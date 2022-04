On va se régaler au Tour de Romandie cette semaine tellement la compétition va être féroce. Ne manquez pas ca.

Y’a en effet du beau monde au départ de cette 75e édition, c’est moi qui vous le dit.

Je pense qu’on n’a pas vu ca depuis un bon moment.

Le Tour de Romandie, ben c’est au Giro ce que le Dauphiné est au Tour de France: souvent perçu comme une répétition générale, l’ultime occasion de bien peaufiner la condition.

Ca commence aujourd’hui du côté de Lausanne sur le Léman, avec un prologue de cinq petits kilomètres.

Un autre chrono est prévu dimanche prochain entre Aigle et Villard, au terme d’une ascension de 10 kms.

Les autres étapes de mercredi à samedi sont toutes casse-pattes, et autour de 170-180 kms.

L’étape-reine aura lieu samedi prochain entre Aigle et Zinal: voyez un peu!

Au total, on annonce rien de moins que le Tour de Romandie le plus montagneux de l’histoire, avec 14 000m de dénivelé sur six jours de course. Ouch.

Le détail des étapes est ici.

Du beau monde

Au départ et en forme, on a les Brandon McNulty chez UAE, Geraint Thomas pour Ineos, Damiano Caruso et Dylan Teuns chez Bahrain, Louis Meintjes chez Intermarché, Sepp Kuss pour Jumbo-Visma, Enric Mas avec Movistar, Alexandr Vlasov et Sergio Higuita chez Bora, Tibopino pour Groupama-FDJ, Ben O’Connor chez AG2R, Kenny Elissonde chez Trek, Rigoberto Uran et Neilson Powless avec EF ainsi que Chris Froome et… Mike Woods chez Israel-Premier Tech.

Ouf!!!

Évidemment, on suivra avec intérêt la progression de Woods, en espérant qu’il puisse faire un bon prologue aujourd’hui. Ce Tour de Romandie très montagneux devrait très bien le servir. Les étapes ne devraient pas arriver au sprint!

Ca sera également intéressant de voir où en est Chris Froome, toujours en reconstruction (ca s’éternise).

On suivra aussi de près Tibopino, récent vainqueur de la 5e étape du Tour des Alpes et sur le chemin du retour. Il vise le Giro dans deux semaines.

Pour la gagne, un coureur d’expérience comme Enric Mas me semble un gros, gros client.

Le maillot vert

Une bonne idée de l’organisation: pour cette 75e édition, on ressort la couleur vert pour le maillot de leader. Il est jaune depuis un petit moment.

Le Tour de Romandie féminin

Pour son 75e anniversaire, l’organisation du Tour de Romandie lance un volet féminin. Ca se déroulera du 7 au 9 octobre prochain entre Sion et Genève, autour du lac Léman donc.

Riche idée!

