Merci Paleni!!!

Final intéressant, et leçon de cyclisme professionnel 101 hier, sur la 5e étape du Giro.

L’échappée partie avec un peu moins de 80 kilomètres à faire dans la journée est allée au bout, fait assez inusité dans le cyclisme moderne et sur une étape à priori promise aux sprinters.

Bref, ils étaient quatre à se disputer la victoire, le plus expérimenté – et logiquement le favori – étant le Danois Michael Valgren.

Le coureur Polti-Kometa Andrea Pietrobon, le seul d’une équipe ne faisant pas partie du WorldTour dans cette échappée, a bien joué ses cartes en leur servant le coup du kilomètre – un classique – pour surprendre tout le monde.

Ca a failli fonctionner, si ce n’avait été du jeune (21 ans) coureur de la FDJ Enzo Paleni, qui s’est fait servir une belle leçon de cyclisme selon moi ou… qui a littéralement perdu les nerfs dans ce dernier kilomètre.

C’est en effet Paleni qui a chassé à bloc Pietrobon devant, pourtant parti très solidement. Paleni a chassé sans se retourner, et Valgren comme Thomas ont dû être éberlués de profiter de pareille aubaine à l’approche d’une ligne d’arrivée d’une étape du Giro.

Ca n’a pas loupé: Paleni a sauté, Pietrobon a été rattrapé et le sprint s’est joué sur la fraicheur probablement, Valgren se faisant dépasser par le sympathique Benjamin Thomas qui signe là son plus beau succès chez les professionnels.

Thomas ne doit pas encore en revenir!

Et Paleni est évidemment 4e et dernier de l’échappée sur la ligne.

Cela montre que chez les pros, tu ne peux pas courir de la sorte, car tu es certain de perdre à chaque fois. Bien sûr, on dira que sans l’effort de Paleni, c’est l’Italien Pietrobon qui aurait gagné, et c’est très certainement ce qui se serait produit.

Mais Paleni n’a pas gagné, et du point de vue de son directeur sportif ou de son équipe, il a perdu la course et le podium en agissant de la sorte. On peut lui en vouloir, sachant que de précieux points n’ont pas été marqués.

Ce qu’il fallait faire? Certes passer avec un relais appuyé pour signifier aux deux autres qu’il fallait chasser vigoureusement Pietrobon devant, mais se relever après 150 mètres pour que les autres prennent aussi un relais, et témoignent donc de leur volonté eux-aussi à ne pas laisser ainsi la victoire leur échapper…

