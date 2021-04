Le doyen du peloton WorldTour, Alejandro Valverde, aura 41 ans dimanche, le jour de Liège-Bastogne-Liège. Une victoire serait un beau cadeau d’anniversaire… et en gagnant, il rejoindrait dans l’histoire du cyclisme Eddy Merckx, qui trône comme d’hab seul au firmament avec ses cinq victoires sur l’épreuve.

C’est vous dire à quel point « Alejet » (ou « Bala » , comme vous voulez) et toute son équipe Movistar seront motivés dimanche!

107e édition de La Doyenne donc, une course de 259 kilomètres dans les Ardennes belges. Un grand Monument du cyclisme, au palmarès élogieux, constitué que de champions cyclistes établis, car on ne gagne pas facilement cette course qui requiert à la fois une grande endurance, de la résistance dans l’effort lors des (longues) ascensions, et également de la puissance pour encaisser les rampes les plus pendues.

Bref, seul un coureur très complet peut s’imposer à Liège.

L’essentiel des difficultés sont concentrées dans les 100 derniers kilomètres. La traversée du village de Vielsalm marque vraiment l’entrée dans la phase importante, avec juste derrière la Côte de Mont-le-Soie. S’enchaine alors une succession ininterrompue de grosses bosses, désormais célèbres dans le cyclisme: Wanne, Stockeu, Haute Levée, Rosier, La Redoute, Forges, Roche aux Faucons.

Restera plus ensuite qu’environ 10km très roulants pour rallier l’arrivée (voir ci-bas), sur le Quai des ardennes. Une ultime chance pour certains coureurs de boucher un trou et de revenir sur l’avant de la course. Attention au sprint, qui pourrait se dérouler à haute vitesse.

Nouveauté cette année, la côte de Desnié, située entre la côte de Rosier et La Redoute. Une nouvelle rampe assez musclée au km 211, soit 1,6 kilomètre à 8,1% de moyenne, avec un passage à près de 10%. De quoi réduire la récupération entre Rosier et La Redoute ; Desnié durcira donc la course ça c’est certain, l’enchainement sera infernal.

La météo sera bonne ce dimanche dans les Ardennes, avec du soleil et une température de 14 degrés environ, sans trop de vent.

Les favoris

Commençons d’abord par parler du Canadien Mike Woods, qui n’est peut-être pas parmi les deux-trois archi-favoris, mais qui est l’un des premiers outsiders et qui peut aspirer de s’imposer, aucun doute là-dessus.

Si Mike doit en claquer une belle dans sa carrière, c’est dimanche que ca doit arriver.

Il est en forme, il est aussi revanchard suite à son ascension manquée du Mur de Huy mercredi ou il a été gêné par plusieurs coureurs dont Valverde. Il avait sans nul doute un podium dans les jambes (il termine 4e, de quoi se rassurer et se donner confiance). Son équipe devra prendre soin de lui le plus longtemps possible, afin de le déposer idéalement assez frais au pied de La Redoute, souvent un juge de paix important de l’épreuve.

Mike devra ensuite être intelligent: marquer à la culotte les archi-favoris, mais aussi doser ses efforts: si un client comme Pogacar s’en va seul et que la Deceuninck, les Ineos ou les Jumbo ont encore des forces en présence autour, tu laisses évidemment pisser, car ces équipes ramèneront.

Et Mike devra se défaire de sa bête noire, Bala bien évidemment. Ca fait une paire de courses que le champion espagnol lui soutire sous le nez, dont les Mondiaux 2018. Mike est dû pour une belle revanche!

Sinon, on a quelques épouvantails pour dimanche.

Le champion du monde Alaf Polak bien sûr, avec une équipe Deceuninck très bien outillée pour animer la course. Joao Almeida sera de la partie, c’est intéressant. Et Mauri Vansevenant sera sur un terrain idéal pour lui. Alaf en ayant claqué une belle, je suis certain qu’il serait content qu’un coéquipier réussisse en réalisant un joli coup (il avait été très ému de la victoire d’Asgreen sur le Ronde). Des fois, l’épouvantail peut servir la cause de son équipe autrement qu’en étant devant!

Le numéro un mondial Primoz Roglic aura la pancarte dans le dos bien évidemment, et il est le vainqueur sortant. Je pense qu’il voudra se racheter de sa 2e place mercredi dernier. Chez Jumbo, c’est tout pour Primoz! La coupure commence dimanche soir, je suis sûr qu’il voudra conclure cette première partie de sa saison avec un grand résultat.

Les Ineos ensuite, qui ont deux cartes à jouer: Pidcock et Carapaz. Ils sont bien entourés. Je miserais plus sur Carapaz que Pidcock.

Deux autres coureurs sont les archi-favoris: Valverde bien sûr, et Tadej Pogacar. Privé de Flèche Wallonne mercredi pour un test Covid faux-positif dans l’équipe, Pogacar et ses coéquipiers dont Marc Hirschi ont fait l’intégralité du parcours de La Doyenne à l’entrainement pour remplacer. Je suis certain que Tadej aura été frustré de ne pouvoir courir cette semaine, et aura le couteau entre les dents dimanche. Et avec lui comme avec Mathieu, ce qui est bien c’est qu’il n’a pas peur d’attaquer de loin.

On a beaucoup d’autres coureurs « outsiders ».

Chez Lotto-Soudal, on est passé à travers de la saison des Classiques et pour une équipe belge, ca fait grand désordre. Tim Wellens est leur meilleure carte et je pense qu’ils voudront se montrer dimanche, ils sont à domicile après tout.

Les Français Warren Barguil, David Gaudu et Guillaume Martin peuvent tous rêver d’une place dans les 5, et je met un petit bémol pour Benoit Cosnefroy malheureusement, après un début de saison compliqué.

N’oublions pas non plus les Maximilian Schachmann, que je vois très bien dimanche, Marc Hirschi qui pourra brouiller les pistes pour Pogacar, Bauke Mollema en net regain, Esteban Chaves et Michael Matthews chez BikeExchange (ce dernier a gagné à Montréal et Québec, il passe bien les bosses et au sprint en petit comité il sera un sacré client), sans oublier Alex Aranburu et Jakob Fuglsang (vainqueur en 2019) chez Astana.

Outre Mike Woods, deux autres coureurs canadiens au départ, les Québécois Hugo Houle et Guillaume Boivin. Chacun d’eux sont au service de leur leader.

Bref, une course très ouverte, beaucoup de gros clients pour disputer la victoire, ca sera vraiment passionnant tant ils sont nombreux à pouvoir y croire. Espérons surtout une course avec sélection par l’avant, et non pas une course d’attente.

Et je vous rassure tous, on ne peut pas partir trop tôt sur LBL!

