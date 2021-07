Les commentaires sur LFR

18 ans.

Bientôt 18 ans que La Flamme Rouge existe et diffuse plusieurs fois par semaine des articles, question de partager la passion du cyclisme.

L’âge de la majorité!

Ceux qui lisent ce site régulièrement savent que je remets souvent en question la pertinence de La Flamme Rouge, voulant à tout prix éviter de « tourner en rond » et de « radoter » les mêmes histoires.

Le monde a également beaucoup changé ces 18 dernières années.

Par exemple, on trouve aujourd’hui beaucoup d’autres façons de rester informé sur le cyclisme, ne serait-ce que via des podcasts comme Radio Tour ou Radio Bidon par exemple, ou encore via les nombreux « YouTubers » présents sur YouTube qui parlent d’une foule de sujets ou qui partagent leurs aventures cyclistes. Ca n’existait pas au moment de la création de ce site, il y a 18 ans.

Alors, toujours pertinente, La Flamme Rouge?

Quelle est la valeur ajoutée d’un blog aujourd’hui face à toute cette « concurrence »?

Je réfléchirai fort à ces questions au cours des deux prochaines semaines. Je me remettrai en question.

Mais je vois déjà un possible atout du blog La Flamme Rouge, et qui en fait un endroit unique: vos commentaires.

Aucun autre médium ne permet de partager ainsi votre opinion sur un sujet X. Sur YouTube par exemple, vous êtes essentiellement passifs, idem sur un podcast.

Sur La Flamme Rouge, vous pouvez être actifs. Vous pouvez prendre part au débat.

J’ajouterais: vous devez être actifs. Vous devez prendre part au débat.

Car c’est une valeur ajoutée très importante: un blog permet de prendre le pouls d’une communauté d’experts sur certains sujets. Ca peut être très intéressant.

Ca peut être, pour certains acteurs du milieu, très utile également.

Ca peut donc influencer la prise de décision.

Je ne sais pas de quoi est fait l’avenir de La Flamme Rouge, mais je sais que cet avenir est lié à la qualité et à la diversité des commentaires laissés sur ce site.

Vous savez que j’accorde une attention particulière à vos commentaires. Je les lis. Je les modère. Je m’assure de leur qualité, par exemple en m’opposant vigoureusement aux attaques personnelles.

Globalement, ca fonctionne très bien grâce à vous tous; je vous en remercie.

Ceci étant, vous pouvez contribuer davantage à maintenir La Flamme Rouge vivante, pertinente et utile dans l’avenir.

La Flamme Rouge n’est pas un forum de discussion entre initiés. Si ca le devient, l’intérêt de beaucoup de lecteurs pour ce site disparaitra, car La Flamme Rouge projettera l’image d’un club sélect réservé à une petite bande.

Vos commentaires doivent être pertinents à l’égard du ou des sujets traités dans la publication du jour.

Pour être utiles, les commentaires sont idéalement variés, provenant de plusieurs personnes qui apportent des points de vue ou des connaissances différentes à propos du sujet du jour. On veut éviter ici que quelques personnes seulement laissent 70 commentaires sous la forme d’un échange qui, parfois, s’éloigne rapidement du sujet du jour sur le site.

Vous n’avez jamais laissé de commentaires sur La Flamme Rouge? Osez! Vous contribuerez ainsi à la pérennité du site, à sa pertinence et son utilité aussi.

Vous avez été plus nombreux que jamais ces dernières semaines à consulter La Flamme Rouge et à y laisser un ou des commentaires. Je vous en remercie, même si je ne cherche pas à faire de l’audimat. Je n’ai rien à vendre, aucun produit à promouvoir… et je préserve jalousement l’indépendance totale de La Flamme Rouge. Sur ce site, zéro publicité, pas de fenêtres intempestives ou de vidéos qui démarrent sans avertissement, et encore moins d’articles payants.

Vous êtes également plusieurs à m’avoir témoigné – en public ou en privé – de votre appréciation de la qualité du travail proposé sur ce site; là encore, je vous en remercie, ce sont des messages qui font toujours plaisir et qui poussent forcément à poursuivre.

La Flamme Rouge peut encore se développer, augmenter sa pertinence, sa qualité. Au cours des deux prochaines semaines, je penserai à tout ca. Mais il est clair que la suite ne dépend pas que de moi, mais de vous aussi.

Plus que jamais, j’ai besoin de vous pour faire de ce site un lieu unique de partage de la passion du cyclisme.

Ma passion du cyclisme. La vôtre aussi. L’indépendance totale de ce site, donc un espace de liberté, dénudé de tout intérêt mercantile. La qualité, la pertinence et la diversité de vos commentaires. Réunis, ces ingrédients assureront la crédibilité, l’utilité et le caractère unique de La Flamme Rouge.

C’est comme cela que l’on pourra souligner, dans deux ans, les vingt ans d’existence de ce site!

Dans le monde d’aujourd’hui, c’est aussi un sacré pari.

