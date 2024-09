GP de Montréal: Pogi, logiquement

La photo est une fois de plus de mon ami Grégoire Crevier, photographe qui diffuse ses photos sur « On the rivet.photo ». Merci Greg!

Auteur d’une bévue aux 800m vendredi dernier sur le GP de Québec, il est clair que Tadej Pogacar et son équipe UAE Emirates ne débarquaient pas sur le GP de Montréal pour faire de la figuration.

Et ce fut une course parfaitement maîtrisée par toute l’équipe. Cyclisme 101 ici.

UAE a controlé les échappés du jour qui n’ont jamais eu beaucoup plus que 5min d’avance. Mieux, ils ont « joué » avec l’échappée, un coup à 2min, puis leur laissant de nouveau prendre 3min30, comme si on ne voulait pas rentrer trop vite. C’est qu’il faisait chaud sur le circuit du Mont Royal, pas la peine de s’affoler. Les autres équipes étaient trop contentes de pouvoir compter sur pareille bonté de l’équipe du patron.

Car le patron du peloton, c’est bel et bien Pogacar lorsqu’il est au départ. Cela ne fait plus l’ombre d’un doute.

À trois tours de la fin, les choses sérieuses. On accélère. Avant-dernière ascension, tu vois Majka à l’effort devant, Pogi derrière en 2e place, tu sais que dans moins de deux minutes, c’est parti.

Et ca n’a pas loupé.

Sur la 16e ascension (sur 17) de la voie Camilien Houde hier, Pogi a établi le nouveau KOM, jusque là détenu par James Piccoli: 3min27 contre 3min31 pour le Canadien. 28,5 km/h de moyenne sur les 1,64 km d’ascension. Si vous n’avez rien à faire ce matin, tentez votre chance! Je vous dispense des 180 bornes que Pogi s’est tapé avant de produire son effort.

Chose certaine, on ne reverrait pas Pogi une fois son attaque placée. C’est que le gus a de l’orgueil. Le patron, c’est lui je vous dis.

Deux tours solo devant, avec une insolente facilité, et c’était plié. Il avait presque l’air de se balader mode « zone 3 ».

En tout cas, c’est le meilleur coureur du monde en 2024. Pas compliqué, il a gagné toutes les courses auxquelles il a participé cette saison, sauf deux: Milan SanRemo (3e) et le GP de Québec vendredi (7e). Autrement, il a gagné les Strade Bianche, le Tour de Catalogne, le Giro (6 victoires d’étape, le rose, le maillot de meilleur grimpeur), le Tour (6 victoires d’étape), et maintenant le GP de Montréal pour la 2e fois de sa carrière, après sa victoire de 2022.

C’est un fuoriclasse, un coureur totalement hors norme, et probablement un coureur de la dimension d’Eddy Merckx, qu’on ne voit qu’une fois tous les 50 ans.

Sa victoire hier a toutefois été favorisée par un manque d’organisation derrière lui pour la chasse. J’ai compté sur le boulevard Édouard Montpetit à l’approche du dernier tour pas moins de 4 coureurs Jumbo-Lease a Bike, dont les excellents Matteo Jorgenson et Tiesj Benoot. Pourquoi diable ne s’est-on pas organisé au sein de cette équipe et demandé à Kilderman et Lemmen de mener la chasse? Idem pour Israel-Premier Tech, qui n’a pas su se regrouper à ce moment pourtant crucial de la course: Gee aurait pu se mettre davantage au service de Woods. Carton rouge également aux Lidl-Trek, eux aussi en surnombre devant à l’approche du dernier tour. Je demeure toujours surpris de ce manque de lucidité à ce niveau de professionnalisme.

Chose certaine, Pogi n’a pas donné l’impression de forcer son talent hier, et sa victoire le propulse archi-favori des prochains Mondiaux dans deux semaines à Zurich.

Terminons ce petit compte-rendu en soulignant la belle 3e place d’un Alaphilippe volontaire hier dans les deux derniers tours, et qui mérite donc cette place sur le podium. Après deux saisons très compliquées, ca fait plaisir de revoir le bonhomme sur un podium, et c’est de bonne augure pour la saison 2025 au sein de sa nouvelle équipe Tudor.

La Slovénie, épouvantails de ces Mondiaux

Petit pays d’Europe, 2 millions d’habitants soit… 4 fois moins que le Québec (!!!), la Slovénie domine actuellement – et de façon surprenante? – le cyclisme mondial.

Les Slovènes seront les épouvantails de ces prochains Mondiaux, avec 7 coureurs au départ: outre le patron Tadej Pogacar, ils pourront compter, imaginez-vous donc, sur le récent vainqueur de la Vuelta, Primoz Roglic, mais aussi sur Matej Mohoric, Jan Tratnik bien en vue sur les GP de Québec et Montréal, Luca Mezgec, Domen Novak, et Matevž Govekar, moins connu mais récent vainqueur d’une étape du Tour de Grande-Bretagne en août. Ouch! Aucune nation ne peut dire mieux sur le papier.

Bien sûr, les Slovènes auront sur leur route les Mathieu Van Der Poel, Remco Evenepoel et une armada espagnole qui fait belle figure, mais disons que sur papier, c’est du costaud, pour ne pas dire du très très lourd.

Que du UAE Emirates!

Ou presque ces derniers jours, puisque Marc Hirschi fait un carton actuellement en Europe pour l’équipe de Tadej Pogacar. Le Suisse a remporté coup sur coup le Memorial Marco Pantani et, quelques jours avant, la Coppa Sabatini. Chez les Émiratis, on est sur tous les fronts!

Championnats d’Europe

Ca n’a que peu d’intérêt jusqu’ici dans l’histoire du vélo, mais on disputait hier en Europe les Championnats du continent. Christophe Laporte défendait son titre et son maillot de champion d’Europe.

Le parcours, relativement plat mais ponctué de quelques secteurs de chemins de terre, n’était pas très sélectif.

Au final, couronnement au sprint en petit comité du Belge Tim Merlier, une information quand même car il aligne au sprint les Olav Kooij, Jasper Philipsen, Mads Pedersen et j’en passe. Favori sur le papier avant le départ, l’Italien Jonathan Milan n’est que 13e et dernier du petit groupe qui s’est disputé la victoire.

À noter également qu’on aura vu Mathieu Van Der Poel actif durant la course, tentant notamment sa chance avec 85km à faire dans la course, mais sans succès. Sur un parcours aussi roulant, il était difficile de résister au paquet derrière.

Certains auront noté que MDVP n’a jamais semblé aussi maigre qu’actuellement. Pas un pet de graisse… affuté comme une dague, le Mathieu. On prépare ses Mondiaux…

