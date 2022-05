Giro: la chasse aux secondes de bonif

Trois secondes.

C’est l’écart qui sépare le maillot rose Richard Carapaz de son dauphin, Jai Hindley, 2e à trois petites secondes.

Après 16 étapes!

Deux autres coureurs sont à moins d’une minute du maillot rose: Joao Almeida, à 44 secondes, ainsi que Mikel Landa, à 59 secondes.

Ce Giro est loin d’être terminé, et on ne peut exclure que ca se joue sur les secondes de bonif aux arrivées.

Ca va batailler ferme pour franchir cette ligne, et gageons que la Ineos va encourager dès aujourd’hui des échappées avec de nombreux coureurs qui ne sont plus dangereux au général, question de prendre ces secondes sur la ligne, et ainsi qu’elles ne soient plus une menace pour Carapaz lorsqu’il s’y pointera.

Ca sera notamment des chances pour les Guillaume Martin du peloton!

S’il veut gagner ce Giro, Hindley devra toutefois s’assurer d’un certain coussin à l’approche du dernier chrono dans les rues de Vérone. Ce n’est pas un grand rouleur.

Aujourd’hui, 168 kms à franchir, avec deux cols classés en première caté dans le final. Le plus difficile est le dernier, le Monterovere, un 8km à près de 10% de moyenne. C’est là que ca se jouera pour le général demain.

Outre les secondes de bonif, ce sont les alliances qui menaceront le plus le maillot rose de Carapaz.

Bora-Hansgrohe a deux coureurs dans les 10 premiers du général, Bahrain-Victorious et Intermarché aussi. Ca donne beaucoup d’options pour tenter d’isoler Carapaz dans le final. Imaginez que Bilbao ou Buchmann passent à l’offensive demain dans le Passo Del Vitriolo à 45 kms de l’arrivée, ca pourrait créer du dégât si jamais Carapaz était déjà peu entouré.

Surprenante équipe Intermarché par ailleurs, qui réalise un Giro vraiment superbe. Hier, pour leur deuxième victoire d’étape, c’est leur grimpeur Jan Hirt qui s’est imposé, après un joli numéro dans le San Christian pour parvenir à se défaire d’un Thymen Arensman surprenant pour DSM.

J’aime également le tempérament très offensif de Vicenzo Nibali et d’Alejet Valverde sur ce Giro: ils essaient, ils tentent des coups, on les voit sans cesse essayer de trouver l’ouverture.

Ce Giro se sera joué en partie sur des abandons, comme celui, très malheureux il y a quelques jours, de Romain Bardet. Gageons que nous ne sommes pas encore au bout de nos surprises dans le registre des rebondissements.

Aprica

De beaux souvenirs en tête alors que les coureurs négociaient hier les derniers mètres de l’étape dans cette longue rue toute droite au coeur d’Aprica… et notamment ceux de mes deux participations à la Campionnissimo, par delà les Passo di Gavia, Mortirolo (par son côté le plus dur) et San Christina. Mon Dieu! J’en ai bavé, mais le passage au sommet du Gavia ou du Mortirolo demeure toujours un grand moment.

Ceci étant, pour découvrir tout le secteur, je recommande plutôt Bormio, beaucoup plus central puisque permettant de se diriger rapidement vers le Gavia, le Stelvio et l’Umbrail Pass, le Mortirolo ou encore le lac de Cancano.

Partager