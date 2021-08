Le Tour de l’actualité

Après deux semaines de ressourcement, reprise sur La Flamme Rouge avec les nouvelles cyclistes qui ont retenu mon attention au cours des derniers jours.

1 – Vuelta 2021

C’est parti ce samedi du côté de Burgos, avec la victoire attendue de Primoz Roglic sur un (court – 7.1 km) contre-la-montre qui convenait parfaitement à ses qualités.

Pour moi, les nouvelles sont ailleurs.

Elles sont surtout du côté de Sepp Kuss et de Romain Bardet, deux excellents grimpeurs qui terminent respectivement 12e et 14e, à seulement 15 et 17 secondes de Roglic.

Quant tu as des grimpeurs qui se distinguent dans le prologue ou le premier chrono, donc en tout début d’épreuve, tu dois les prendre très au sérieux pour la suite. C’est qu’ils sont prêts, qu’ils ont de la puissance et qu’ils sont affutés. Donc que ca fera mal dans les cols quant ils accéléreront.

Romain Bardet annonce des jambes de feu, après un gros stage d’entrainement en altitude et le Tour de Burgos.

Sepp Kuss jouera certes les équipiers de luxe pour Roglic au sein de la Jumbo-Visma, mais sera également ravi de servir de leader de rechange si le champion slovène devait chuter ou essuyer une défaillance.

Outre la toute puissance Jumbo-Visma et un titre à défendre, quatre autres équipes s’amènent avec un gros « line-up » sur cette Vuelta.

Les Ineos-Grenadier d’abord, bien sûr: Bernal, Carapaz le nouveau champion olympique sur route, Pidcock, Yates, Sivakov, pour ne nommer que ceux là. Ouf…

La Bahrain-Victorious ensuite, avec les Landa, Caruso, Haig, Mader, Padun, Poels et l’autre slovène, Tratnik. Ouf… (encore!) L’équipe n’a pas de pression particulière, c’est un avantage, et saisira toutes les opportunités tant pour des victoires d’étape de prestige, que pour les divers classements.

Enfin, l’UAE Team Emirates et Astana possèdent de nombreux coureurs capables de viser un top-5, et surtout de belles victoires d’étapes. Je pense chez UAE aux De La Cruz, Dombrovski, Majka, Trentin, Polanc, et chez Astana aux frères Izaguirre, à Vlasov bien sûr, Aranburu déjà 2e du premier chrono, ainsi qu’à Fraile et qu’au vieux briscard de Luis Leon Sanchez.

Sinon, il sera intéressant de suivre quelques autres coureurs sur cette Vuelta: Aru (qui a annoncé sa retraite sportive au terme de cette Vuelta), Schachmann malheureusement tombé hier, Guillaume Martin, Vansevenant, Carthy, Demare dans les sprints, Mas et Lopez qui ont la pression du côté de Movistar la première équipe espagnole en WorldTour, Nieve, Ciccone et Elissonde.

Deux Canadiens au départ chez Israel Start-Up Nation, soit James Piccoli et Alexander Cataford.

2 – Vuelta 2021 (bis)

Le premier rendez-vous c’est aujourd’hui avec l’arrivée en altitude du côté de Picon Blanco. Un premier test pour secouer le cocotier, afin de savoir qui tiendra, et qui montrera déjà des signes de faiblesse.

L’étape fait 203 kilomètres tout de même, mais se résumera à une course de côte sur les derniers 7 kms.

Pour la gagne et ceux qui seront certainement devant, ben vous prenez les mêmes, à peu de choses près (Roglic, Kuss…) que sur la récente arrivée à cet endroit sur le Tour de Burgos.

3 – Le courage de Premier Tech

C’est l’histoire qui a retenu le plus mon attention ces dernières semaines: Premier Tech a annoncé qu’elle retirait sa participation dans l’équipe Astana, participation qui avait pourtant considérablement augmenté en 2021.

Raison: incompatibilité des objectifs pour 2022 et les années suivantes.

Ce qu’il faut surtout comprendre, c’est que Premier Tech n’était pas d’accord à investir autant d’argent dans le cyclisme au sein d’une équipe qui a, à sa tête, un personnage aussi controversé qu’Alexandre Vinokourov.

Premier Tech avait déjà mis beaucoup de pression avant le Tour, évinçant l’ex-coureur kazakh de la direction de l’équipe, et imposant entre autre un directeur sportif comme Steve Bauer, canadien.

Une situation qui n’avait pas plu du tout bien sûr à Vinokourov, qui avait immédiatement entrepris des démarches judiciaires pour se faire valoir.

En clair, récemment, Vino a dit aux puissants financiers kazakhs derrière l’équipe « c’est moi ou c’est Premier Tech« .

Les Kazakhs ont bien sûr choisi de rester fidèles à Vinokourov, probablement en tenant compte des « services rendus » ces dernières années.

Je salue le courage de Premier Tech qui a su se tenir debout, défendre certaines valeurs, une vision « propre » du cyclisme surtout. Bye bye Astana.

Premier Tech serait en discussion avec une autre équipe WorldTour pour rester dans le milieu en 2022 et après. C’est tout ce que je leur souhaite, en considérant bien sûr que beaucoup d’autres équipes ont une autre éthique qu’Astana, et qui valent la peine d’investir. Je pense notamment à certaines équipes françaises.

Wait and see pour la suite, et espérons que cela pourra concrétiser un avenir pour certains de nos coureurs québécois et canadiens très prometteurs.

4 – Tour de l’Avenir

Ca fait plaisir: une équipe canadienne a pris le départ du Tour de l’Avenir, souvent présenté comme le Tour de France des U23.

Trois Québécois en font partie: Robin Plamondon, Raphael Parisella et Francis Juneau.

Le Tour de l’Avenir, c’est un endroit formidable pour se faire voir, dans le but de décrocher un premier contrat pro.

Wait and see pour la suite sur cette épreuve. Pour le moment, les Danois et les Néerlandais se tirent la bourre.

D’autres jeunes Québécois se distinguent actuellement en Europe, notamment Matisse Julien, 2e de la dernière étape de la Ronde des Vallées. Bien!

5 – Transferts

Une autre dossier intéressant en cette saison est celui des transferts en prévision de la saison prochaine.

La grosse nouvelle dans ce domaine c’est le transfert de Peter Sagan vers Total Énergies. Sagan amène avec lui plusieurs autres coureurs dont son frère Uraj et Daniel Oss bien sûr, mais aussi du staff d’encadrement et… Specialized, qui équipera donc l’équipe française en 2022. Des millions d’euros! (mais on est loin de Lionel Messi…)

Parmi les autres transferts très intéressants, ceux qui impliquent l’équipe UAE Team Emirates, très active actuellement pour manifestement renforcer le soutien qu’on veut offrir à Tadej Pogacar, qui a signé chez eux jusqu’en… 2027! C’est ainsi qu’on a recruté Joao Almeida, tout juste vainqueur du Tour de Pologne, ainsi que les grimpeurs Marc Soler, George Bennett et Pascal Ackermann. Visiblement, chez UAE, on n’a pas de problèmes d’argent.

La Bora-Hansgrohe voit aussi tout un renouvellement s’opérer, avec la perte de Peter Sagan. Elle recrute Alexandr Vlasov en partance de chez Astana donc, mais aussi Marco Haller, Jay Hindley et Sergio Higuita, comme si l’équipe voulait se recentrer sur les courses par étape pour les années à venir. Elle met aussi la main sur le sprinter Sam Bennett, en partance de Deceuninck n’ayant pas apprécié de ne pas être retenu sur le dernier Tour de France. Les déclarations de Patrick Lefevere par la suite n’ont certainement pas dû aider!!!

D’autres transferts d’intérêt: Alexandre Kristoff vers Intermarché Wanty (ca sent la fin de carrière), John Degenkolb vers Team DSM, Esteban Chaves vers EF Education, Tony Gallopin vers Trek-Segafredo et Brian Coquard vers Cofidis.

6 – Thibault Pinot, Antoine Duchesne, les retours

Après des mois compliqués, qui nous ont fait douter de son avenir dans le cyclisme même, Thibault Pinot reprend cette semaine la compétition sur le Tour du Limousin, avec comme objectif de se tester en vue d’une bonne fin de saison, notamment du côté des classiques italiennes de septembre et octobre prochain. Très bien! Je lui souhaite une excellente reprise, surtout sans douleurs dans le bas du dos.

Antoine Duchesne a également été vu en forme sur le récent Tour de Pologne et ca fait plaisir, après des mois compliqués pour lui aussi. Espérons une belle fin de saison, possiblement aux côtés de son leader français.

7 – Mathieu Van Der Poel, le grand défi

Déçu d’avoir manqué son objectif de l’année, l’or olympique en VTT (mtb) pour une chute stupide, le champion néerlandais s’est fixé un nouvel objectif, et c’en est tout un: devenir triple champion du monde en 2021, soit sur cyclo-cross, sur route et en VTT (mtb).

Rien de moins!

Remarquez que pour le titre en cyclo-cross, c’est déjà fait.

Celui du VTT se déroulera le 28 août prochain du côté de Val di Sole en Italie, sur un parcours qu’il affectionne beaucoup. Il a de réelles chances, mais les derniers jours ont été inquiétants: il a dû couper à son stage d’entrainement en altitude en raison de maux de dos, possiblement une conséquence de sa chute à Tokyo. Faut voir la suite, des traitements sont prévus ces jours-ci.

Les Mondiaux sur route auront lieu fin septembre en Belgique, dans les Flandres. 268 kms à parcourir entre Anvers et Louvain, 2 560m de dénivelé. Ca sera usant, donc parfait pour MVDP.

C’est jouable, et ca serait tout un exploit!

Partager