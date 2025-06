Petites communautés, grandes histoires.

C’est ainsi que se définit le magazine Sphères, mieux connu en France qu’au Québec. On le trouve pourtant dans trois points de vente de la Belle Province, soit le Quai des Brumes (Montréal), La Cohue (Québec) et Les Vraies Richesses (Sherbrooke).

Sphères vient de publier un numéro intitulé « Les cyclistes« , 144 pages de reportages variés, photos grand format à l’appui.

On y trouve un entretien croisé avec Jeannie Longo et Bernard Thévenêt, une entrevue avec la vététiste Myriam Nicole, mais aussi des articles sur la mode Strava et ses dérives, le Keirin au Japon, ainsi que sur les acrobates de de Bouaké, petite ville de Côte d’Ivoire.

Rafraichissant!

Dans un monde de convergence ou les éditions de juin dans nombre de magazines cyclistes sont déprimants avec leur « Spécial montagne » au contenu toujours le même années après années, Sphères nous offre quelque chose de différent qu’on aura aussi plaisir à relire dans quelques années.

Un 20 euros bien placé.

