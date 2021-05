Woods: fier mais résigné

Quelle étape sur le Tour de Romandie aujourd’hui!

De la pluie, du froid, la course a même dû être neutralisée le temps d’une descente en début d’étape en raison d’un brouillard épais.

Une étape pour guerriers.

Et du lot, c’est Mike Woods qui s’impose au sommet de l’ascension de Thyon 2000, une très belle victoire même si Geraint Thomas, le seul avec lui sous la flamme rouge, a chuté à 50m de l’arrivée, ses mains glissant du guidon. Fort heureusement, Thomas n’a pas été blessé et a pu terminer l’étape en 3e position, et ainsi limiter les dégâts. Il expliquera plus tard que ses mains étaient gelées et donc sa prise de main lors d’un passage en danseuse a été déficiente.

Le cyclisme est parfois quasi-mathématique: si tu as les jambes, tu es devant. On savait que Mike Woods était en grande condition et qu’une victoire était proche. C’est arrivé aujourd’hui, et il peut être fier de ce succès, survenu sur une étape compliquée et difficile qui vous fixe tout de suite la qualité du bonhomme qui s’impose. Costaud.

Et Mike fait coup double, étape et classement général. Il sera donc en jaune demain à Fribourg pour l’ultime étape, un chrono de 16 bornes.

Ceci étant, Mike Woods est résigné: de son propre aveu, les 11 secondes d’avance sur Geraint Thomas, 2e du général, ne seront pas suffisantes pour remporter l’épreuve.

My time trial has improved, but it is certainly not where it needs to be in order to win this race. Mike Woods, 1er mai 2021

Bien d’accord avec lui: Thomas est un ancien pistard, sa spécialité étant le chrono. Dur de rivaliser avec ce niveau.

Ceci étant, tout peut encore arriver: la météo annoncée demain à Fribourg est encore très difficile, avec de la pluie et un petit 10 degrés. Sur un parcours technique au départ, avec plusieurs virages serrés et une ascension pavée de 800m à 13%, ainsi qu’un final comportant aussi une descente assez pentue avec virages en bas, il peut se passer beaucoup de choses.

Mike devra se concentrer sur rester sur son vélo, assurer ses virages, en espérant que ce sera suffisant pour faire un podium au général de ce Tour de Romandie.

À souligner, la prestation aujourd’hui de Ben O’Connor chez AG2R – Citroen, 2e de l’étape (en raison de la chute de Thomas il est vrai, il aurait dû terminer 3e), et qui s’est bien battu dans la dernière ascension. À 25 ans, ce coureur australien continue de progresser, c’est évident. Nul doute que son contrat, actuellement d’un an au sein de l’équipe française, sera renouvelé l’an prochain, et qu’on lui fera davantage confiance sur les prochaines courses à son programme.

Cyclisme 101

Une des premières choses que tu apprends à vélo: sur route mouillée, tu te tiens très loin des lignes jaunes ou blanches de peinture.

Ben faut croire que Stephan Kung l’avait oublié. Incroyable, pour un pro.

