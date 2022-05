Toute une soirée hier à Sherbrooke!

Un BBQ, la bière du Siboire, un public plus nombreux que la première fois, un peloton plus important aussi fort d’une 60aine de coureurs, une belle météo, une bonne ambiance, et plus de 45 de moyenne au final pour cette 2e édition des critériums GFT du Club Cycliste de Sherbrooke (CCS).

Un franc succès! Y’a un momentum qui se développe et c’est très cool.

Et un très beau vainqueur, le jeune coureur de 18 ans de Granby, Philippe Jacob, déjà 2e de la première édition.

Elliott Doyle et Nicolas Coté complètent le podium aux 2e et 3e places, respectivement.

C’est arrivé au sprint, vent violent oblige, non après une course diablement animée où les tentatives d’échappées ont été nombreuses. Aucune n’a cependant survécue plus d’un tour du circuit.

Déjà vainqueur du 2e sprint intermédiaire, Philippe a ajusté tout le peloton pour la victoire finale au terme d’un sprint tout en puissance, vraiment impressionnant pour un si jeune coureur.

Philippe Jacob, assurément parmi la relève du cyclisme sur route au Québec.

En entrevue d’après course, Philippe me confiait partir très vite pour l’Europe pour participer à une Coupe des Nations en Tchéquie, après quoi ce sera retour au pays, GP de Charlevoix, critériums du Siboire le 9 et 23 juin, puis les incontournables Championnats canadiens à Victoriaville, un grand rendez-vous de la saison.

La victoire de Philippe hier est impressionnante compte tenu de la qualité du plateau: on s’était déplacé de Montréal, de Drummondville, et d’ailleurs au Québec pour ce 2e critérium de la série GFT CCS.

Notamment au départ, Jérémie Fontanaud, excellent sprinter s’il en est. Pris dans une chute sans gravité, Jérémie n’a toutefois pas pu défendre ses chances, et il était visiblement déçu après son abandon forcé.

On notera la présence de l’équipe Studio Vélo de Drummondville, les André Lamarche, Jonathan Boisvert et Frédéric Auger en tête. M’a fait plaisir de vous voir au départ les gars!

D’autres sympathiques coureurs de Montréal me disaient que ce critérium à Sherbrooke était le plus relevé actuellement au Québec. La faute à un certain Julien Gagné, encore généreux de ses efforts ce soir et qui a étiré le peloton à plusieurs reprises, cette fois-ci sans succès final.

Ca s’est terminé autour du BBQ et de la bière du Siboire qui soulignait ainsi la 2e place d’Elliott Doyle, bien amené au sprint par un bon travail de son équipe Siboire-CCS, et notamment celui de Jean-François Blais, fort d’un capital expérience significatif sur ce type d’épreuve. Y’a encore du torque JF, c’est moi qui vous le dit!

Et que dire de PO Boily, toujours un acteur au bon moment des critériums.

Prochain crit, le 9 juin prochain. C’est à Sherbrooke que ca se passe, c’est moi qui vous le dit. J’ai du fun à commenter en direct!

D’autres photos suivront sous peu.

