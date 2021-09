Retour aux affaires sur La Flamme Rouge après quelques jours plus silencieux, avec le tour des actualités qui ont retenu mon attention.

1 – Vuelta

Et de trois pour Primoz Roglic, qui rejoint ainsi Alberto Contador et Tony Rominger en tant que triples vainqueurs de l’épreuve. Seul Roberto Heras a fait mieux avec quatre victoires, mais c’était durant l’époque noire du cyclisme…

Immense talent, le coureur slovène laisse tranquillement sa marque dans l’histoire du vélo, mais le Tour de France continue de se refuser à lui.

Et son compatriote Tadej Pogacar pourrait bien lui barrer la route sur la Grande Boucle dans l’avenir.

Sur-évalué, Roglic?

Peut-être bien! Il n’a qu’une grande classique à son palmarès, Liège-Bastogne-Liège 2020.

Il est certes le champion olympique du chrono, mais il n’a jamais vraiment brillé durant les Mondiaux, tant sur route que dans le chrono.

Certains remettront en question ses choix tactiques, parfois.

Et à 31 ans, le temps presse désormais.

2 – Vuelta bis – l’affaire Lopez

Manque total de professionnalisme selon moi.

Lopez qui manque la bonne échappée, qui perd la tête et qui abandonne dans la foulée alors qu’il est troisième du général, je n’avais jamais vu un pareil comportement d’un coureur pro.

Certains ont mentionné qu’il aurait perdu la tête lorsque ses directeurs sportifs auraient refusé qu’il mène la chasse, ceci afin de ne pas ramener de coureurs dangereux pour Mas devant. On ne saura probablement jamais la cause réelle de son comportement.

Mais chose certaine, l’attitude est déplorable alors qu’on le paie (bien) pour ne faire qu’une chose, du vélo. Troisième de la Vuelta, ce n’était pas rien.

Du coup, son équipe Movistar pourrait le lâcher en fin de saison, et je les comprends parfaitement. Tu ne veux pas d’un coureur caractériel ou d’une diva dans l’équipe, qui plus est qui donne une bien triste image de l’équipe au complet.

Si le talent du coureur colombien devrait lui permettre de retrouver une équipe WorldTour, il aura besoin d’un sérieux recadrage. Tu peux faire des erreurs parfois, l’important c’est de ne pas les répéter!

3 – Vuelta encore

Parmi les autres enseignements de cette Vuelta, les jambes retrouvées de Romain Bardet et ca fait plaisir, les perfs de la Bahrain-Victorious une fois de plus avec Haig 3e et Mader 5e du général (Mader s’offre au passage un certain Egan Bernal au classement du meilleur jeune…), la révélation Michael Storer, le retour du sprinter Fabio Jakobsen, et la surprise Odd Christian Eiking, porteur du maillot rouge pendant une semaine.

4 – Championnats d’Europe

Ca débute cette semaine du côté de Trente en Italie et c’est la répétition générale des Mondiaux fin septembre.

Du beau monde au départ, avec notamment sur le chrono (tout plat) un certain Tadej Pogacar pour donner la mesure contre les Filippo Ganna, Remco Evenepoel, Stefan Kung, Kasper Asgreen, Remi Cavagna et Stefan Bissegger. Ca sera intéressant et… roulant!

À surveiller aussi lors de la course sur route dimanche prochain, le retour d’un certain Peter Sagan. Il aura fort à faire contre l’armada slovène, puisque Pogacar sera épaulé par Roglic et Mohoric (2e du récent Tour du Bénélux).

L’équipe d’Italie sera aussi à surveiller avec les Moscon, Trentin, Colbrelli, Nizzolo, Ulissi et Viviani. Ouf!

Un favori pour moi, outre Cosnefroy: Remco Evenepoel. Sa récente victoire solo sur La course des raisins (Druivenkoers Overijse) ne laissait planer aucun doute: il est de retour à son meilleur niveau et c’est une bête à rouler!

Les coureurs présents sur le Tour de Grande-Bretagne ne seront cependant pas de la fête, la dernière étape coïncidant avec la course sur route de ces championnats d’Europe. Pas de Van Aert, Alaphilippe et autres donc pour disputer le maillot de champion d’Europe.

5 – Championnats d’Europe – relais par équipe

Intéressant ce relais par équipe aujourd’hui aux Championnats d’Europe. Trois hommes, trois femmes par équipe nationale et chacune de ces deux équipes de trois coureurs(es) doit parcourir le circuit de 22 kms, se donnant le relais entre les deux (hommes d’abord, femmes ensuite).

Le temps cumulé des deux équipes (hommes et femmes) donne le temps total de l’équipe nationale, le meilleur temps gagne bien sûr.

Pourquoi pas?

6 – Benoit Cosnefroy

C’est selon moi une des belles perfs des derniers mois que cette victoire de Benoit Cosnefroy lors de la récente Bretagne Classic, à la barbe d’un certain Julian Alaphilippe qui tirait un poil trop gros dans le sprint final.

Cosnefroy a su attaquer sans complexe le champion du monde, ainsi que lui donner la répartie sur chacune de ses attaques. Fort, très fort de la part de Cosnefroy, dont on reparlera sur les Classiques comme la Flèche Wallonne l’an prochain j’en suis sûr.

Depuis, Cosnefroy a déjà su confirmer avec sa toute récente victoire sur le Tour du Jura.

Il sera un des favoris sur ces Championnats d’Europe plus tard cette semaine.

Payez-vous les images de cette Bretagne Classic, ca vaut la peine.

7 – Rally Cycling

Belles performances de l’équipe Rally Cycling en Europe ces temps-ci, notamment sur le Tour du Doubs (Pier-André Côté 19e) et surtout Robin Carpenter, vainqueur de la 2e étape du Tour de Grande-Bretagne, devant de nombreux coureurs de premier plan.

De quoi tirer tous les coureurs de l’équipe vers le haut, y compris les coureurs canadiens qui en font partie.

8 – Mathieu Van Der Poel

Le fuoriclasse néerlandais a prolongé son contrat chez Alpecin-Fenix jusqu’en… 2025, content de la latitude qu’on lui donne dans cette équipe.

Gageons également qu’Alpecin-Fenix a flairé la bonne affaire: tu ne veux pas lâcher une pareille pépite, sachant que tu n’auras jamais de difficulté à attirer d’autres sponsors pour renforcer l’effectif si ca se faisait sentir.

À ce titre, Alpecin est active actuellement sur le marché des transferts.

Quant à MVDP, il continue de souffrir du dos et fera un nouveau test dans une semaine sur la classique belge Antwerp Port Epic, avec dans le viseur les Mondiaux fin septembre où il croisera sur sa route son éternel rival Wout Van Aert, récent vainqueur de la 1ere étape en Grande-Bretagne, puis Paris-Roubaix.

L’Enfer du Nord avec un dos en vrac, si c’est encore le cas, c’est pas top…

9 – Championnats canadiens des maitres à Victoriaville

Impossible pour moi de ne pas saluer l’excellente organisation des récents Championnats canadiens des coureurs maitres tenus à Victoriaville le week-end passé. Une organisation top, rodée, efficace et sympathique.

Et un parcours de ces Championnats canadiens vraiment difficile, comme je l’avais présenté en juin dernier. Les ascensions du Rang Craig et de sa première rampe de un kilomètre à 18% ont laminé le peloton dès le premier tour de chacune des courses, et a contribué à couronner d’excellents cyclistes. C’était vraiment dur!

Pour ceux qui voudraient savoir, je n’ai pas terminé l’épreuve des Maitres B. Première course en 24 mois pour moi, mode « all or nothing » car ca fait 25 ans que je fais des places mais ca, on s’en fout, je me suis maintenu dans le petit groupe de tête d’une vingtaine de coureurs jusqu’au milieu du 3e tour de quatre, avant de voir les crampes apparaitre et de ne pas pouvoir continuer avec ce premier groupe. Je voulais jouer le final ou rien, je me permet désormais l’abandon, et je travaille pour que ca passe la prochaine fois!

Trois coureurs de la région d’Ottawa-Gatineau parmi les quatre premiers classés dans les M-B, dont le vainqueur Nick Proulx mon voisin (yes Nick!), cela témoigne du niveau présent dans ma région, sans oublier quelques grosses pointures d’ici qui étaient absentes samedi dernier.

Bravo en tout cas à Alexis et son équipe pour cette organisation irréprochable, et merci à tous les bénévoles rencontrés qui ont fait un excellent travail d’accueil, d’organisation et de sécurité. Je sais que nous reviendrons à Victoriaville dans l’avenir pour d’autres grands événements et ca, ca fait plaisir!

10 – Alaphilippe, Aethos

Beaucoup dans ce court vidéo.

