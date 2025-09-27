Mag championne du monde!!!

Dément, c’est dément!

Magdeleine Vallières-Mill, « notre » Mag, est devenue aujourd’hui la championne du monde sur route élite femmes.

Une victoire resplendissante, solo, pleine de maitrise durant toute la course, une course parfaite de Mag, attaquant chaque fois au bon moment et finissant solo. Cela ne faisait aucun doute pour personne voyant live les images: elle était clairement la plus forte aujourd’hui. D’une jambe!

Incroyable. J’ai eu du mal à contenir mes émotions sur ce dernier kilomètre interminable pour nous ses fans.

Cette victoire couronne une fille dédiée, qui travaille fort souvent dans l’ombre, le triomphe de la discipline, du travail, de la constance à l’entrainement, et aussi d’une bonne tête équilibrée, notamment grâce à un entourage sain.

Pour le cyclisme canadien, québécois, pour Sherbrooke, c’est formidable également. Pendant un an, nous aurons le bonheur de voir Mag avec le maillot de championne du monde et ca, ca sera un plaisir sans cesse renouvelé.

Bravo Mag!!!! Respect, et chapeau bien, bien bas!

