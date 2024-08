Le Tour de l’actualité

Ca fait une pige qu’on n’a pas fait un petit Tour de l’actualité!

1 – 4 secondes. C’est l’écart à l’arrivée du Tour de France féminin entre Kasia Niewiadoma et Demi Vollering au terme d’une course qui aura duré une semaine complète.

Ca rappelle presque les 8 secondes entre LeMond et Fignon en 1989, sauf que cette fois-ci le scénario s’est déroulé sur les pentes de l’Alpe d’Huez.

Et sur une étape un peu rocambolesque si vous voulez mon avis, où les erreurs tactiques ont été nombreuses. La course aurait pu basculer bien autrement!

D’une part, Niewiadoma doit probablement sa victoire finale à… Lucinda Brand, gros moteur et spécialiste du cyclo-cross. Brand s’est mise à la planche du bas de la descente du Glandon jusqu’au pied de l’Alpe d’Huez, soit disant pour replacer sa leader Gaia Realini.

Sauf que Realini jouait déjà au yo-yo sur les dernières rampes du Glandon, et si elle avait eu les jambes pour la gagne, elle aurait accompagné Vollering et Rooijakkers dans l’échappée… Un peu léger comme justification.

Deuxièmement, je n’ai pas compris la tactique de Rooijakkers: tu te retrouves devant avec Vollering, qui veut basculer l’épreuve au complet. La bonne entente était évidemment « on collabore, à moi l’étape et à toi la victoire sur l’épreuve complète« . Au lieu de ça, Rooijakkers ne collabore pas, ni dans la vallée, ni dans l’ascension de l’Alpe d’Huez, puis elle attaque à 3km de la ligne.

Elle espérait quoi???

Énervée, il était évident que Vollering aurait préféré crever que de la laisser filer. « Toi mon emmerdeuse, je vais te moucher sur toute la ligne« . Et total, Vollering a mis un point d’honneur à remporter l’étape.

Total? Vollering n’a rien, sinon l’étape, et Rooijakkers strictement rien. Que dale. Niet.

Lamentable!

Au lieu de cela, et si Rooijakkers avait collaboré, elle aurait pu remporter une victoire d’étape prestigieuse, et Vollering le Tour de France. Win-win situation.

Au lieu de ca, niet.

À ce niveau de professionnalisme, je rigole. Tu es le directeur sportif, tu poivres abondamment.

Troisièmement, tu as Muzic qui fait les bonifs à Niewiadoma sur la ligne de l’Alpe d’Huez! Faut qu’on m’explique là.

Elle avait quoi à gagner, Muzic? Imaginez que Niewiadoma avait perdu le Tour sur ces bonifs…

Je serais Kasia et son équipe Canyon-SRAM, je mettrais un point d’honneur à m’assurer que Muzic et sa formation FDJ-Suez ne gagne plus rien du reste de l’année.

2 – Alaphilippe et Tudor. Surprenant quand même!

Mais les Suisses sont riches, et Alaphilippe aura probablement négocié un bon salaire, malgré qu’il ne soit probablement pas à la hauteur de ce qu’il touchait chez Soudai-Quick Step.

Sûr que chez Tudor, Alaphilippe, 32 ans, prend des risques.

En premier lieu de ne pas courir le Tour l’an prochain. Ca serait la 2e fois en deux ans. Dommageable.

Tudor doit en effet obtenir une wild card d’ASO pour participer au Tour l’an prochain. Sont en compétition avec Uno-X et… Total Énergies, l’autre formation qui était pressentie pour Olaf.

Ce n’est pas la première fois qu’un coureur de premier plan tente l’aventure d’une formation plus modeste, mais qui aspire au World Tour.

Déjà, on se rappellera l’aventure malheureuse de Stephen Roche chez Fagor en 1988. Merckx chez Fiat avant ca.

Perso, j’ai toujours pensé que l’attrait c’est aussi de préparer sa reconversion.

Chez Tudor, Alaphilippe sera un gros poisson dans un petit bocal mais avec le contrat de développer le bocal, donc beau défi sans trop de pression, car tout ne dépend pas de lui.

Et surtout, il peut aspirer, une fois la retraite venue d’ici 3-4 ans, de se reconvertir au sein d’une formation qu’il aura pu contribuer à développer.

Ce défi n’était pas évident chez Total Énergies et Bernaudeau, une équipe déjà très mature.

Et en Suisse, il aura moins de pression côté résultats qu’au sein d’une équipe française.

3 – Tour de l’Avenir. Incroyable mais vrai, le Canada y a une équipe! On doit le saluer. Et en son rang, un certain Michael Leonard, 20 ans seulement, et déjà vainqueur de la première étape contre-la-montre autour de Sarrebourg. Après de grâves pépins santé cette année, Léonard a déjà justifié, sur ce Tour de l’Avenir, pourquoi il est déjà chez Ineos.

4 – Vuelta. Wout Van Aert vainqueur au sprint hier, il a finalement retrouvé ses bonnes jambes. Maillot de leader en bonus.

Ce qu’il faut retenir, c’est qu’il y a du beau monde sur cette Vuelta.

Sepp Kuss (le vainqueur sortant) et Cian Uijtdebroeks chez Jumbo. Joao Almeida, Pavel Sivakov, Adam Yates et Brandon McNulty chez UAE. Carlos Rodriguez chez Ineos. Mikel Landa chez Soudai-Quick Step. Ben O’Connor chez AG2R-Decathlon. Primoz Roglic chez Bora-RedBull. Mike Woods chez Israel-Premier Tech. Richard Carapaz chez EF Education First. Enric Mas chez Movistar. David Gaudu pour la Groupama-FDJ. Antonio Tiberi chez Bahrain. Guillaume Martin chez Cofidis.

Gageons que Jumbo-Lease a Bike a la pression après avoir été mouchée sur les deux premiers grands tours cette saison, alors que l’équipe avait remporté les trois grands tours la saison dernière. Gros contrat pour Kuss à la lumière de l’opposition.

Pour la gagne, difficile de dire mais j’aime bien la condition actuelle d’un Joao Almeida et la puissance de son équipe UAE.

