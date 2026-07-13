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Baptiste Lombardi, vainqueur sur la Marmotte

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Le 13 juillet 2026

34 commentaires

Alors que le gros chantier des cyclosportives en France cet été se pointe dimanche prochain, la plus difficile Étape du Tour ever, 170km et 5400m de dénivelé par delà les cols de la Croix de Fer, du Galibier et de Sarenne, très beau vidéo à ne pas manquer portant sur l’histoire de la victoire de Baptiste Lombardi sur la récente Marmotte, dont le parcours est très similaire.

Baptiste sera l’un des favoris logique de cette Étape du Tour dimanche prochain.

Pour des milliers de cyclosportifs, le défi dimanche prochain est immense.

Et à la fois si beau.

Assurément un parcours qui procurera à toutes et tous de quoi se dépasser.

Sur mes 11 Marmotte, ce parcours m’a procuré mes meilleurs moments d’accomplissement sportifs.

C’est une chance de pouvoir être au départ, et ainsi de pouvoir savourer les premiers rayons de soleil de la journée du côté du Barrage de GrandMaison, plus haut sur la Croix de Fer.

Ou d’affronter ce dernier kilomètre du Galibier, redoutable par sa pente, son altitude et la longueur de l’effort pour l’atteindre.

Sarenne, sauvage, comporte de redoutables pentes dans son final.

À tous et à Baptiste, un voisin de mon oncle rue du Stade à Barberaz, la meilleure des chances pour une belle Étape du Tour.

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Pogacar-Seixas, prise 2

34 Commentaires

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  3. Yvon

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