Le Tour de l’actualité

1 – Tour de Suisse. Mike Woods nous a fait vivre un beau dimanche matin, en attaquant à environ deux kilomètres du sommet du Gothard sur la dernière étape de l’épreuve suisse.

Super costaud, Mike!

J’y ai d’abord cru, moins lorsque j’ai vu Gino Mader – un autre Bahrain-Victorious!!! – rentrer sur le coureur d’Ottawa à la faveur de la descente sur Andermatt.

Et malheureusement, le dernier kilomètre de Woods a été assez désastreux. Il a amené en tête, première erreur, il a lancé le sprint de très loin, deuxième erreur, et comble de tout, il s’écarte à 150m de la ligne comme pour faciliter le travail à Mader qui n’en revenait tout simplement pas d’un pareil cadeau! Mader n’a même pas eu besoin de lever le cul de la selle, et regarde Woods en le passant comme pour dire « trop gentil Mike, merci! ».

Après 160 kms de course cependant, moins facile à de rester bien lucide que pour moi devant mon écran. Chapeau à Mike Woods, une bien belle étape… mais on y croit tellement qu’on est déçu pour lui de voir une possible grande victoire d’étape lui échapper pour si peu.

2 – Tour de Suisse bis. Encore un Bahrain-Victorious vainqueur hier, Gino Mader, 24 ans, un coureur auteur d’un week-end assez exceptionnel en Suisse puisqu’il avait déjà terminé 3e du chrono samedi sur l’Oberalppass derrière Uran et Alaf, excusez-du-peu. Impressionnant.

Je n’ai pas d’explication, à part qu’on le savait en bonne condition puisqu’il avait gagné, trois semaines avant, la 6e étape du Giro. La Bahrain ces jours-ci, c’est simplement spectaculaire.

3 – Tour de Suisse encore. Victoire finale de l’Équatorien chez Ineos, Richard Carapaz.

Mine de rien, les Ineos depuis quelques semaines, c’est aussi assez impressionnant: triplé sur le Tour de Catalogne, le Tour de Romandie, le Giro d’Italia, le Critérium du Dauphiné, maintenant le Tour de Suisse… y’a pas à dire, la sélection pour le Tour de France va être compliquée!

Vous avez comme possible coureurs Geraint Thomas, Richie Porte, Richard Carapaz, Rohan Dennis, Pavel Sivakov, Tao Geoghegan, Eddie Dunbar (impressionnant hier sur le Gothard!), Michal Kwiatkowski, Jonathan Castroviejo, Filippo Ganna, Daniel Martinez, Gianni Moscon, Luke Rowe et Adam Yates!!! Aie.

Ils ont la capacité d’appliquer la méthode « rouleau compresseur » sur le prochain Tour, aucun doute là-dessus. J’ai vraiment hâte de voir la sélection finale… et il y aura des déçus, ca c’est clair.

4 – Tour de Suisse fin. Parmi les enseignements de ce Tour de Suisse, l’excellente condition de Rigoberto Uran, auteur d’une belle victoire sur le chrono samedi. À deux semaines du départ du Tour, de très belle augure pour pimenter la Grande Boucle et pour son équipe EF.

Julian Alaphilippe m’a également surpris avec sa 2e place sur ce chrono samedi, après une bonne semaine de course dans les jambes. S’il est reparti à la maison pour la naissance de son premier enfant, on devrait le voir en excellente condition sur le Tour, et ca c’est une bonne nouvelle car Alaf anime toujours la course.

Mike Woods a également prouvé qu’on peut lui faire confiance en vue de l’épreuve phare du cyclisme. Une belle victoire d’étape sur le Tour serait tellement bien pour le cyclisme canadien…

Jacob Fuglsang, 3e en Suisse, m’a également paru en très nette hausse, et son timing semble excellent en vue d’être très fort sur la 3e semaine du Tour. Il monte en pression et demeure un coureur de grande classe.

Pierre Latour termine 11e du général pour Total Direct Énergie, bien.

Et Hugo Houle 30e du général, avec une belle 6e place sur la 6e étape. Hugo est aussi un coureur qui apporte désormais beaucoup de garanties, et je pense qu’il sera bien sur le prochain Tour, étant quasiment un incontournable gregorio pour son équipe Astana et son leader Fuglsang.

5 – Tour de Slovénie. Aucune surprise, victoire au général de Tadej Pogacar qui ne pouvait pas moins, à deux semaines du Tour.

Magnanime, Pogacar a même permis à son équipier Ulissi de remporter la 4e étape, avec sa bénédiction.

Pogacar a survolé une édition qui, pour lui, ne comportait pas de grosse opposition. Mais il envoie un signal clair à ses adversaires de juillet: il faudra compter sur lui et son équipe UAE Team Emirates.

6 – Tour de Belgique. La rédemption pour Remco Evenepoel qui s’octroie une victoire au général, question de tout de suite reprendre confiance en ses moyens après un cuisant échec sur le récent Giro, où rien n’allait pour lui.

Remco a essentiellement forgé sa victoire dans le chrono, ainsi que sur la première étape où il a pu terminer légèrement détaché du paquet, avec deux autres coureurs.

Voilà Remco remis en selle, et prêt je pense pour une belle seconde partie de la saison. Dans l’immédiat, ce sera les Championnats de Belgique chrono et route, avant une préparation finale en vue des Jeux Olympiques. Sur ces Championnats de Belgique, ca sera un sacré client.

7 – La Route d’Occitanie. Je ne trouve pas grand chose à dire au niveau des enseignements en vue de la suite immédiate de la saison cycliste. Vos commentaires bienvenus!

8 – Leogang. On ne savait plus où donner de la tête ce week-end tellement il y avait des courses d’intérêt! En VTT (Mtb), c’était la Coupe du Monde de Leogang en Autriche.

Nouvelle victoire de la jeune prodige française qui fait décidément beaucoup d’ombre à Pauline Ferrand-Prevost, Loana Lecomte, 21 ans. Rien ne l’arrête depuis le début de la saison, et elle semble si facile partout! La France tient là une favorite #1 pour l’or olympique dans quelques semaines.

Chez les hommes, c’est le suisse Fluckinger qui s’est imposé.

9 – VTT encore. Le Scott Spark 2022, une tuerie! Quel vélo extraordinaire, avec une esthétique unique.

10 – Pirelli P Zero Race TLR SL. Peut-être le meilleur pneu tubeless qui soit?

11 – Entrainement polarisé. Un article de suivi sera disponible au cours des prochaines semaines, question de répondre à certaines de vos questions, et d’approfondir certaines choses, en collaboration avec Guy je le souhaite. Plusieurs autres articles orientés « pratiquants » sont également dans les cartons.

