Tour de France: littérature

Dans la roue du chef – Alan Murchison

Original! Chef récompensé au Guide Michelin, lui-même champion cycliste et duathlète, champion d’Europe et du monde du sprint dans la discipline et à de multiples occasions au cours des dernières années, l’auteur vous propose 70 recettes adaptées à la pratique du cyclisme, incluant comment faire vos propres barres énergétiques et vos smoothies de récup. Un ouvrage également très bien imagé.

Le gars sait de quoi il parle.