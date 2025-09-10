GP cyclistes: Pogacar l’épouvantail

Un seul et unique archi-favori pour les Grands Prix cyclistes de Québec et Montréal, Tadej Pogacar.

Il aura la pancarte dans le dos.

Pour plusieurs raisons.

D’abord, il est déjà un double vainqueur du GP de Montréal, preuve qu’il sait bien maitriser cette course particulière, avec la voie Camilien Houde à gravir de nombreuses fois. Surtout, il sait contrôler ses nerfs, sachant que son équipe est solide et que la course est longue à Montréal.

Ensuite, parce qu’il n’a jamais réalisé le doublé, et ca devient agaçant à la fin. C’est pour cela que je pense qu’il faudra le surveiller de près à Québec ce vendredi, Pogi est un orgueilleux qui voudra laisser sa marque.

Enfin, parce qu’il prépare les Mondiaux du Rwanda, et qu’il est le champion du monde en titre. Ca donne des responsabilités. Les deux courses en sol québécois sont une occasion de se tester sur des parcours moins longs et moins difficiles que celui des Mondiaux.

Pogi s’amène au Québec avec une belle armada à son service: McNulty, Narvaes, Adam Yates, Sivakov, Wellens, Politts capable d’abattre un boulot incroyable pour contrôler une échappée, bref, les UAE Team Emirates ne sont pas venus pour faire de la figuration.

Les autres

Outre Pogi, y’a quand même du beau monde au départ, capable de faire mordre la poussière aux UAE, surtout à Québec.

Wout Van Aert, bien évidemment. Son accélération dans Montmartre alors qu’il a lâché « à la pédale » Pogi lors de la dernière étape du Tour de France en juillet dernier nous est tous restée en mémoire. Pourquoi ne pas refaire le coup dans la côte de la Montagne à Québec lors du dernier tour? Il débarque lui-aussi avec une belle équipe Visma, et notamment Simon Yates vainqueur du Giro rappelons-le. Il sera intéressant de suivre la jeune sensation norvégienne Jorgen Nordhagen, un champion du monde de… ski de fond!

Michael Matthews, toujours lui, est de retour, bien épaulé chez Jayco-AlUla. Il sait se faire oublier, M. Matthews, pour ne surgir qu’au bon moment. Il a déjà réalisé, lui, le doublé sur les GP cyclistes de Québec et Montréal, c’est le spécialiste.

Je mets quelques sous sur Julian Alaphilippe, dont le parcours de Québec lui convient à merveille. Une victoire vendredi du coureur français si populaire serait un baume sur une saison très respectable, mais sans grande victoire à ce jour. Son punch pourra lui servir à merveille dans la bosse.

Attention également à Quinn Simmons chez Lidl-Trek, très remuant et volontaire sur le Tour et dans un bon jour, d’une énergie inépuisable. Son coéquipier Mattias Skjelmose sera également à garder à l’oeil.

Arnaud de Lie a son équipe Lotto à son service, mais saura-t-il rester au contact dans les deux dernières ascensions de la côte de la Montagne et jusqu’à la ligne pour faire le sprint? Et si oui, dans quel état? Nul doute qu’ils seront nombreux dans le peloton à ne pas vouloir lui laisser la moindre chance de se pointer aux 400m.

Idem pour Biniam Girmay, que je vois mieux placé que De Lie ce vendredi. Pour dimanche, vous oubliez ca!

Beaucoup d’autres coureurs pourront surprendre à Québec, une course toujours plus imprévisible que celle de Montréal. On pense aux Oscar Onley, Florian Lipowitz, Pello Bilbao, Matej Mohoric, Fred Wright, Nelson Powless, Alberto Bettiol, Einer Rubio, ou encore aux frères Johannessen et Jonas Abrahamsen.

Dix coureurs canadiens au départ, dont Hugo Houle, Guillaume Boivin chez Israel-Premier Tech et Michael Leonard chez Ineos. Pour ceux évoluant sous le maillot de l’équipe du Canada, on est essentiellement là pour se faire voir, et prendre de l’expérience à ce niveau de compétition. Le jeune Philippe Jacob, vainqueur des Mardis cyclistes de Lachine, ainsi que Félix Hamel, seront ceux à surveiller pour se distinguer.

Non, pas de Mike Woods. Il sera possiblement de l’effectif Israel-Premier Tech sur le GP de Montréal dimanche prochain.

