Poels: il roule aussi?

On voit un peu plus clair au général de Paris-Nice depuis le contre-la-montre de mercredi dernier.

Je sais pas vous, mais j’ai été surpris de la victoire de Wout Poels (Équipe Sky).

C’est vrai que le plateau n’est pas particulièrement relevé, mais tout de même, Poels, un grimpeur qui s’impose sur un chrono tout plat de 18 bornes, ca m’a surpris. Alaphilippe est à 16 secondes, Luis Leon Sanchez, maillot jaune, est repoussé à 28 secondes.

Du coup, le général se précise. Si Sanchez est encore en jaune, Poels et Alaphilippe se posent logiquement en deux protagonistes pour la gagne à Nice dimanche prochain. Les deux disposent d’une bonne équipe, de quoi donner du fil à retordre à l‘équipe Astana.

Chose certaine, je suis de plus en plus gêné par les performances offertes par les coureurs de la Sky. La carrière de Poels a vraiment décollé à son arrivée au sein de l‘équipe britannique, et il n’est pas le seul. Chez Sky, y’a un certain Kwiatlowski qui est en passe de devenir un coureur de grand tour!

Chez Sky, on est désormais capables de faire passer un grimpeur à un rouleur hors pair, c’est dire si les “marginal gains” sont efficaces…

Sur Paris-Nice, la Sky dispose également d’Henao et de De la Cruz qui ne pointent pas très loin. Beau tir groupé! Aie aie aie, ca sent mauvais tout ca!