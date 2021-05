Quelques nouvelles qui ont retenu mon attention ces derniers jours dans le monde du cyclisme professionnel.

1 – Tour de Romandie. Pas de surprise là, Geraint Thomas s’est imposé logiquement grâce au dernier chrono de 16 bornes à Fribourg le dernier jour, dépossédant le Canadien Mike Woods de son maillot jaune acquis la veille.

Ineos réalise le doublé avec Richie Porte 2e. La surprise est venue de Fausto Masnada, 3e, et qui complète donc le podium. Mike Woods termine « seulement » 5e, mais à cinq petites secondes de la troisième place. De quoi nourrir quelques regrets, ce qu’il a d’ailleurs confirmé au soir de l’épreuve.

Il y a des leçons à tirer de cette semaine en Suisse, pour le Giro dans un premier temps. On y reviendra.

Pour Woods, il est clair que ses qualités sur le chrono ne sont pas à la hauteur pour lui permettre de rivaliser sur les épreuves par étape. Faut-il travailler pour autant cette discipline? Je n’en suis pas sûr: à 34 ans, Mike n’a plus de temps à perdre et vaut mieux miser sur ses qualités de grimpeur-puncheur à présent, et cibler des étapes sur les grands tours, et certaines épreuves d’un jour où il peut briller comme les Ardennaises, la Classica San Sebastian ou encore les Classiques de fin de saison en Italie, incluant le Tour de Lombardie.

C’est également plus sain…

2 – Chris Froome. Nouvelle course, nouvel échec pour le coureur anglais qui n’est plus l’ombre de lui-même. Largué tous les jours, il termine dans le ventre mou du peloton, sans éclat. Peut-il revenir à son meilleur niveau? Comme d’autres incluant Guimard, je ne pense pas. Et puis, même si c’était le cas, serait-ce suffisant face à la nouvelle concurrence que représentent les Pogacar, Bernal, Evenepoel, Geoghegan, sans oublier bien sûr Roglic?

3 – Giro d’Italia. Ca démarre samedi de Turin, par un court chrono de 8,6 kilomètres. Tout ce que vous devez savoir sur ce Giro dans les prochains 48h sur ce site.

4 – Tour d’Algarve. La difficile épreuve portugaise démarre aujourd’hui, et se terminera dimanche prochain. Cinq étapes casse-pattes, un chrono de 20 bornes sur la 4e étape, deux arrivées au terme d’une ascension, il faudra être costaud pour s’imposer. L’enfant du pays est Rui Costa, qui joue donc à domicile. L’opposition viendra de Lennard Kamna chez Bora, des Deceuninck avec Asgreen, Bennett et Jakobsen, de Sosa chez Ineos, ainsi que d’une foule de petites équipes espagnoles et portugaises qui voudront se montrer.

L’équipe américain Rally est également au départ, mais sans coureurs canadiens.

5 – Albstadt. L’attention le week-end prochain se portera aussi du côté de l’Allemagne et Albstadt pour la première épreuve de Coupe du Monde de vélo de montagne. Un certain Mathieu Van Der Poel y fera sa rentrée sur cette discipline en 2021, avec je vous le rappelle l’intention de briller en or sur l’épreuve des Jeux Olympiques en principe cet été. Il rencontrera sur sa route de nombreux adversaires coriaces, dont Nino Schurter bien sûr, mais aussi des coureurs comme Thomas Pidcock et le champion du monde français Jordan Sarrou et sa puissante formation nationale. Ca sera très intéressant!!!

6 – Nouveau Cervelo R5. Ca a récemment fait le buzz puisque Primoz Roglic a été vu sur les Ardennaises sur un nouveau vélo Cervélo, apparemment une nouvelle itération du populaire R5. On peut en savoir un peu plus ici.

7 – Focus Ostro VAM. Le vélo de Mike Woods, c’est ici. 780 grammes pour le cadre, un vélo de grimpeur, comme il se doit. Beau montage, avec notamment les pièces CeramicSpeed, une compagnie que j’affectionne particulièrement.

8 – Tour du Rwanda et Mondiaux 2025. Il se déroule actuellement et le Canadien James Piccoli est de la partie. Fait intéressant, l’UCI a annoncé que deux pays étaient en lice pour l’organisation des Mondiaux sur route de 2025, deux pays africains: le Maroc et le Rwanda. L’UCI ferait actuellement des repérages au Rwanda.

Des Mondiaux dans ce pays seraient une belle première et une reconnaissance de la contribution récente de l’Afrique au cyclisme professionnel. Il est temps.

9 – Dugast. Pour les plus connaisseurs de la chose cycliste, ce nom évoque l’histoire même du vélo: les fameux boyaux Dugast sont utilisés depuis des générations de coureurs, et sur les épreuves les plus dures incluant Paris-Roubaix. On raconte qu’Eddy Merckx a encore des Dugast qui sèchent…

La compagnie néerlandaise n’est plus à présenter dans les milieux initiés. On dit que Mathieu Van Der Poel ne ferait confiance qu’à ces boyaux très haut de gamme, fabriqués en soie et à la main.

Dugast vient de passer sous contrôle Vittoria, la compagnie italienne de pneumatiques et de boyaux. Rien ne devrait trop changer pour Dugast, même si je leur souhaite d’innover un peu sur les boyaux au cours des prochains mois, ces derniers étant désormais concurrencés de très près par les tubuless qui s’imposent de plus en plus comme étant le meilleur choix côté rendement et facilité d’usage.

