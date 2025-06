À ne pas manquer: Pédale!

Pédale! édité par SO Press qui sont aussi derrière le bien connu magazine So Foot, diffuse une fois l’an un opus cycliste riche en humour et en contenu.

L’édition 2025, sortie il y a quelques jours, ne fait pas exception.

Courrez vous procurer un exemplaire! C’est vraiment excellent.

On y trouve notamment une longue interview intéressante avec Catherine Marsal, la lorraine ayant connu des heures de gloire dans les années 1990 avant de disparaitre, comme plusieurs autres filles de l’époque d’ailleurs (Leontien Van Moorsel par exemple).

On y trouve également une belle entrevue avec Sandy Casar, peut-être le coureur français qui aurait pu succéder à Bernard Hinault au palmarès du Tour de France…

Parlant de Bernard Hinault, on retrouve dans le magazine un article disons… unique et percutant sur le champion breton, que l’on dépeint pas vraiment avantageusement. J’ai adoré l’article, qui rejoint ma position depuis fort longtemps sur Hinault: immense champion cycliste, beaucoup de culot en course, mais comme être humain, je souscris nettement moins.

Pour ceux qui s’intéresse comme moi depuis longtemps au cyclisme, un intéressant reportage « de l’intérieur » sur les Mondiaux de Duitama en Colombie en 1995, Mondiaux remporté par Abraham Olano devant Miguel Indurain et Marco Pantani. La grande époque!

Beaucoup d’autres articles super-intéressants composent cette édition, je pense aussi à cet article revenant sur la formidable équipe Z de Roger Zannier au tournant des années 1990, et qui amena Greg Lemond à son troisième titre sur le Tour de France.

Toujours, tout au long des pages, ce ton décalé, teinté d’humour, un brin irrévérencieux. Ca fait plaisir, ca fait surtout différent du « main stream ».

Enfin, le magazine vient avec un cahier spécial soulignant les 50 ans du maillot à pois sur le Tour de France. Un cahier super-intéressant, où on apprend notamment d’où vient cette idée d’un maillot à pois, bref, le pourquoi du comment.

Vraiment, courrez vous le procurer! Vous passerez un agréable moment à le lire si vous êtes passionnés de cyclisme, et si vous êtes encore capables de lire (de nos jours, c’est pas forcément gagné d’avance pour tout le monde).

