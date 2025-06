Troisième étape de la Bataille de la 55 ce jeudi à Sherbrooke, après une petite trève d’une semaine en raison du GP de Charlevoix, cette année disputé par une météo exécrable. Kudos au passage à toutes et tous les coureurs(es) qui ont affronté ces conditions difficiles le week-end dernier, dimanche matin 3 degrés sous la flotte. Pas top.

La Bataille de la 55 entre dans le vif du sujet: le classement général et le classement par équipe se cristallisent, les favoris se mettent en place, bref, ca se dessine doucement.

On s’inscrit ici.

Au classement général, Francis Brunelle de Felt-Mathias Sport portera jeudi le maillot jaune – une commandite Mill – mais son plus proche rival, le sympathique Merlin Dallaire (Cycles Régis) le talonne de 3 petits points (93 versus 90). Game on comme on dit!

Pas loin derrière avec 80 points, le jeune Jeremy Bouchard du Siboire-Café William voudra se rapprocher c’est certain, et pourra compter sur ses coéquipiers toujours motivés lorsqu’ils courent à domicile.

Au classement par équipe, c’est le Siboire-Café William qui est en tête, suivi de l’équipe Studio Vélo et de Felt-Mathias Sport. Cycles Régis n’est pas loin non plus. Les iBike et Rocket Factory Golden n’ont pas perdu la bataille loin s’en faut, et voudront se replacer dans ce classement en devenir.

En ouverture, on n’oublie pas la course Sport, pour les coureurs(es) qui veulent rouler en course dans un contexte un peu moins compétitif. Le départ est à 18h15, 19h15 pour la course Open.

Et comme d’habitude, l’ambiance et la convivialité seront de mise: hot dog, chips, bières du Siboire offerts, sans oublier l’animation électrisante par votre obligé qui se délecte de ces soirées.

Mesdames, Messieurs les coureurs(es), à vos montures!

