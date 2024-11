On y est: la saison 2024-2025 de la Coupe du Monde de ski de fond débute le week-end prochain du côté de Ruka en Finlande.

Au menu cette saison, 13 week-end de courses, avec comme point d’orgue les Mondiaux de Trondheim, patrie d’un certain Johanes Hosflot Klaebo, du 25 février au 9 mars prochain.

Aucune épreuve cependant en Amérique du Nord cette saison, contrairement à l’an dernier où nous avions eu Minneapolis aux États-Unis ainsi que Canmore au Canada. On annonce le retour de la Coupe du Monde de ski de fond en Amérique du Nord l’an prochain, avec possiblement une épreuve du côté de Lake Placid qui s’est doté, depuis quelques années, d’infrastructures de ski vraiment impressionnantes.

À noter cette saison, un Tour de ski totalement italien puisque concentré sur deux sites seulement, Toblach et Val di Fiemme.

Une épreuve en France, les Rousses en janvier, toujours magnifique. Une seule en Suède, mi-février, sur le classique site de Falun, un site qui a réussi à la famille Harvey à plusieurs reprises.

Les enjeux

Chez les femmes, le retour de Thérèse Johaug, mythique légende du sport, qui revient après une retraite de courte durée et l’expérience de la maternité. Johaug s’est entrainée comme une déchainée depuis plusieurs mois, et a rassuré tout son monde le week-end dernier avec une solide performance à Beitostolen.

Johaug pourra-t-elle rivaliser avec les deux épouvantails du ski de fond féminin actuellement, à mon sens l’américaine et sympathique Jessie Diggins, et la suédoise Frida Karlson, galvanisée par une équipe de Suède féminine toute surpuissante ?

Pour Jessie Diggins, une nouvelle saison s’ouvre mais elle y oppose la même attitude détachée, une signature désormais pour l’équipe américaine qui, dans la même veine, peut compter sur les Ben Ogden et Gus Schumacher que j’aime beaucoup.

Chez les hommes, un autre retour, celui-là en gestation d’un certain… Peter Northug, qui voudrait se qualifier pour les Mondiaux de Trondheim. Certains rêvent même d’un duo avec Klaebo pour les relais par équipe!

Chose certaine, on a vu les deux oiseaux s’entrainer ensemble du côté de Livigno au cours des dernières semaines.

Klaebo a rassuré son monde il y a quelques jours par une victoire insolente de facilité sur les sprints du côté de Beitostolen.

Comme d’hab cette saison et en l’absence des Russes encore une fois, ce qui est déplorable au point où on en est, l’équipe de Norvège sera dominante très certainement cette saison, tuant l’intérêt pour les courses. Véritable armada, profitant du meilleur service de skis de tout le cirque blanc, les Norvégiens devraient cette saison continuer de se balader, quitte à nuire au sport.

À surveiller toutefois, cette équipe de France qui, bille en tête et sans complexe, tente effrontément de donner la réplique. Avec Chanavat et Jouve dans les sprints, avec Lapalus, Chappaz, Lapierre, Schely sur les autres distances, c’est une sacré belle équipe. Il faudra également surveiller de près les perfs du jeune Français Mathis Desloges qui progresse chaque saison.

Les Canadiens

Mais la surprise de la saison pourrait bien venir des fondeurs… canadiens!

Auteurs(es) d’un remarquable début de saison en Suède le week-end dernier du côté de Bruksvallarna, les fondeurs canadiens semblent en excellente condition et en voie de construire sur les succès de fin de saison l’an dernier.

Il se passe manifestement quelque chose du côté de l’équipe canadienne, on est sur une lancée!

Antoine Cyr a terminé 4e du 10km classique, Liliane Gagnon 10e des sprints et 11e du 10km classique chez les femmes, et surtout, surtout, le fondeur du Mont Orford Olivier Léveillé qui a remporté les grands honneurs du 10km skate!!

Wow! J’étais debout dans mon salon en suivant les images.

On ne peut pas être plus content pour Olivier, sachant qu’il a connu un printemps dernier très, très compliqué. Le voilà relancé et rassuré, prêt pour en découdre cette saison sur la Coupe du Monde.

Outre Cyr, Léveillé et Gagnon, il faudra également compter sur d’autres Canadiens performants: la révélation Sonjaa Schmidt bien sûr, mais aussi les Xavier McKeever, Max Hollmann, Sasha Masson, Katherine Steward-Jones et Graham Ritchie. Il faut y croire.

Bonne saison à tous, ca va être passionnant!

