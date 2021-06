Le Tour: déjà l’apothéose!

Quel début de Tour!!!

Deux étapes, et nous en avons déjà plein les yeux. Vivement la suite!

Je ne me souviens pas d’avoir vu un Tour de France débuter ainsi avec tant d’action, de panache, de belles victoires et de belles histoires.

Chose certaine, les coureurs sont au rendez-vous.

L’Histoire l’était aussi hier sur la 2e étape. L’Histoire du Tour.

L’Histoire du cyclisme.

Trois mots: il l’a fait.

Incroyable Mathieu Van Der Poel! Quel champion. Hors norme.

Tout le monde rêvait de voir MVDP endosser le maillot jaune sur son premier Tour, en hommage à son grand-père Raymond Poulidor disparu il y a deux ans. Il s’était loupé sur la première étape, des jambes moyennes dira-t-il à l’arrivée et, surtout, un Julian Alaphilippe intouchable.

Tout le monde l’attendait hier, y compris ses adversaires les plus coriaces. La pancarte dans le dos.

Car hier, c’était sa dernière chance. Aujourd’hui et demain, deux étapes pour les sprinters, et après le chrono mercredi qui fera un premier ménage au général.

Imaginez la pression sur les épaules du garçon!

MVDP faisait également face à l’adversité: des sensations pas au top depuis deux semaines, DNF aux récents Championnats des Pays-Bas puis cette première étape avant-hier. Nous aussi, on n’était pas rassuré: payait-il ses efforts depuis six mois?

Enfin, pour réaliser l’exploit, il fallait reprendre 18 secondes au champion du monde Alaphilippe, sur son terrain en plus, une arrivée en haut d’une belle bosse. Pas simple.

On mesure toute la portée de l’exploit de MVDP hier…

Il a été impérial dans les deux ascensions du Mur de Bretagne. Juste parfait de maitrise tactique, de timing, de puissance.

C’était tout simplement beau.

Et les émotions de Mathieu après l’arrivée, et une fois dans la tente, ont constitué un réel moment d’émotion pour nous aussi. Difficile de rester insensible à cette trame hors du commun, et à ce pont entre deux histoires, deux époques et deux champions unis par des liens familiaux si forts.

Mathieu peut désormais espérer être en jaune jusqu’au chrono de mercredi. Il aura le renfort des Jumbo, des UAE et des Ineos pour rouler demain et mardi derrière les échappées, en plus des équipes de sprinters bien entendu puisqu’elles ne voudront pas perdre l’occasion de gagner.

Alaphilippe superbe

Nous n’avons pas été en reste sur la première étape non plus, avec ce travail exemplaire de la Deceuninck jusqu’au pied de la dernière bosse pour lancer de façon impeccable Julian Alaphilippe qui a su finir le travail.

Quel effort d’Alaf! Il est sorti très tôt, sur le coup je ne le voyais pas tenir aussi longtemps.

Lui-aussi, il l’a fait!

Sur la ligne, un petit hommage discret à son bébé naissant, à sa famille.

Julian et Mathieu, ils nous ont régalé sur ces deux premières étapes. Deux coureurs à la morphologie différente certes, mais à la philosophie en course très similaire: des attaquants nés, n’hésitant pas à attaquer même de loin, le plus souvent à l’instinct.

Pogacar et Roglic aussi présents

Les deux slovènes sont un peu éclipsés en ce moment avec toute l’attention que génèrent Alaf et Mathieu, deux coureurs spéciaux au coeur des Français, mais ils répondent également présents, et bien présents.

Ils sont 3e et 4e au général! Et présents les deux derniers jours sur le podium des étapes.

Voilà qui confirme ce que des lecteurs de ce site évoquent: les deux slovènes sont au-dessus du lot dans la bataille pour le général. Intouchables?

Logiquement, l’un d’eux sera en tout cas en jaune mercredi soir s’ils évitent les chutes dans les deux prochains jours. Misez Roglic, avec Pogacar pas très loin derrière. Alaphilippe? Je n’y crois pas trop, au moins un des deux slovènes devrait logiquement lui barrer la reconquête du maillot jaune. Chose certaine, les Alpes le week-end prochain vont être intéressantes si l’un des deux slovènes les abordent en tête…

Et pour Tadej Pogacar, je vous recommande cette récente interview, assez complète, qui nous permet de découvrir un peu plus qui il est, et son parcours jusqu’au sommet de la hiérarchie cycliste.

Mike Woods

Je vous l’avais dit: pour Woods, le défi serait de passer la première semaine sans encombre.

Ben malheureusement non. L’histoire du Tour 2019 s’est répétée, et c’est dommage.

Pris dans une des deux chutes massives du premier jour, Woods a perdu près de 9 minutes. Le général du Tour, c’est terminé pour lui. Certains diront que ce général n’était pas un grand objectif de toute façon.

La bonne nouvelle?

Woods, bandage au bras, a rassuré tout son monde hier sur la dernière ascension du Mur de Bretagne, répondant présent aux avant-postes juste derrière le démarrage de MVDP. À ce niveau, cela signifie que Mike ne souffre pas trop des conséquences de sa chute et qu’il peut encore viser son objectif principal, une victoire d’étape. Les Alpes lui donneront les premières réelles occasions.

Les autres coureurs qui répondent présents

Surprenant Wilco Kelderman, manifestement en grande condition. Je pense qu’il peut aller très loin sur ce Tour de France. Actuellement 5e du général au sortir des deux premières étapes difficiles, c’est désormais le chrono qui nous renseignera sur la suite possible.

Idem pour Jonas Vingegaard chez Jumbo-Visma, excellent 9e du général actuellement. Attention à lui, il connait une excellente saison et je pense qu’on le reverra devant avec Roglic dans la montagne.

David Gaudu est également apparu extrêmement concentré et en condition. Par rapport à nombre d’autres favoris, il a limité les dégâts sur ces deux premières étapes, a su éviter les chutes, et se tient désormais en embuscade. S’il perdra du temps mercredi, il pourrait aborder les Alpes pas trop loin au général. S’il continue ainsi, je le vois dans les 5 à Paris.

Les déceptions

Geraint Thomas et Richie Porte, sans conteste.

Les Ineos ont roulé sur ces deux premières étapes, mais aujourd’hui ces deux coureurs ont montré des limites inquiétantes dans la dernière ascension du Mur de Bretagne.

Le Tour est encore jeune, ils ne l’ont pas encore perdu et peuvent se refaire encore assez rapidement. Attendons le chrono pour statuer davantage.

Pour l’instant, chez Ineos, c’est Carapaz qui apporte le plus de garantie selon moi.

Guillaume Martin a également déjà perdu plus de deux minutes, et Fuglsang semble respecter son plan de match en perdant un peu de temps sur les hommes du général: il jouera les étapes.

Chez Movistar, c’est la cata: Miguel Angel Lopez est passé à la trappe pour le général, comme Valverde, et Soler a dû abandonner à cause des deux chutes de la première étape. C’est pas de chance pour l’équipe espagnole qui peut toutefois encore compter sur Mas, 11e du général à 26 secondes.

Caméras embarquées

Toujours intéressantes ces images du coeur du peloton. Ces deux vidéos sont accessibles ici et ici si les liens directs ne fonctionnent pas.

