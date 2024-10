Pogacar, doit-on y croire?

Vaste sujet déjà si abondamment traité par de nombreux intervenants et amateurs de cyclisme!

Vous avez été plusieurs à commenter mon article hier, pour exprimer vos doutes.

Je vous rassure, j’en ai aussi. Beaucoup, même.

C’est difficile de croire qu’on pulvérise aujourd’hui à l’eau claire les records dans les cols établis par les plus grands dopés – sanguins, je précise – de l’histoire du cyclisme, Armstrong et Pantani en tête. C’est à croire que les cocktails des années 1990 et 2000 – EPO, testostérone, hormones de croissance, stéroïdes et anabolisants, tout cela en protocole savamment orchestré – n’étaient que peu efficaces…

Pour moi, le doute est nécessaire si on veut être un observateur éclairé du cyclisme, surtout avec la perf de Pogi sur le Plateau de Beille sur le Tour cette année. Ce jour-là, il a définitivement fait quelque chose qu’on ne peut pas expliquer avec la constitution humaine (473 watts pendant 40min).

Mais pour l’heure, personne n’a aucune preuve d’un quelconque dopage chez Pogi. On doit simplement maintenir le doute, se rappelant que Lance Armstrong n’a jamais échoué un seul contrôle antidopage de toute sa carrière.

Et pour l’heure, le plus crédible je trouve, ce sont les calculs de puissance. Ces calculs permettent de mieux comprendre ce qu’implique de monter le Plateau de Beille aussi vite, et permettent aussi la déconstruction de discours vaseux autour du matériel, de l’aérodynamique, ou des effets d’abri derrière d’autres coureurs. L’industrie et les acteurs qui ont intérêt dans le WorldTour essaient de nous prendre pour des cons, comme d’habitude.

Si Pogi était si transparent et clean, il publierait toutes ses puissances sur son compte Strava. Mais non. Gênant…

Alors pour l’heure, sachons reconnaître les exploits lorsqu’on en voit un, car Pogi a eu les couilles de partir aussi loin de l’arrivée et il fallait tenir. Mais gardons-nous une petite gêne sur la façon dont il peut évoluer toute une saison durant à un tel niveau.

Chose certaine, je ne comprends plus le vélo depuis quelques années. Performances nettement en hausse, meilleures qu’à la grande époque du dopage sanguin et malgré des vélos plus lourds, et pratiquement jamais de contrôles positifs à l’échelon WorldTour, comme si quelqu’un avait mis un couvercle sur la marmite. Après des années d’affaires de dopage tout azimut entre 1998 et 2015 environ, d’enquêtes journalistiques, de descentes de police dans les hôtels des coureurs, de contrôles et fouilles des bagages, de filatures même, plus rien. Désormais clean, le vélo à l’échelon WorldTour.

