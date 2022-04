1 – Tour de Romandie

Belle victoire hier du jeune pistard Ethan Hayter chez Ineos, qui poursuit ainsi la belle réussite de l’équipe ces temps-ci. Il faudra compter sur lui dans les prochaines années sur les chronos, question de donner la réplique à son coéquipier Ganna?

Rappelons aussi que Hayter a remporté l’an dernier le Tour de Norvège. Si ce Tour de Romandie est probablement beaucoup trop montagneux pour lui, il pourrait garder le maillot jusque jeudi.

2 – Mike Woods

Ce fut hier le moins bon des favoris sur le prologue, prouvant que Woods n’est pas un bon rouleur contre la montre.

Mais les écarts sont serrés, il n’a perdu par exemple que 12 secondes sur Enric Mas, rien pour s’affoler pour le moment. Les écarts seront beaucoup plus importants que ca vendredi et samedi prochain!

Par contre, belle perf de Rohan Dennis et de Geraint Thomas, qui sont des clients pour le général. Dennis pourra compter sur un bon Sepp Kuss en ce moment chez Jumbo-Visma.

3 – Tudor Pro Cycling Team

La marque suisse de montre Tudor se lance dans le cyclisme professionnel, avec l’aide de… Fabian Cancellara.

L’annonce a été faite à l’occasion du départ du Tour de Romandie.

C’est une excellente nouvelle pour le cyclisme suisse, privée d’équipes cyclistes à ce niveau depuis un moment.

L’ambition avouée du nouveau patron Cancellara est d’élever progressivement l’équipe jusqu’au World Tour au cours des prochaines années.

L’équipe roulera sur des vélos BMC, suisses eux-aussi.

Le chemin jusqu’au WorldTour est parfois long et surtout très cher, l’équipe française B&B Hotel-KTM est là pour nous le rappeler.

4 – Sidi

J’ai toujours aimé la compagnie de chaussures de vélo et de moto italienne Sidi. Du très beau matos, porté par des générations de coureurs depuis des décennies.

Sidi, c’est un peu le Campagnolo de la chaussure cycliste.

Beau petit vidéo sur l’usine Sidi, mis récemment en ligne par Chris Froome.

5 – Dopage

Très sale histoire d’une saisie de produits dopants dans le milieu cycliste amateur en Occitanie. C’est moche, et ca fait peur… car cela prouve que le problème demeure bien réel dans le vélo, il convient de ne pas baisser les bras et la vigilance.

6 – Plafond salarial

Le plafond salarial existe déjà dans de nombreux sports professionnels, question d’équilibrer la compétition et de limiter le pouvoir de l’argent.

Pourrait-on en venir là dans le cyclisme professionnel qui ne dispose pas actuellement d’une pareille mesure?

Pas impossible, l’UCI a entamé ses réflexions en ce sens. À temps pour la redistribution des licences World Tour pour la période 2023-2025?

Personnellement, je suis totalement pour. À une nuance près: il faudra tenir compte du fait que le cyclisme est un sport individuel qui se court en équipe. Souvent, ces équipes sont structurées autour d’un ou deux grands leaders bien établis, les autres coureurs étant à leur service sur des épreuves ciblées, et disposent de plus de marge de liberté ailleurs.

Pourrait-on voir une équipe avec 6-7 des tous meilleurs coureurs mondiaux? On peut penser que ce serait un joyeux bordel en course!

7 – Zwift

L’égalité des chances dans Zwift? N’y comptez pas trop. Perso, je n’y ai jamais cru, expérience empirique à l’appui. Ce qui ne veut pas dire que l’outil n’est pas intéressant pour bien s’entrainer durant l’intersaison.

Perso, je préfère le ski de fond dehors!

8 – 12 ooo kilomètres

Parlant ski de fond, il a parcouru cet hiver 12 000 kms sur ses skis de fond.

À 73 ans.

Vous avez bien lu, et non, ce n’est pas 12 000 kms sur un vélo mais bien sur des skis.

Hallucinant. Je ne vous parle pas de mes 2 500 kms. Ridicule.

9 – Egan Bernal

Le jeune champion colombien a repris récemment l’entrainement sur son vélo, après des mois d’arrêt dûs à cette lourde chute.

C’est une bonne nouvelle pour le vélo.

La mauvaise, c’est qu’Alaf, le champion du monde, est toujours à l’hôpital à Herentals, et ca, ben ca ne me fait pas plaisir. Alaf a eu la poisse cette saison avec cette autre chute sur les Strade Bianche. On espère le revoir le plus rapidement possible en course.

10 – Mardis cyclistes de Lachine

Des rumeurs laissent croire à la fin de cette prestigieuse et mythique série de critériums en banlieue de Montréal, qui a couronné de nombreux champions au fil des ans.

On a hâte d’en savoir plus. Si les Mardis cyclistes disparaissaient, ca serait un autre coup dur pour le cyclisme sur route au Québec, particulièrement pour les jeunes espoirs du sport qui ont besoin de courses d’un niveau relevé pour se développer et, éventuellement, se faire remarquer au plus haut niveau.

Partager