Des séances d’intervalles impossibles!

À ne pas manquer en ce début d’année, cet article de Guy Thibault à propos de certaines applications d’entrainement qui proposent des séances d’intervalles tout simplement… impossibles à réaliser!

Avec mes connaissances sur l’entrainement qui progressent continuellement, notamment grâce à Guy, il m’arrive encore d’être renversé par les suggestions d’entrainement de certains(es) de mes collègues cyclistes.

« Je pars pour un 6x5min à ma PAM ».

Yeah, right!

Champion, la PAM, c’est ta puissance critique sur 5 minutes. Juste une fois! Penser que tu vas pouvoir répéter 6x5min à ta PAM, c’est pas très réaliste. Moi, après cinq minutes passées à la PAM, je suis rincé!

Par contre, des répétitions en intervalles (très) courts à des pourcentages supérieurs de la PAM, ca c’est possible et bénéfique. Tout est une question de bons dosages. Et à une époque ou les programmes d’entrainement dits « polarisés » sont très populaires, la bonne calibration de vos séances à haute intensité est très, très importante.

L’article de Guy est également très instructif sur les dangers d’utiliser le fameux « FTP » (functional threshold power), ou intensité critique sur 60 minutes, pour calibrer ses séances d’intervalles.

Enfin, l’article de Guy s’inscrit un peu à la suite d’un vidéo de Dylan Johnson qui critiquait certaines approches d’entraînement de plate-formes populaires comme TrainerRoad ou même Zwift, des entrainements pouvant mener à un épuisement ou carrément, avec les semaines qui s’enchainent, à un sur-entrainement dommageable.

Au moment où on parle de plus en plus des risques pour la santé – notamment cardiaque – qu’engendrent des programmes d’entrainement draconiens en vue de préparer des épreuves « ultra » dans divers sports (marathons, trails, triathlon, cyclisme, ski de fond, natation, etc.), il convient d’être attentif à ce qu’on exige de notre corps et il convient d’être critique de ce que certains nous proposent comme programmes d’entrainement, sachant que comme dans tout, c’est l’excès qui est nocif.

