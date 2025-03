Alors que la saison cycliste professionnelle en Europe est bien reprise, La Flamme Rouge est en mode « ménage », des amis m’ayant indiqué que le site était actuellement pollué par nombre de commentaires totalement indésirables.

Je tiens à m’excuser auprès des lecteurs de ce site, le manque d’assiduité des derniers mois, alors que je suis investi dans une saison de ski de fond intense, ayant entrainé des dérives.

D’ordinaire, le filtrage des commentaires était une activité quotidienne que je reconnais avoir négligé au cours des dernières semaines. Du coup, j’en paye le prix.

Le ménage est en cours, et au passage, certains commentaires tout à fait légitimes ont pu être placés au chapitre des « indésirables » bien malgré moi. Quant on a à traiter plus de 4000 commentaires « en modération », j’ai dû prendre les grands moyens!

L’avenir de ce site? Pas mort! Le ski de fond occupe une partie encore grandissante de ma pratique et de ma passion, mais doucement, le cyclisme reprend son intérêt, à mesure que la saison des Classiques approche. Et puis, il y a aussi des objectifs cyclistes personnels cet été en Europe, donc tout n’est pas perdu!!

Mais chaque chose en son temps; d’abord faire un bon ménage de ce site, peut-être un petit coup de modernisation, et puis ca sera reparti mon kiki.

