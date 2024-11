La forme sur les GranFondo

Si, comme moi, vous vous lancez chaque année sur des cyclosportives difficiles en montagne ou autres GranFondo, comment se préparer est capital. Les techniques d’entrainement évoluent, et ces techniques doivent être ajustées en fonction de l’âge et d’autres paramètres comme le stress au travail, dont les effets sur la performance sportive sont souvent négligés.

J’ai trouvé ce récent vidéo sympathique et bien fait, mettant en « vedette » un ex-coureur que j’ai toujours apprécié, Julien Bérard. Ils reviennent notamment sur la prochaine Étape du Tour qui comportera un magnifique parcours en 2025, par delà Saisies et Cormet de Roseland, avant l’ascension finale vers La Plagne, un lieu que chérissait un certain Laurent Fignon. Et où l’Irlandais Stephen a signé son plus grand exploit.

Partager