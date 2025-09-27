la flamme rouge

Tous les jours, la passion du cyclisme

Mag championne du monde!!!

Par

Le 27 septembre 2025

Un commentaire

Dément, c’est dément!

Magdeleine Vallières-Mill, « notre » Mag, est devenue aujourd’hui la championne du monde sur route élite femmes.

Une victoire resplendissante, solo, pleine de maitrise durant toute la course, une course parfaite de Mag, attaquant chaque fois au bon moment et finissant solo. Cela ne faisait aucun doute pour personne voyant live les images: elle était clairement la plus forte aujourd’hui. D’une jambe!

Incroyable. J’ai eu du mal à contenir mes émotions sur ce dernier kilomètre interminable pour nous ses fans.

Cette victoire couronne une fille dédiée, qui travaille fort souvent dans l’ombre, le triomphe de la discipline, du travail, de la constance à l’entrainement, et aussi d’une bonne tête équilibrée, notamment grâce à un entourage sain.

Pour le cyclisme canadien, québécois, pour Sherbrooke, c’est formidable également. Pendant un an, nous aurons le bonheur de voir Mag avec le maillot de championne du monde et ca, ca sera un plaisir sans cesse renouvelé.

Bravo Mag!!!! Respect, et chapeau bien, bien bas!

Partager

Précédent

La dangereuse politisation du sport

1 Comment

Ajouter un commentaire →

  1. Olivier

    Quelle course!!!!!!
    Magnifique victoire largement méritée

L’auteur de ce blog encourage tous les lecteurs à laisser un commentaire en réaction à l’article du jour, cela contribue à enrichir le propos. Vous pouvez contribuer à la qualité de ce site en utilisant un langage décent, poli et respectueux d’autrui, et en étant pertinent et concis envers le sujet traité. L’auteur peut modérer les commentaires, et se réserve le droit de censurer sans avertissement les commentaires considérés hors sujet, diffamatoires, irrespectueux d’autrui, portant atteinte à l’intégrité d’une personne ou encore haineux.

Laisser un commentaire

Votre adresse e-mail ne sera pas publiée. Les champs obligatoires sont indiqués avec *

Ce site utilise Akismet pour réduire les indésirables. En savoir plus sur la façon dont les données de vos commentaires sont traitées.

 