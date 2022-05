Un beau week-end de sport

Y’a toujours quelques week-ends de sport qui sont particulièrement agréables dans une année.

Le dernier était de ceux-là.

Sur le Giro, Simon Yates qui remporte le court chrono samedi, une indication très claire que le coureur est en grande condition physique et qu’il est là pour gagner le général. Ce n’est pas forcément un gros rouleur contre la montre, remporter ce chrono est un signe c’est certain.

Carapaz peut se faire du souci, comme Bardet et tous les autres. On aura une autre indication mardi sur les pentes de l’Etna.

Deuxième Mathieu Van Der Poel, ca fait plaisir et ca donne une idée du registre du bonhomme: lorsqu’il le faut, il est capable de tout!

Hier, c’est Cavendish qui se rappelle à notre bon souvenir et qui vient nous prouver qu’il est un sacré champion, à 36 ans. Pour un sprinter dont la giclette est essentielle, c’est quand même assez exceptionnel comme longévité.

Le meilleur sprinter de l’histoire, Cav? S’il est toujours difficile de comparer des coureurs ayant appartenu à des époques différentes, il est certainement sur la très courte liste des tous meilleurs sprinters de l’histoire, oui. Et il est plus réglo dans ses sprints qu’au début de sa carrière!

J’ajoute qu’hier, beaucoup d’équipes comme Intermarché, la Groupama FDJ ou encore Lotto et surtout Israel-Premier Tech se sont dévoilées trop tôt dans le final, ne « tenant pas la distance » pour amener efficacement leur sprinter aux 400m. À l’inverse, on a vu les Quick Step seulement dans les deux derniers kilomètres et c’était très bien joué. Présents quant il le fallait!

Biniam Girmay

Très rafraichissant ce coureur!

Il donne cette impression tenace d’apprendre à vitesse grand V et d’avoir de grosses dispositions physiques. Je pense qu’on va reparler de lui très vite, et c’est très bien aussi pour tout le cyclisme africain. Il sera une attraction certaine de ce Tour d’Italie.

L’Etna

Mardi, le Giro arrive pour la 7e fois au sommet du Mont Etna, après les arrivées de 1967 (Bitossi), 1989 (Da Silva), 2011 (Rujano), 2017 (Polanc), 2018 (Chaves) et 2020 (Caicedo).

La plupart du temps, l’Etna arrive tôt dans la course et créé des écarts assez faibles entre les favoris. Quelques secondes tout au plus.

Il fera beau demain sur l’Etna.

Selon la formule habituelle, on ne gagnera pas ce Giro sur les pentes de l’Etna, mais certains pourraient bien le perdre.

VDP peut-il y garder son maillot rose? J’en suis sûr qu’il le peut, ses 11 secondes de priorité sur Yates sont un coussin certes très mince, mais qui pourrait suffire.

Gilbert, la belle sortie

À sa dernière saison professionnelle, Philippe Gilbert est en train de réussir sa sortie.

Il remporte hier les Quatre jours de Dunkerque, une victoire d’étape à la clé, acquise à sa manière, avec la giclette Gilbert!

Ca fait plaisir. Ce Wallon a tout un palmarès sur la route, avec notamment un titre de champion du monde, 4 Amstel, 2 Tours de Lombardie, un Tour des Flandres, un Paris-Roubaix, un Liège-Bastogne-Liège, il ne lui aura manqué qu’une victoire sur Milan SanRemo pour laisser une marque encore plus grande dans l’histoire du cyclisme.

Pidcock se rachète en Mtb

Thomas Pidcock est passé au travers de sa campagne de Classiques sur la route cette saison. Il n’a pu être un acteur significatif sur la Flèche Wallonne, et on ne retiendra de son Liège-Bastogne-Liège seulement qu’il a été à l’origine de la chute qui a envoyé le champion du monde Alaphilippe à l’hôpital.

Il s’est repris en fin de semaine avec cette victoire sur la Coupe du Monde de Mtb à Albstadt.

Il avait l’air facile quand il s’est détaché du champion du monde Schurter et de tous les autres, avant la mi-course. Solo après et insolent d’aisance!

C’est Schurter qui a dû regretter sa présence. Sans lui, il aurait pu passer devant Julien Absalon au chapitre du plus grand nombre de victoires en Coupe du Monde. Ca attendra encore un peu.

Olivia Baril

Je vous disais qu’on entendrait rapidement parler de la jeune québécoise Olivia Baril qui évolue actuellement au sein du peloton professionnel européen dans l’équipe italienne Valcar – Travel & Service.

Ben ca n’a pas trop tardé.

Elle a remporté hier une course d’un jour en Espagne, le compteur est ouvert.

Si le plateau n’était peut-être pas celui d’une grande classique, une victoire est une victoire et voilà qui pourra certainement la mettre davantage en confiance. À 24 ans, c’est important et l’avenir semble radieux!

