO
Walterkep
Подробнее https://images.google.com.cu/url?q=https://letundra.com/es/news/?taglist=air-serbia,francia
Beryl2743
https://shorturl.fm/3jUY0
Igor3833
https://shorturl.fm/oTXGk
Noah3638
https://shorturl.fm/rYp96
Williamerymn
зайти на сайт http://www.google.sn/url?q=https://travelanswer.ru/questions/gde-vzyaty-v-arendu-golyf-kar-na-promenade-v-sahly-hashish-dlya-4-chelovek-i-primernaya-tsena.html
Chriswed
посетить веб-сайт https://www.google.com.vn/url?q=https://samara.protos.ru/catalog/item/zastezhka-molniya-metallicheskaya-emr-chernyinikel-60sm-72-414-60322
Caitlin4569
https://shorturl.fm/QATjJ
RichardTiB
взгляните на сайте здесь кракен даркнет
태국유흥
태국유흥
Sally235
https://shorturl.fm/6DtDW
Kiera2824
https://shorturl.fm/zsXz4
Evie820
https://shorturl.fm/XHB3v
MichaelInacy
такой аудит безопасности
RobertPah
you can try this out
buy instagram followers
ThomasSip
Сегодня кроссовки обрели невероятную популярность повсеместно.
Их носят представители всевозможных возрастов и профессий.
Основная причина столь высокой популярности — комфорт и универсальность.
https://teletype.in/@maxbezel/iSz05zwiiCG
Ведущие марки постоянно выпускают новые линейки, подогревая интерес.
Сникерсы прочно вошли в уличную культуру и повседневность.
С каждым годом их востребованность лишь возрастает.
ritualny1e_lzKt
https://srs35.ru/
Isabel3128
https://shorturl.fm/GuJLW
BillyDit
сайт
подписчики max канал
arenda_phMr
Если вам нужна надежная заказать машину с водителем, мы готовы предложить комфорт и безопасность на дорогах Новосибирска.
Пользователи выделяют превосходный сервис и индивидуальность в работе с каждым клиентом.
Затем квалифицированные водители гарантируют комфортное и защищенное перемещение даже при неблагоприятной погоде.
Профессиональный водитель знает все альтернативные маршруты и обеспечивает timely прибытие.
Проверенные поставщики гарантируют полис страхования и круглосуточное сопровождение в пути.
website erstellen lassen bamberg
webdesign agentur bamberg https://websiteerstellenlassenbamberg.de/
BillyDit
нажмите здесь
женские подписчики max
Dwight342
https://shorturl.fm/aim7t
website erstellen lassen bamberg
webdesign agentur bamberg https://websiteerstellenlassenbamberg.de/
website erstellen lassen bamberg
webdesign agentur bamberg https://websiteerstellenlassenbamberg.de/
website erstellen lassen bamberg
webdesign agentur bamberg https://websiteerstellenlassenbamberg.de/
Kristin4067
https://shorturl.fm/xiI4u
webdesign bamberg
webdesign agentur bamberg https://websiteerstellenlassenbamberg.de/
Jeremymealt
Отдельно оценивают ситуации, когда подобные эпизоды повторяются. Если человек уже не впервые переносит запой, тяжелый выход из него или выраженное ухудшение самочувствия после алкоголя, вопрос обычно выходит за рамки разовой помощи. Тогда уже при первичном обращении рассматривают не только текущую стабилизацию состояния, но и дальнейшие шаги. При затяжном течении проблемы могут обсуждаться лечение зависимости, программа восстановления и условия, при которых потребуется наблюдение в стационаре.
Подробнее можно узнать тут – нарколог на дом москва
ShirleyBen
Вас тоже инетерсует
Lucky Streak 3 Слот Играть Онлайн На Деньги
Какое казино Лучшее выбрать? Или в какой из слотов стоит поиграть Сегодня?
На самом деле все что касается рейтинга казино и игровых автоматов достаточно популярная тема
Anahi4990
https://shorturl.fm/aAnjw
Giovanni3855
https://shorturl.fm/xBeHq
7slotcasino_mm1
Honestly I was skeptical at first because I’ve had bad experiances elsewhere, but this one actually surprised me. Everything works as advertised, no shady stuff, and they’re pretty transparent about how things work. Glad I gave them a shot. 7sloys
Davidvow
этот сайт kraken onion
Britney1282
https://shorturl.fm/vihF5
Donaldboism
Казино — это заведение, где посетители испытывают на прочность свою фортуну. Блестящие автоматы и покрытые сукном полотна завлекают тысячи любителей азарта. Атмосфера азарта поглощает с самых первых секунд. Искушённые участники выбирают колесо фортуны и карточные баталии, а новички открывают для себя фортуну на красочных слотах. Крупный приз достанется дерзких и бесстрашных!
Читайте также
Frank Casino Официальный Сайт Регистрация
ThomasFlumb
Источник https://tripscan2026.ru
StephenPah
опубликовано здесь vodkabet новый сайт
Thierry MTL
Paul Seixas
AntonioPOnee
Смотреть здесь vodka bet
BajiLive_fs3
Quick pros:
+ Fast loading times
+ Mobile friendly design
+ Easy account setup
+ Responsive support team
+ No annoying ads
bajilive222
Glennmuh
посетить сайт водкабет играть сейчас
KQXS
This post was extremely helpful — clear, practical, and easy to apply.
Lara1106
https://shorturl.fm/Qcera