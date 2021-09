Petit Tour de l’actualité des Mondiaux 2021 dans les Flandres, qui débuteront la semaine prochaine.

1 – Championnats d’Europe

Pour ceux qui auraient manqué la course, où pour la revoir, c’est ici.

2 – Mathieu Van Der Poel

Confirmé, prochain test sur le Grand Prix de Denain le 21 septembre prochain, cinq jours avant l’épreuve sur route des Mondiaux.

Nous savons tous que si MVDP prend le départ des Mondiaux, ce ne sera pas pour faire de la figuration, surtout si Wout Van Aert est donné favori!

3 – Équipe canadienne

La sélection canadienne a été annoncée et au niveau élite, ca fait plaisir.

Six coureurs au départ, dont le nouveau champion canadien Guillaume Boivin qui peut croire en ses chances d’aller loin dans la course.

Idem pour Hugo Houle et Antoine Duchesne, qui sont en forme. Espérons qu’ils auront pu régler leur différent survenu lors des Canadiens.

Ben Perry est également de la partie.

La présence à leurs côtés de deux jeunes coureurs québécois, Pier-André Côté et Nicolas Zukowsky, fait vraiment plaisir, car ces coureurs pourront vivre une expérience qui les fera progresser… voire leur permettra de se montrer au plus haut niveau. Je ne serais pas surpris de voir l’un d’eux en échappée tôt dans la course, par exemple dans l’échappée matinale. Zuko sort du Tour de Grande-Bretagne et Coté court actuellement le Tour du Luxembourg après quelques bons résultats en France au mois d’août.

Chez les femmes, un choix logique: Canuel, Kirchmann et la nouvelle championne canadienne Jackson.

Chez les U23, une seule place pour l’épreuve sur route, occupée par Raphael Parisella, qui était notamment sur le Tour de l’Avenir.

La surprise vient de la sélection junior qui se passera des services du nouveau champion canadien, Jérome Gauthier. Je ne la comprends pas celle-là!

4 – Premier Tech

Évidemment, les amateurs de cyclisme canadiens et québécois ont hâte de connaitre la suite pour le sponsor Premier Tech et Hugo Houle, en partance d’Astana pour incompatibilité des objectifs à long terme.

Selon Simon Drouin dans La Presse, quatre options possibles: Rally, Qhubeka, Israel Start-Up Nation ou encore TeamBikeExchange.

Rally serait un « long shot » selon moi: l’équipe est américaine certes, mais ne dispose actuellement pas de licence WorldTour. C’est probablement l’écueil le plus important pour cette option, car la prochaine opportunité d’obtenir une telle licence, c’est 2023 chez les équipes masculines. Et Rally ne sera pas tout seul sur les rangs, par exemple possiblement Alpecin-Fenix de Mathieu Van Der Poel, et la norvégienne Uno-X.

Mais Rally a des ambitions, notamment avec l’équipe féminine: une licence WorldTour en 2022 sera revendiquée.

Qhubeka, ca peut être intéressant car il y a beaucoup à faire et l’effectif de coureurs est bon, même si Fabio Aru prend sa retraite. L’infrastructure de l’équipe n’est peut-être cependant pas à la hauteur des autres.

Israel Start-Up Nation est évidemment le meilleur « fit », car l’équipe a déjà un certain profil canadien. Son manager, Sylvan Adam, ne serait certainement pas opposé à l’augmenter encore davantage, et si l’équipe pouvait développer une grosse composante « canadienne », ca serait génial puisque cela représenterait également des débouchés pour nos jeunes coureurs de la relève. Et pourquoi ne pas poursuivre davantage avec une équipe féminine, et une équipe de la relève comme il en existe en Europe, par exemple sur le pôle Chambéry Cyclisme Formation? Pour le long terme, c’est gagnant.

L’option australienne TeamBikeExchange est également intéressante, sur le papier l’équipe est plus forte que Qhubeka, et la culture australienne n’est pas très éloignée de la nord-américaine, facilitant les choses. Jakob Fuglsang, actuel leader chez Astana, est également annoncé chez TeamBikeExchange la saison prochaine et on sait qu’Hugo et lui s’entendent bien.

5 – Tour du Luxembourg

Plusieurs coureurs continuent de peaufiner leur condition en vue des Mondiaux sur le Tour du Luxembourg, qui est parti hier.

Le portugais Joao Almeida a remporté la première étape, lui qui a également été vu devant sur les récents Championnats d’Europe. Solide coureur, dur au mal, il sera une force à surveiller lors des Mondiaux, j’en suis sûr.

Un autre coureur qui monte en puissance, comme tous les mois de septembre au cours des dernières années, c’est Bauke Mollema, 2e de l’étape hier. Lui aussi a été vu devant à Trente dimanche dernier, et il est évident qu’il s’agira d’un allié précieux pour MVDP lors des Mondiaux, voire un leader de rechange pour l’équipe des Pays-Bas.

Je suis par contre surpris de voir Benoit Cosnefroy présent sur ce Tour du Luxembourg, lui qui a beaucoup fait d’efforts – avec d’excellents résultats – au cours du mois d’août et sur les récents Championnats d’Europe. Il faut lui faire confiance je suppose, ainsi qu’à ses entraineurs!

6 – Parcours de la course sur route des Mondiaux

Chez les élites, 268 kilomètres et 2600m de dénivelé tout de même, avec pas moins de 42 côtes à gravir dans la journée. Aucune côte célèbre du Tour des Flandres cependant, apparemment pour des questions d’argent.

Neuf des côtes répertoriées sont placées dans les 40 derniers kms. Ca sera très casse-pattes, une course d’usure donc ou une importante sélection par l’arrière surviendra puisqu’il n’y a pas beaucoup de portions significatives sur le plat, permettant de récupérer un peu. Les bosses se succèdent à une cadence infernale.

Parmi les plus difficiles, le Moskesstraat, au début du circuit flandrien que les coureurs emprunteront deux fois: environ 500m de long, 8% de moyenne et un passage à 18%. Le genre de truc qui laisse toujours des traces.

7 – Vidéos

En marge de ces Mondiaux, l’organisation a produit une belle série de vidéos sur l’histoire des Championnats du monde de cyclisme.

Parmi les plus intéressants, ceux-ci sur Yvonne Reynders, une championne cycliste méconnue et pourtant gigantesque dans l’histoire du cyclisme féminin, l’émotion de Julian Alaphilippe, ou le toujours tellement sympathique et authentique Greg LeMond. J’adore ce type!

Et pour revivre un grand moment pour le cyclisme nord-américain, sa victoire sur les Mondiaux 1983 où il a fait un sacré numéro, le vidéo de la course est ci-bas (1h52min).

