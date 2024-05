Giro: l’ennui?

Tadej Pogacar s’est offert Filippo Ganna vendredi dernier sur le long chrono de 40 bornes du Giro.

Pogacar, 176cm pour 66 kilos. Ganna, 193cm pour 83 kilos.

En tout cas, on a hâte de voir le Slovène s’attaquer au record de l’heure, Merckx style si possible!!

Ganna a été le seul sur ce chrono à résister à Pogi un tant soit peu. Les autres ont déboursé. Mention quand même très bien au jeune Antonio Tiberi, dans sa spécialité: 6e de l’étape à 1min20 de Pogi, très bien.

Pogi nous a remis ca le lendemain à Prati di Tivo, confortant son maillot rose en remportant l’étape au terme d’une belle montée de 12 kilomètres. Presque du cannibalisme…

Au pied, je croyais au duo Bardet-Paret-Peintre et puis non. Paret-Peintre a fait un bel effort, partant au bon moment, mais ce ne fut pas suffisant face au rouleau-compresseur UAE qui voulait l’étape.

Mais c’est bien d’essayer: on ne sait jamais, sur un malentendu, ca peut marcher.

Après une étape au sprint dimanche, journée de repos hier et on remet ca pour six jours de course.

Intéressante arrivée aujourd’hui à Cusano Mutri, en altitude. Mais on voit mal qui pourrait battre Pogacar, même si c’est roulant ; les UAE ont la puissance pour assurer le train, avec Majka qui termine le travail pour Pogi dans les trois derniers kilomètres.

Après, ben rendez-vous vendredi pour le 2e chrono, 30 bornes cette fois. Seul enjeu, Ganna pourra-t-il y tenir sa revanche?

L’étape de montagne du lendemain n’est pas très dangereuse pour le maillot rose: le Mortirolo est escaladé par son côté le plus facile (et de loin!) et seule la Foscagno vers Livigno représente une menace, quelques belles rampes quand même.

Bref, ce Giro va être encore long pour les spectateurs, et possiblement ennuyeux. Si Pogacar n’a évidemment pas course gagnée, on ne sait jamais, il est actuellement dans un fauteuil et on ne voit pas où et quand il peut être menacé. Les étapes 17 (vers le Passo Brocon) et 20 (le circuit du Monte Grappa) seront les deux points d’intérêt selon moi, qui vaudront la peine d’être regardés. Pour le reste…

… pour le reste, on se tourne vers le Tour, en espérant que la présence possible de Mathieu, de Jonas et de Remco dynamise la course. Wout Van Aert a déjà annoncé que ses objectifs seront ailleurs, notamment la Vuelta.

Partager