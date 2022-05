La classe MVDP!!!

BANG!

La classe Mathieu Van Der Poel, premier maillot rose de ce Giro d’Italia.

Mal placé au pied de l’ascension vers la ligne d’arrivée, trois sprints pour se replacer et un sprint d’enfer, façon Tour de France 2021, avec au bout le premier maillot rose de ce Giro.

Magistral Van Der Poel!

Le gars est allé très, TRÈS loin dans l’effort. 202 puls/min sur la ligne, près de 480 watts sur 8min pour aller chercher la gagne.

Exceptionnel!

Tout le monde l’attendait, il livre la marchandise.

La marque des grands champions.

Respect.

Il se dépouillera aujourd’hui dans le chrono pour garder le maillot.

Et ce Biniam Girmay, quel coureur! On va reparler de lui, je vous le confirme. Et c’est tant mieux pour le cyclisme africain.

La chute Caleb Ewans

Rien à redire, il ne peut s’en prendre qu’à lui. Faut savoir piloter son vélo.

