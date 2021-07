Le Tour de l’actualité

1 – Faites du cyclo-cross!

À la lumière des résultats cette saison en cyclisme, c’est la seule conclusion qui me vient.

Ou alors, nationalisez-vous slovènes!

2 – Pidcock dégaine lui aussi

Très belle victoire hier de Thomas Pidcock dans l’épreuve Mtb (VTT) de Tokyo, où il a dominé tous ses adversaires dont le plus coriace Mathias Flückiger, le dernier à lui résister.

Intéressant, Pidcock a remporté l’épreuve sur un vélo BMC Fourstroke full suspension, Pinarello, l’équipementier de son équipe Ineos-Grenadier, ne produisant pas de vélo de montagne. Évidemment, le BMC avait été « neutralisé » par une peinture toute noire n’affichant aucun logo.

Rappelons que Pidcock a gagné plus tôt cette saison la Flèche Brabançonne, terminé 2e de l’Amstel et 3e de Kuurne-Bruxelles-Kuurne. Il avait aussi dominé à la régulière Mathieu Van Der Poel lors de la 6e manche du SuperPrestige de cyclo-cross en décembre dernier avant de terminer 4e des Mondiaux de la discipline.

Pidcock rejoint avec cette prestigieuse victoire à Tokyo ses deux autres acolytes du cyclo-cross que sont Mathieu Van Der Poel et Wout Van Aert au firmament du cyclisme international actuel.

Quel trio infernal! ca promet pour encore quelques années, et ca sera intéressant de les suivre l’hiver prochain sur les circuits de cyclo-cross puis sur les Classiques d’avril.

3 – MVDP, la frayeur

Méchante chute pour Mathieu au premier tour de la course, qui croyait que la rampe de bois était présente en course comme à l’entrainement à cet endroit. Que nenni, les organisateurs l’enlève pour la course, obligeant les coureurs à sauter.

J’ai peine à croire qu’à ce niveau, l’information ait échappé au staff d’encadrement de Mathieu qui aurait pu sérieusement se blesser. On n’aime pas voir de telles images.

4 – Pays-Bas, les jours maudits

Outre la violente chute de Mathieu, les Pays-Bas ont eu d’autres problèmes dans la course sur route des femmes, où les néerlandaises étaient pourtant les archi-favorites.

Personne n’a compris leur tactique; elles ont accordé beaucoup trop de temps à l’échappée matinale et n’ont pas pu reprendre l’Autrichienne Anna Kiesenhofer qui a fait un joli numéro devant.

Très mauvaise tactique. C’était à elles d’assumer une part du travail en tête du peloton, au moins en déléguant une ou deux filles pour stimuler la poursuite.

Certaines ont décrié l’absence des oreillettes. Je n’en crois rien: Mariane Vos a déclaré à l’arrivée qu’elle savait qu’il restait une fille devant.

Il s’agit plutôt d’un manque de communication au sein de l’équipe, peut-être causée par la présence au sein de la formation de trop de superstars qui voulaient jouer leur carte personnelle.

Chose certaine, l’équipe a mal paru.

Belle prestation de Karol-Ann Canuel, 16e sur la ligne et qui prouve qu’elle détient en ce moment une bonne forme physique. Elle devrait pouvoir l’exprimer pleinement dans le chrono demain.

5 – Mtb (VTT) femmes aujourd’hui

On saura sous peu qui de Loana Lecomte ou Pauline Ferrand-Prevost a eu le dessus sur l’autre, les deux françaises étant archi-favorites de l’épreuve.

La Suédoise Jenny Rissveds sera probablement la plus menaçante de leurs adversaires.

6 – Le chrono de Tokyo

44 kms chez les hommes (2 tours), 22 kms chez les femmes sur un circuit plus compliqué qu’il n’y parait, présentant plus de 400m de dénivelé.

Une belle bosse à escalader entre les kms 5 et 10,5, qui fera gagner 200m d’altitude aux coureurs(res). Ouch.

Sur un tel circuit, je mets Wout Van Aert grand favori, avec très près de lui un Primoz Roglic malgré qu’il ne soit pas apparu en grande condition sur la course sur route.

Derrière, on a évidemment les Ganna, Kung, Dennis, Evenepoel, Dumoulin, Asgreen, Porte et Lutsenko qui devraient être à la lutte pour une place sur le podium.

Très relevé comme plateau. Asgreen, en particulier, m’apparait un sérieux client pour chauffer Van Aert et Roglic. C’est lui qui a terminé 2e derrière Van Aert sur le dernier chrono du récent Tour de France, rappelons-le.

Chez les femmes, Canuel vise un top-5 et je pense que c’est jouable. Pour la gagne, une des deux néerlandaises évidemment, Van Vleuten ou Van Der Breggen.

7 – Jeux Olympiques à Radio-Canada

Je sais pas vous, mais moi je trouve ça impossible à regarder: que de la pub. Encore de la pub. Toujours de la pub. Et attendez, votre écran – c’est nouveau – se sépare en deux, à gauche les images du sport, à droite une pub qui joue en même temps.

J’ai décroché. Du grand n’importe quoi.

8 – Maillots nationaux

C’est toujours intéressant de regarder la créativité des designers pour habiller les coureurs(res) pro de leur drapeau national.

Pas grand changement depuis des lustres pour l’équipe canadienne qui demeure fidèle à Louis Garneau.

En revanche, certaines équipes innovent à chaque fois, comme les Italiens, plutôt réussi cette année comme vêtements (Castelli).

Les Suisses (Assos), les Belges (BioRacer), les Français (Ale), les Colombiens, l’Équatorien Carapaz aussi avaient tous des maillots plutôt réussis.

Par contre, on repassera pour les Anglais (Adidas) et les Slovènes (Santini). Mais bon, tout ceci est très subjectif!

9 – Mondiaux 2026 à Montréal?

La rumeur enflait depuis quelques semaines déjà.

Montréal a officiellement déposé son dossier de candidature à l’organisation des Mondiaux de cyclisme 2026.

Évidemment, une excellente nouvelle pour le cyclisme canadien et québécois, notamment sur route qui en a bien besoin ces temps-ci. Je reviendrai prochainement en détail sur les enjeux du cyclisme sur route au Canada et au Québec.

En prélude, cette déclaration de Claude Pinard, président de la FQSC, dans la foulée de l’annonce de la candidature de Montréal:

La venue des Championnats du Monde Route UCI à Montréal serait un moteur de développement exceptionnel pour la prochaine génération de cyclistes québécois, garçons et filles. Il ne fait aucun doute que les prochaines années permettront de voir émerger de nouveaux talents qui, à l’instar de nos meilleurs cyclistes, s’illustreront sur la scène internationale. Et puisqu’il est permis de rêver, la consécration serait de voir un Québécois et une Québécoise remporter un titre mondial et enfiler le maillot arc‐en‐ciel au Québec. Claude Pinard, 22 juillet 2021

Ich… c’est parce qu’il manque beaucoup de pièces du puzzle entre la base et le très haut niveau, celui des Mondiaux, M. Pinard.

Il n’y a plus, au Québec voire au Canada, d’équipes élite, de courses élite voire de programmes pour permettre à nos athlètes de participer à des épreuves amateurs internationales (je pense au récent Tour du Val d’Aoste par exemple) permettant à des jeunes talents de 16-17-18 ans de se développer et de se faire remarquer à l’international.

J’y reviendrai en détail prochainement vous dis-je.

Et quoi qu’il en soit, c’est le 24 septembre prochain que l’UCI annoncera le lieu de ces Mondiaux 2026.

Je crois que Montréal a d’excellentes chances.

10 – Groupama-FDJ, troisième semaine

J’ai aimé.

11 – Greipel, vie de coureur mature

J’ai aussi beaucoup, beaucoup aimé ce vidéo qui nous montre le Andrei Greipel intime, à une époque de sa carrière où d’autres intérêts et responsabilités se greffent à celle de sa profession, notamment à titre de père de famille.

Un volet trop souvent occulté de la vie d’un coureur pro: comment marier exigences de cette profession particulière à celles associés à un père de famille? Greipel nous montre que ce mariage est difficile.

