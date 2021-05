Vers une nouvelle mode des maillots spéciaux?

La pratique existe depuis longtemps: si la couleur dominante du maillot d’une équipe peut confondre avec le maillot de leader d’une épreuve, l’équipe est invitée à adopter un maillot d’une couleur différente pour la durée de la course.

On veut ainsi toujours s’assurer que le maillot jaune, rose, ou autre couleur qui représente le leader au général de la course, soit toujours bien visible dans le peloton, pour le public sur le bord de la route, et à la télé.

C’est ainsi que l’an dernier sur le Giro, l’équipe EF Education First avait adopté le maillot Palace, cette compagnie branchée de skateboard et vêtements associés. Elle voulait s’assurer que son maillot de couleur dominante rose ne serait pas confondu avec le maillot rose.

EF récidive sur le Giro 2021, et propose un nouveau maillot une fois de plus assez radicalement différent. La bonneterie est de facture Rapha, on peut faire confiance à cette compagnie anglaise pour offrir des produits léchés.

Avant eux, je me souviens de la Mercatone Uno de Marco Pantani qui, en 1999, avait disputé le Tour de France en maillot-cuissard roses, leur bonneterie régulière étant jaune. Deux ans avant, ils avaient changé aussi le jaune pour une combinaison bleue.

D’autres exemples sont survenus au fil du temps.

Par contre, je suis surpris de voir Israel Start-Up Nation arborer un maillot spécial également pour ce Giro, mettant en valeur les couleurs de leur co-sponsor Vini Fantini, une compagnie oeuvrant dans le monde du vin.

Le maillot approuvé de l’équipe est bleu et blanc, aucune chance de le confondre avec le maillot rose de leader du Giro, ou le maillot jaune sur le Tour.

Ca m’apparait être une première, ou presque.

Pourrions-nous voir, dans l’avenir, cette pratique s’étendre? Astana pourrait-elle proposer un maillot différent pour les GP de Québec et Montréal afin de mettre en valeur les couleurs de Premier Tech, le co-sponsor québécois?

Jusqu’où pousser la pratique?

Remarquez, si on a toléré les frasques de Mario Cipollini à une certaine époque, on peut penser que la marge de manoeuvre disponible est très grande!!

