GP de Québec: course classique, vainqueur classique…

La photo est de mon ami Grégoire Crevier, excellent photographe qui diffuse ses photos sur « On the rivet.photo« . Merci Greg!

Les Lotto-Destiny peuvent nourrir des regrets aux lendemains du Grand Prix Cycliste de Québec.

Imaginez, à 800m de la ligne, ils étaient trois devant dont le vainqueur sortant, Arnaud DeLie, avec comme seul os – mais quel os – Tadej Pogacar à contrôler.

Perso, face à un sprinter de la trempe de DeLie et sur une course qui fait 60 bornes de moins que les grandes classiques du calendrier, je ne donnais pas cher de la peau de Pogi au sprint.

Et puis non! Les deux coéquipiers de DeLie ont explosé, regroupement général aux 800m, et à partir de là ce fut le bordel complet. Connaissant parfaitement l’arrivée, le double-vainqueur de l’épreuve Michael Matthews n’a pas raté sa chance, en vieux briscard: il a lancé le sprint de loin, quoi de mieux quand, avec l’âge, on se fait moins explosif… Du coup il contrôlait Girmay et un surprenant Tisj Benoot qui prouve qu’à Québec, le sprint, c’est très particulier (et ca fait longtemps que je l’écris).

https://www.youtube.com/watch?v=MwPMpXHa4PI

Jusqu’aux 800m, les Lotto-Destiny avait fait course parfaite, dépêchant longtemps un homme en tête du peloton pour contrôler les échappées devant.

Sacré rouleur ce Frank van den Broek, 23 ans, qui a tenu en respect à lui (presque) tout seul le peloton pendant un bon bout de temps!

Pour le reste, on aura appris qu’Olaf a de bonnes jambes, étant acteur dans le final à quelques hectomètres de l’arrivée.

On aura appris également que Pogi est aussi très bien, lui qui faisait sur ce GP de Québec sa rentrée après une coupure depuis la fin du Tour de France. Honnête, il a avoué à la presse avoir commis une erreur en y allant pas après que les deux coéquipiers de DeLie se soient éteints, une erreur évidente pour le reste car l’arrivée lui convenait. S’il avait décollé aux 800m, pas sûr que le peloton revenait sur lui…

Bref, une course classique pour Québec: une échappée matinale, la chasse qui s’installe solidement vers la mi-course, une franche accélération de l’allure avec trois tours à faire, et les deux derniers tours débridés. Ca devient un classique.

Et ce n’est pas pour déplaire à Michael Matthews!

Pogi, l’homme à battre sur le GP de Montréal

Difficile de trouver un favori plus important que Tadej Pogacar pour le GP de Montréal dimanche. Les 17 ascensions de la voie Camilien Houde lamineront le peloton, provoquant l’habituelle sélection par l’arrière, surtout dans les derniers cinq tours. En s’appuyant bien sur Ayuso et Majka, Pogi a les cartes en main pour dominer dimanche.

Mike Woods? Il est la meilleure carte canadienne! Au moins, il sait quelle roue suivre…

